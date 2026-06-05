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Τέλος τα σχολικά κυλικεία όπως τα γνωρίζαμε. Από τον Σεπτέμβριο έρχονται σημαντικές αλλαγές σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια όλης της χώρας, με στόχο την προστασία της υγείας των μαθητών.

Η νέα διάταξη του υπουργείου Υγείας, η οποία αντικαθιστά το πλαίσιο του 2013, διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και βασίζεται στα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Στόχος είναι το σχολικό έτος 2026-2027 να ξεκινήσει με πλήρη εφαρμογή των νέων κανόνων, ώστε το σχολικό περιβάλλον να λειτουργεί ως πρότυπο υγιεινής διατροφής.

Στο πλαίσιο αυτό θεσπίζονται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στις σχολικές μονάδες. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών είναι η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, καθώς και η αναμόρφωση των διαθέσιμων επιλογών στα κυλικεία.

Συγκεκριμένα, αποσύρονται όλα τα προϊόντα επεξεργασμένου κρέατος, όπως ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα και λουκάνικα, καθώς και παρασκευάσματα τύπου γύρου, σνίτσελ, μπιφτεκιού και κεμπάπ.

Παράλληλα, απαγορεύονται πίτσες και πίτες με αλλαντικά, επεξεργασμένα τυριά, πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, παγωτά, καραμέλες και ενεργειακά ποτά. Εκτός σχολικών ραφιών τίθενται επίσης κέικ, τσουρέκια και κρουασάν, καθώς και προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή λιπαρά, όπως κέτσαπ, μαγιονέζα και σοκολατένια αλείμματα.

Η νέα λίστα με τα εγκεκριμένα προϊόντα στα κυλικεία

Οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση κυρίως σε τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας. Στα επιτρεπόμενα προϊόντα περιλαμβάνονται φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα χωρίς προσθήκη ζάχαρης, καθώς και φρουτοσαλάτες ή κομπόστες σε φυσικό χυμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το φρέσκο γάλα, το κεφίρ, το αριάνι, το γιαούρτι, το ρυζόγαλο και οι κρέμες γάλακτος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα και πληρούν συγκεκριμένες διατροφικές προδιαγραφές.

Στο μενού διατηρούνται επίσης προϊόντα ολικής άλεσης, όπως κουλούρια, φρυγανιές, σταφιδόψωμα, μουστοκούλουρα και μπάρες δημητριακών. Επιτρέπονται ακόμη το παστέλι, ο χαλβάς και επιλεγμένα φυτικά επιδόρπια χωρίς ζάχαρη, ενώ οι ξηροί καρποί θα διατίθενται μόνο σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Στα σάντουιτς και τα τοστ προωθούνται επιλογές με ψωμί ολικής άλεσης, φρέσκα λαχανικά, ελληνικά τυριά, βραστό κοτόπουλο ή γαλοπούλα, τόνο και αυγό. Ως λιπαρές ύλες επιτρέπονται αποκλειστικά το ελαιόλαδο, η πάστα ελιάς και η μαλακή μαργαρίνη, ενώ στις σαλάτες μπορούν να προστίθενται όσπρια και δημητριακά.

Επιτρέπονται επίσης πίτες και πίτσες χωρίς αλλαντικά, με ζύμη που παρασκευάζεται αποκλειστικά με ελαιόλαδο ή άλλα φυτικά έλαια.

Όσον αφορά τα ροφήματα, οι επιλογές περιορίζονται σε εμφιαλωμένο νερό, φυσικούς χυμούς χωρίς ζάχαρη, φυτικά ροφήματα και αφεψήματα, τα οποία θα διατίθενται μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο καφές επιτρέπεται αποκλειστικά για τους εργαζομένους των σχολείων.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, και εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο πλέγμα δράσεων του Εθνικού Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας.

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της νέας υγειονομικής διάταξης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε:

«Η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας δεν είναι μια θεωρητική μάχη, αλλά μια καθημερινή πράξη ευθύνης που ξεκινά από εκεί όπου τα παιδιά μας περνούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας τους το σχολείο. Με τη νέα υγειονομική διάταξη, αλλάζουμε ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού. Επικαιροποιούμε το πλαίσιο με βάση τα πιο αυστηρά επιστημονικά δεδομένα, βγάζουμε οριστικά τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά από τα σχολικά κυλικεία και μειώνουμε τις μερίδες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που προστατεύει έμπρακτα τους μαθητές.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί κεντρικό πυλώνα των εθνικών μας δράσεων κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Ξεκινάμε από τη ρίζα του προβλήματος, θωρακίζοντας τα παιδιά μας και προσφέροντάς τους τα εφόδια να υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες που θα τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην υγεία της νέας γενιάς. Οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η νέα σχολική χρονιά να βρει τα σχολεία μας απόλυτα εναρμονισμένα με τα νέα, υγιή πρότυπα».