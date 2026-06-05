Σαμαράς: Εχω πάρει τις αποφάσεις μου – Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο

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Σε εξέλιξη η δημόσια τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο, η οποία μπορεί να σηματοδοτήσει την επίσημη εκκίνηση των διαδικασιών για τη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα. Νωρίτερα, σήμερα, με μια σιβυλλική δήλωση είχε αφήσει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Ο πρώην πρωθυπουργός, έχοντας διαμορφώσει τον απαραίτητο οργανωτικό πυρήνα, προβαίνει σε στρατηγικές ανακοινώσεις.

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