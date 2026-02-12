Στη φυλακή οκτώ μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»
Τα αδέρφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος, με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», υποστήριξαν ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες και είναι στοχοποιημένοι από αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα
- Προχωρά η ψηφιακή χαρτογράφηση οφειλών σε Δημόσιο και τράπεζες
- Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία μετά την καταγγελία της αδελφής του ότι την απείλησε
- Πυρκαγιά σε ρωσική στρατιωτική εγκατάσταση μετά από ουκρανική επίθεση
- Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς - Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
Με δέκα κατηγορουμένους να έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι έκλεισε ο κύκλος των απολογιών για τους 26 συλληφθέντες που φέρονται ως εμπλεκόμενοι σε υπόθεση λαθραίων καπνικών προϊόντων.
Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι οκτώ κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή
Μετά από μαραθώνιες απολογίες τις πρώτες πρωινές ώρες, ακόμα οκτώ κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ προχθές για την ίδια υπόθεση είχαν προφυλακιστεί άλλα δύο άτομα.
Μεταξύ αυτών που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι περιλαμβάνονται και τα αδέρφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος».
Κατά πληροφορίες πάντα, και τα δύο αδερφια αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται, υποστήριξαν ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες και είναι στοχοποιημένοι από αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα.
- Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους
- Στη φυλακή οκτώ μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»
- Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι μπορεί να φέρει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας
- Τα νέα δηλητηριώδη βέλη του Άδωνη στον Δένδια με φόντο τη μετά-Μητσοτάκη εποχή
- Χαρίτσης κατά κυβέρνησης: Είστε καθεστώς και στα καθεστώτα η διαφθορά και η συγκάλυψη ανθίζουν
- Έρευνα: Η πολύωρη χρήση οθονών στην εφηβεία συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας
- Ιτούδης: «Ο Χέιζ-Ντέιβις δούλεψε πολύ για να φτάσει εκεί που βρίσκεται»
- Κώστας Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση φέρνει ένα ημιτελές νομοσχέδιο για τα εργασιακά»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις