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16ο Annual Capital Link Sustainability Forum «Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας με Όραμα τη Βιωσιμότητα»
Τα Νέα της Αγοράς 05 Ιουνίου 2026, 18:09

16ο Annual Capital Link Sustainability Forum «Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας με Όραμα τη Βιωσιμότητα»

Τρίτη, 26 Μαΐου 2026, Divani Caravel Hotel

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Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία και υψηλή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε για 16η συνεχή χρονιά το “Capital Link Sustainability Forum”, με τίτλο «Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας με Όραμα τη Βιωσιμότητα», επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας κράτους, επιχειρήσεων και κοινωνίας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου.

Το Συνέδριο διεξήχθη στις 26 Μαΐου 2026 στο Divani Caravel Hotel, υπό την Αιγίδα του ΣΕΒ – Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και του CSR Hellas, συγκεντρώνοντας κορυφαίους εκπροσώπους της κυβέρνησης, της επιχειρηματικής κοινότητας, θεσμικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών.

Κεντρικός άξονας των συζητήσεων ήταν η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού αναπτυξιακού μοντέλου, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και συνεχών μεταβολών.

Η βιώσιμη ανάπτυξη αναδεικνύεται πλέον σε στρατηγική προτεραιότητα, επηρεάζοντας ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, η συμβολή της Πολιτείας και των αρμόδιων Υπουργείων παραμένει καθοριστική, μέσω της χάραξης πολιτικών και της διαμόρφωσης ενός σταθερού και σύγχρονου ρυθμιστικού πλαισίου που ενισχύει τη διαφάνεια και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Στο πλαίσιο του Forum παρουσιάστηκαν σύγχρονες πρακτικές, καινοτόμες πρωτοβουλίες και στρατηγικές προσεγγίσεις που ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια ESG και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), αναδεικνύοντας τη σημασία της βιωσιμότητας ως βασικού πυλώνα για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΙΜΗΣΑΝ  ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ :

 ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

  • Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Μιχαήλ Κακλαμάνης
  • Ο κ. Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
  • Η κα Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
  • Ο κ. Νικόλαος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
  • Ο κ. Βασίλης Καρκατζούνης, Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης & Διακυβέρνησης Δεδομένων – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης

καθώς και

  • Ο κ. Γιώργος Πιτσιλής, ΔιοικητήςΑνεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΑΝ

AKTOR GROUP OF COMPANIESBain & Company • Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών • Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα • ΕΡΤ •ΕΥΔΑΠ • Enterprise GreeceEY Ελλάδος • HELLENiQ ENERGY • Ίδρυμα Μποδοσάκη • Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΚΕΔΕ • IMERYS GREECE S.A. • INTERAMERICAN GREECE part of Achmea • Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) • KBVL Law Firm, Member of the Deloitte Legal NetworkLAMDA DevelopmentLibra GroupLidl Ελλάς • Μαζί για το Παιδί • McKinsey & Company Greece & Cyprus •Όμιλος Motor Oil • Όμιλος ΟΤΕ • παραχωρησιούχος εταιρεία «Γέφυρα Α.Ε.» • PPC GroupPwC • ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών • Saracakis Group of Companies •VDI Law Firm

ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

https://capitallink.com/forums/16-annual-capital-link-sustainability-forum/

Η ατζέντα του φετινού Συνεδρίου περιλάμβανε τις εξής θεματικές:

  • Ο Σύγχρονος Ρόλος των Κοινωφελών Ιδρυμάτων: Κοινωνικός Αντίκτυπος & Βιωσιμότητα
  • Φορολογική Διοίκηση και Βιώσιμη Οικονομία: Μια στρατηγική σχέση
  • Βιώσιμες Υποδομές: Από τον σχεδιασμό στην πράξη
  • Η Αλληλεπίδραση Ενέργειας και Τεχνητής Νοημοσύνης στην Επιδίωξη της Βιωσιμότητας
  • Από την Ανάπτυξη στη Βιωσιμότητα: Ο Ρόλος της Οικονομικής Πολιτικής
  • Κοινωνική Πολιτική και Επιχειρηματική Ευθύνη ως Πυλώνες Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • Πλοήγηση σε έναν Κόσμο σε Κίνηση: Παγκόσμια Επιχειρηματική Ηγεσία σε μια Εποχή Γεωπολιτικών Αναταράξεων

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ “2026 CAPITAL LINK SUSTAINABILITY LEADERSHIP AWARD” ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την απονομή του “2026 Capital Link Sustainability Leadership Award” στην κα Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής και Πρόεδρο του CSR Hellas, σε αναγνώριση της μακροχρόνιας και ουσιαστικής συμβολής της στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της διάδοσης των αρχών ESG στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το βραβείο απένειμε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Μιχαήλ Κακλαμάνης, προσδίδοντας ιδιαίτερο κύρος και υψηλό συμβολισμό στη βράβευση και αναδεικνύοντας τη σημασία της προσφοράς και του έργου της κας Πάλλη-Γιαννακοπούλου στον τομέα της βιωσιμότητας και της κοινωνικά υπεύθυνης ανάπτυξης.

ANNUAL CAPITAL LINK SUSTAINABILITY GUIDEBOOK

Στο πλαίσιο του Annual Capital Link Sustainability Forum εκδόθηκε και φέτος το ειδικό πολυσέλιδο ψηφιακό Sustainability Guidebook, μία ολοκληρωμένη έκδοση αφιερωμένη στις σύγχρονες εξελίξεις και προοπτικές στον τομέα της Βιωσιμότητας, της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η έκδοση φιλοξενεί άρθρα Υπουργών, επικεφαλής Οργανισμών και Θεσμικών Φορέων, διακεκριμένων επιχειρηματιών, ανώτατων στελεχών της αγοράς, ακαδημαϊκών και προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και ομιλητών του Συνεδρίου, οι οποίοι παρουσιάζουν σύγχρονες στρατηγικές, πρωτοβουλίες και δράσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Μέσα από άρθρα υψηλού επιπέδου, το Sustainability Guidebook αναδεικνύει τις σημαντικότερες τάσεις που διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον ESG, τις προκλήσεις και ευκαιρίες της πράσινης μετάβασης, καθώς και διαθέσιμα προγράμματα και εργαλεία στήριξης της επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το ψηφιακό Sustainability Guidebook διανέμεται ηλεκτρονικά στην ευρεία βάση επαφών της Capital Link σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική, ενώ παράλληλα θα είναι διαθέσιμο και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου.

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