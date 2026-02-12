Στη φυλακή οκτώ μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»

Με δέκα κατηγορουμένους να έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι έκλεισε ο κύκλος των απολογιών για τους 26 συλληφθέντες που φέρονται ως εμπλεκόμενοι σε υπόθεση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι οκτώ κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή

Μετά από μαραθώνιες απολογίες τις πρώτες πρωινές ώρες, ακόμα οκτώ κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ προχθές για την ίδια υπόθεση είχαν προφυλακιστεί άλλα δύο άτομα.

Μεταξύ αυτών που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι περιλαμβάνονται και τα αδέρφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος».

Κατά πληροφορίες πάντα, και τα δύο αδερφια αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται, υποστήριξαν ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες και είναι στοχοποιημένοι από αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα.