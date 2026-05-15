Η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν σήμερα σε ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε στρατόπεδο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι δύο πλευρές, μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία περί νέας ανταλλαγής.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι 205 στρατιωτικοί «οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν σε αιχμαλωσία από το 2022» επέστρεψαν στην Ουκρανία.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

205 Ukrainians are home.

Today, warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard, and the State Border Guard Service are returning from Russian captivity. This is the first stage of the 1,000-for-1,000 exchange. Among those released are privates, sergeants, and… pic.twitter.com/nhw50vUfZ6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2026

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο ρωσικός στρατός είχε δηλώσει ότι 205 στρατιωτικοί επαναπατρίστηκαν σήμερα από «εδάφη που ελέγχονται από το Κίεβο».

Η προηγούμενη ανταλλαγή ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία έγινε τον Απρίλιο

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η προηγούμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων, με 193 πρόσωπα από κάθε στρατόπεδο, έγινε στις 24 Απριλίου.

Την περασμένη Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει εκεχειρία τριών ημερών στη σύγκρουση μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας, από το περασμένο Σάββατο έως τη Δευτέρα, και ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων από κάθε στρατόπεδο.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η σημερινή ανταλλαγή είναι η «πρώτη φάση» αυτού που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η τελευταία ανταλλαγή με τη μορφή «1.000 προς 1.000» χρονολογείται τον Μάιο του 2025. Περιελάμβανε στρατιωτικούς και αμάχους και είχε αποφασιστεί ύστερα από απευθείας διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη. Επρόκειτο για ένα από λίγα απτά αποτελέσματα των συνομιλιών αυτών, εκτός της ανταλλαγής νεκρών στρατιωτικών.