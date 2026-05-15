Τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα, Παρασκευή, για τα λύκεια της επικράτειας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Τέλος τα μαθήματα για τους μαθητές στα λύκεια

Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.

Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις (ονομαζόμενες και «ενδοσχολικές» στα λύκεια) θα διεξαχθούν επίσης από την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, αλλά μέχρι τη Δευτέρα 25η Μαΐου 2026, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι η 27η Μαΐου 2026.

Πότε θα γίνουν τα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ

Από Δευτέρα, 15 Ιουνίου έως και Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026 θα γίνει η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (δηλαδή τα αγωνίσματα) υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ.

Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχουν ανακοινωθεί οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν οριστεί ως έδρες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ.

Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας λειτουργούν στις έδρες συγκεκριμένων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων όπως και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, ανακοινώνονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αναρτώνται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες κάθε Διεύθυνσης.

