Ουκρανία: Τουλάχιστον 24 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Η Ρωσία κατέρριψε 355 drones
Κόσμος 15 Μαΐου 2026, 09:36

Ουκρανία: Τουλάχιστον 24 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Η Ρωσία κατέρριψε 355 drones

Αυξήθηκαν οι νεκροί από την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο

Ο απολογισμός των μαζικών βομβαρδισμών της Ρωσίας που έπληξαν το Κίεβο τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη αυξήθηκε σήμερα σε 24 νεκρούς, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί οι υπηρεσίες διάσωσης, οι οποίες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις σε πολυκατοικία που κατέρρευσε.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο κήρυξε ημέρα πένθους τη σημερινή ημέρα.

«Οι διασώστες συνεχίζουν αδιάκοπα να ερευνούν τα συντρίμμια αναζητώντας ανθρώπους μέσα στην πολυκατοικία που κατέρρευσε στη συνοικία Νταρνίτσκι», ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες διάσωσης. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 21 νεκρούς. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 47.

Η επίθεση έγινε 48 ώρες μετά το τέλος της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός

Η επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη στην Ουκρανία και σημειώθηκε 48 ώρες μετά το τέλος μιας τριήμερης κατάπαυσης του πυρός που κηρύχθηκε με την ευκαιρία των εορτασμών της επετείου του τέλους του Δεύτερου Παγκόσμιο Πολέμου, ήταν μία από τις πιο αιματηρές που έχουν στοχοθετήσει τελευταία την πρωτεύουσα, πάνω από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με 675 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 56 πυραύλους, από τους οποίους 652 και 41 αντιστοίχως καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Από την επίθεση αυτή επλήγησαν μια ντουζίνα περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας και της περιφέρειάς της.

Στη συνοικία Νταρνίτσκι, ένας πύραυλος «κυριολεκτικά ισοπέδωσε μια πολυκατοικία, από τον πρώτο ως τον ένατο όροφο», είχε δηλώσει χθες, Πέμπτη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι εξαπέλυσε συνολικά «περισσότερα από 1.560 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα» μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

«Δεν πρόκειται βεβαίως για κινήσεις ανθρώπων που πιστεύουν ότι ο πόλεμος φθάνει στο τέλος του», έγραψε υπαινισσόμενος σχόλιο το οποίο έκανε στις 9 Μαΐου ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι 355 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες.

Στην πόλη Ριαζάν της κεντρικής Ρωσίας επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους ενώ 12 τραυματίσθηκαν, πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές και επλήγη μια βιομηχανική επιχείρηση, δήλωσε νωρίς σήμερα το πρωί ο περιφερειακός κυβερνήτης Πάβελ Μάλκοφ.

HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας

ΙΟΒΕ – Euronext: Πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη στην οικονομία

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Το Τέξας εκτέλεσε άνδρα για φόνο που διαπράχθηκε το 2004, στην 600ή εκτέλεση που πραγματοποιεί η πολιτεία
ΗΠΑ 15.05.26

Ο Έντουαρντ Λι Μπέσμπι είναι ο 600ός κρατούμενος που εκτελέστηκε στο Τέξας από το 1982, τη χρονιά που η πολιτεία αυτή κατέστησε εκ νέου δυνατή την επιβολή της εσχάτης των ποινών

Βρετανία: Θα φύγει ο Στάρμερ; Κι αν ναι, πώς; Τα τέσσερα σενάρια της μάχης για το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ
Σε δύσκολη θέση 15.05.26

Ο Κιρ Στάρμερ για την ώρα παραμένει στην ηγεσία των Εργατικών και στην πρωθυπουργία της Βρετανίας - Ο Guardian εξετάζει τα πιθανότερα σενάρια για το επόμενο χρονικό διάστημα

Νεκτάριος Δαργάκης
Κάν’ το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία
Αντίο 8ωρο 15.05.26

Νομοσχέδιο που μεταρρυθμίζει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μερτς. Προβλέπει αύξηση των ωρών εργασίας έως 48 την εβδομάδα, έως και 13 την ημέρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάκαμψη της οικονομίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones
Κόσμος 15.05.26

Η επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον ιδίως του Κιέβου και της περιφέρειάς του, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι

Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις
Βεντέτα και εσωστρέφεια 15.05.26

Η κρίση στην κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία θυμίζει όλο και περισσότερο εκείνη των Συντηρητικών. Τότε που οι πρωθυπουργοί έφευγαν ο ένας μετά τον άλλο και η χώρα παρέπαιε προς την παράλυση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ
Κόσμος 15.05.26

Ο Λίβανος ο οποίος τελεί υπό πολιορκία και έχει απωλέσει το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής του γης, συνομιλεί με το Ισραήλ για τα όπλα της Χεζμπολάχ που δεν θέλει και δεν μπορεί να καταθέσει

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η φθίνουσα ηγεμονία των ΗΠΑ – Ο Τραμπ, ο Σι και η κρίση αξιοπιστίας της Αμερικής
ΗΠΑ vs Κίνας 15.05.26

Η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Κίνας στο φόντο τεκτονικών γεωπολιτικών μετατοπίσεων, με την απρόβλεπτη πολιτική Τραμπ να προκαλεί έλλειμμα συμμαχικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ και ενίσχυση της θέσης του Πεκίνου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Πώς η ενδεχόμενη προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βλαντιμίρ Πούτιν
Κόσμος 15.05.26

Η ενδεχόμενη και εξελισσόμενη σύγκλιση ΗΠΑ και Κίνας σε πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά πεδία, είναι κάτι που φέρνει σε δύσκολη θέση τον κοινό τους συνομιλητή Βλαντιμίρ Πούτιν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο τελεί υπό κυρώσεις, οι Κινέζοι φιλοξενούν τον… Αγενή Ρούμπιο
«Απερίσκεπτος, αδέξιος» 15.05.26

Παρότι ο Μάρκο Ρούμπιο τελούσε υπό κυρώσεις από την Κίνα εξαιτίας δηλώσεων που έκανε ως Γερουσιαστής εναντίον της Κίνας, αποφάσισε να μην άρει τις κυρώσεις αλλά να γράψει το όνομά του διαφορετικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βολιβία: Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία παραλύουν την πρωτεύουσα Λα Πας και συγκρούονται με την αστυνομία
Βολιβία 15.05.26

Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία, φορώντας τα κράνη τους, παρέλυσαν την πρωτεύουσα Λα Πας της Βολιβίας και, ζητώντας την παραίτηση του δεξιού προέδρου της χώρας, συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Ισραήλ: Εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη γιορτάζοντας την κατάληψη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ
Ισραήλ 15.05.26

Ισραηλινοί εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, γιορτάζοντας την κατάληψη του ανατολικού τμήματός της, σε μια επίδειξη δύναμης την οποία οι Παλαιστίνιοι θεωρούν κατάφωρη πρόκληση.

Αϊτή: Τουλάχιστον 78 νεκροί σε σφοδρές συγκρούσεις συμμοριών στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς
Συγκρούσεις συμμοριών 15.05.26

Σε συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών σε περιοχές της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς στην Αϊτή σκοτώθηκαν τουλάχιστον 78 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 66 από την 9η Μαΐου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Κούβα: Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ βρίσκεται στην Αβάνα με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA
Κούβα 15.05.26

Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA, επισκέφθηκε την Αβάνα και συνομίλησε με κουβανούς αξιωματούχους για θέματα διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

«Σπόντα» του Εμπαπέ για Αρμπελόα: «Δεν έχω παίξει ακόμα επειδή με έχει τέταρτη επιλογή»
Ποδόσφαιρο 15.05.26

Ο Εμπαπέ μίλησε για τους λόγους που έχει παραγκωνιστεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, υποστηρίζοντας πως ο Αρμπελόα τού ξεκαθάρισε πως δεν είναι πλέον πρώτος στις επιλογές του.

Το Τέξας εκτέλεσε άνδρα για φόνο που διαπράχθηκε το 2004, στην 600ή εκτέλεση που πραγματοποιεί η πολιτεία
ΗΠΑ 15.05.26

Ο Έντουαρντ Λι Μπέσμπι είναι ο 600ός κρατούμενος που εκτελέστηκε στο Τέξας από το 1982, τη χρονιά που η πολιτεία αυτή κατέστησε εκ νέου δυνατή την επιβολή της εσχάτης των ποινών

Βρετανία: Θα φύγει ο Στάρμερ; Κι αν ναι, πώς; Τα τέσσερα σενάρια της μάχης για το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ
Σε δύσκολη θέση 15.05.26

Ο Κιρ Στάρμερ για την ώρα παραμένει στην ηγεσία των Εργατικών και στην πρωθυπουργία της Βρετανίας - Ο Guardian εξετάζει τα πιθανότερα σενάρια για το επόμενο χρονικό διάστημα

Νεκτάριος Δαργάκης
Κέρκυρα: Νέα απάτη – Πήραν από 79χρονο 200.000 ευρώ προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ
Στην Κέρκυρα 15.05.26

«Όταν αντιλαμβάνεται ο πολίτης την απάτη και κλείνει το τηλέφωνο, επανέρχονται και παρουσιάζονται ως αστυνομικοί που θα τους προστατεύσουν», λέει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου

Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»
Πολιτική 15.05.26

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι «στο κομμάτι της παράνομης αλιείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε - επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους - να ρυθμιστούν αναλόγως

Aγορά εργασίας: Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη
Oxford Economics 15.05.26

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά αναξιοποίητου εργατικού δυναμικού στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με νέα ανάλυση του Oxford Economics. Tι δηλώνει στο in ο συγγραφέας της μελέτης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας
Πολιτική 15.05.26

Τα σενάρια για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην Τουρκία, η θέση της Αθήνας, η ελληνοτουρκική διαφορά περί θαλασσίων ζωνών και στο βάθος εκλογές...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία
Οικονομία 15.05.26

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η Ryanair καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές

Λάμπρος Καραγεώργος
Κάν’ το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία
Αντίο 8ωρο 15.05.26

Νομοσχέδιο που μεταρρυθμίζει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μερτς. Προβλέπει αύξηση των ωρών εργασίας έως 48 την εβδομάδα, έως και 13 την ημέρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάκαμψη της οικονομίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

