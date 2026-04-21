Τρεις συλλήψεις για λαθραία τσιγάρα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Χιλιάδες πακέτα με λαθραία τσιγάρα εντόπισαν οι αστυνομικοί σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της Δευτέρας (20-4-2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών/Γ.Α.Δ.Α., 2 αλλοδαποί ηλικίας 50 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή τους με πτήση από την Αίγυπτο.
Από Αίγυπτο
Εντός των αποσκευών τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.102 πακέτα τσιγάρα και 3 πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες 3 κιλά καπνού, χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Χιλιάδες πακέτα τσιγάρα
Νωρίτερα το πρωί της ίδιας ημέρας εντοπίστηκε 48χρονος αλλοδαπός και πάλι στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή του με πτήση από το Κάιρο.
Κατά τον έλεγχο εντός των αποσκευών του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7.400 πακέτα τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
