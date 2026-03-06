Θεσσαλονίκη: Έκρυβε σε τρέιλερ με κουφώματα χιλιάδες λαθραία τσιγάρα – Σύλληψη 59χρονου
Μετέφερε πάνω από 30.000 πακέτα τσιγάρων ο 59χρονος
Συνολικά 720.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων φέρεται να διακίνησε κατά το τελευταίο έτος 59χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, το παράνομο όφελος που αποκόμισε το διάστημα αυτό ανέρχεται σε 360.000 ευρώ.
Ο 59χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών να κινείται με όχημα στην Εγνατία Οδό, μεταφέροντας 33.127 πακέτα λαθραίων τσιγάρων (662.540 τεμάχια), εμπόρευμα το οποίο ήταν κρυμμένο σε ρυμουλκούμενο (τρέιλερ) και σε πλαίσια από κουφώματα αλουμινίου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Ο συλληφθείς, κατά την ίδια ανακοίνωση, φέρεται να είχε οργανώσει υποδομή για την κατ’ επάγγελμα τέλεση λαθρεμπορίας, χρησιμοποιώντας εταιρεία και φορολογικά παραστατικά για νόμιμη μεταφορά προϊόντων και ειδικές κρύπτες για απόκρυψη του παράνομου φορτίου.
Το όχημα και το ρυμουλκούμενο κατασχέθηκαν ως μέσα τέλεσης της λαθρεμπορίας, ενώ επιπλέον από την κατοχή του κατηγορούμενου κατασχέθηκαν 200 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
