Σαμαράς: Εχω πάρει τις αποφάσεις μου – Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο
«Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα, στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη» τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς από την Κρήτη, δείχνοντας προς τη δημιουργία κόμματος. Ασκώντας σκληρή κρητική στην κυβέρνηση, για τα εθνικά θέματα, την οικονομία, τα σκάνδαλα τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει παρατημένη και βουβή». Στο στόχαστρο του Σαμαρά και ο Τσίπρας.
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Σε εξέλιξη η δημόσια τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο, η οποία μπορεί να σηματοδοτήσει την επίσημη εκκίνηση των διαδικασιών για τη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα. Νωρίτερα, σήμερα, με μια σιβυλλική δήλωση είχε αφήσει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
Ο πρώην πρωθυπουργός, έχοντας διαμορφώσει τον απαραίτητο οργανωτικό πυρήνα, προβαίνει σε στρατηγικές ανακοινώσεις.
-Το in σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό την εκδήλωση – συζήτηση:
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