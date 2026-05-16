Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό drone έπληξε χθες Παρασκευή πολυκατοικία στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα κοριτσάκι 3 ετών, σύμφωνα με την ενημέρωση από το περιφερειακό κέντρο διαχείρισης κρίσεων.

❗🇷🇺🇺🇦In Belgorod, a drone of the Armed Forces of Ukraine attacked a multi-story building. There are victims, the number of which is being clarified, – the operational headquarters A three-year-old girl with shrapnel wounds to the shoulder, chest and leg is being transported to… https://t.co/FdWFkbNVdQ pic.twitter.com/IreztrrXfF — War Intel Feed (@warintelfeed) May 15, 2026

Εικόνες από την πληγείσα τοποθεσία δείχνουν μια δεκαώροφη πολυκατοικία που έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Η Ρωσία, η οποία τον Φεβρουάριο του 2022 εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, εξαπολύει συχνά κύματα αεροπορικών επιδρομών εναντίον της γειτονικής της χώρας.

Μόνο την Πέμπτη, 24 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο.

Από την πλευρά τους, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν επιθέσεις με drones εναντίον της ρωσικής επικράτειας.

Η περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ανταλλαγή αιχμαλώτων

Η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν χθες σε ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου, όπως ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές, μία εβδομάδα μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία περί νέας ανταλλαγής (περισσότερα εδώ).