ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 415.000 λαθραίων τσιγάρων στο Ελ. Βενιζέλος
Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από τα λαθραία τσιγάρα που εντόπισε η ΑΑΔΕ φτάνουν στις 85.000 ευρώ
- Ραφήνα: Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή σε πρατήριο καυσίμων
- Τρία σενάρια για την πορεία της κλιματικής αλλαγής - Η Ελλάδα στις πιο εκτεθειμένες οικονομίες
- Κοσμική θύελλα: Επιστήμονες εντόπισαν τον κρυφό άνεμο που πνέει εδώ και 20.000 χρόνια στο Γαλαξία μας
- Κοζάνη: Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 13 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ένα ακόμη πλήγμα κατά του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων επέφεραν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποτρέποντας εγκαίρως την εισαγωγή και διάθεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων στην ελληνική αγορά.
Τι εντόπισε ο Bane της ΑΑΔΕ
Συγκεκριμένα, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, με τη βοήθεια του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανιχνευτή καπνικών, ΒΑΝΕ, εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 414.900 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων.
Τα καπνικά προϊόντα ήταν κρυμμένα στις αποσκευές έντεκα επιβατών, οι οποίοι είχαν φτάσει στην Αθήνα με πτήσεις από την Αιθιοπία και την Αίγυπτο. Και οι έντεκα συνελήφθησαν άμεσα και προσήχθησαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Τα αμφιβόλου ποιότητας λαθραία τσιγάρα προορίζονταν για διάθεση στην εγχώρια αγορά, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να φτάνουν στα 85.000€.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «η σημαντική αυτή επιτυχία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο και συστηματικό σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου».
Με αμείωτη ένταση οι έλεγχοι στις πύλες εισόδου
Άλλωστε, τα αποτελέσματά του αποτυπώνονται και στην πρόσφατη πανευρωπαϊκή έκθεση της KPMG για τα παράνομα καπνικά προϊόντα, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα αναδεικνύεται σε πρωταθλήτρια μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγράφοντας –για δεύτερη συνεχή χρονιά– τη μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων.
Ειδικότερα, το 2025, η κατανάλωση παράνομων προϊόντων καπνού στη χώρα μας μειώθηκε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024, ενώ οι απώλειες δημοσίων εσόδων από διαφυγόντες φόρους και δασμούς περιορίστηκαν κατά 108 εκατομμύρια ευρώ.
«Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση της μακροχρόνιας στρατηγικής μας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση τους ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα δημόσια έσοδα, να προστατεύσουμε τον υγιή ανταγωνισμό και κυρίως τη δημόσια υγεία», δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.
- Κάρε Ότις: Πρώην σούπερ μόντελ κατέθεσε εναντίον πρώην διευθυντή πρακτορείου μοντέλων για βιασμούς
- ΔΟΑΕ: Κοντά στη σύναψη συμφωνίας – πλαισίου για το πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν και ΗΠΑ – Τι ζητά η Τεχεράνη
- Ο κόσμος του Ολυμπιακού ξανά 12ος παίκτης: Πάνω από 15.500 οι ανανεώσεις των διαρκείας – Παράταση έως τη Δευτέρα
- Άλσος Βεΐκου: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά – Ο μελισσοκόμος προσπαθούσε να σβήσει τις φλόγες
- LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
- Η Οδύσσεια: Πάρτι χιλιάδων δολαρίων στη μαύρη αγορά για τα εισιτήρια – Μεταπωλούνται έως και για $10.000
- «Ο Θεός, το σεξ και η Ευρωπαϊκή Ένωση» – Η ατάκα του Έντι Ράμα που άφησε άφωνους τους δημοσιογράφους [βίντεο]
- Η σκοτεινή πλευρά του Μουντιάλ 2026: Μπορεί ένα τουρνουά ποδοσφαίρου να… βλάψει τον πλανήτη;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις