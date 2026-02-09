newspaper
09.02.2026 | 16:45
Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στη Νέα Ιωνία
Σήμερα έχω ραντεβού με τον «Πούτιν» -Οι διάλογοι που πρόδωσαν το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα
Ελλάδα 09 Φεβρουαρίου 2026, 17:49

Σήμερα έχω ραντεβού με τον «Πούτιν» -Οι διάλογοι που πρόδωσαν το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα

Ο αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας ομογενής από το Καζακστάν, τον οποίο όλοι φώναζαν «Πούτιν»

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες των μελών του κυκλώματος των τσιγαράδων, που περιλαμβάνονται στην πολυσέλιδη δικογραφία και έχουν στα χέρια τους οι αρχές.

Μεταξύ των κωδικοποιημένων συνομιλιών μελών της οργάνωσης, φέρεται να γίνονται αναφορές στα αρχηγικά μέλη ως «Πούτιν» και «Πρόεδρος».

Ο αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας ομογενής από το Καζακστάν, τον οποίο όλοι φώναζαν «Πούτιν» γεγονός που δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η δύναμη που είχε, ενώ η «αντίπαλη» ομάδα των τσιγάρων, του είχε δώσει το παρατσούκλι «Μπαλαρίνα».

Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω συνομιλία.

ΜΕΛΟΣ Α: Σήμερα έχω ραντεβού με τον «Πούτιν», θα δούμε τι θα μου πει
ΜΕΛΟΣ Β:Δηλαδή;
ΜΕΛΟΣ Α: Ε να δω πως θα, πως θα συνεχίσουμε
ΜΕΛΟΣ Β:Α εντάξει
ΜΕΛΟΣ Α: Εσείς πότε, πότε τελειώνετε  αυτά που κάνετε; Πως το βλέπεις; Ποια μέρα θα τελειώσεις;
ΜΕΛΟΣ Α:Έλα
ΜΕΛΟΣ Β:Ε πάμε με το μικρό
ΜΕΛΟΣ Α:Ναι αλλά ο «πρόεδρος» είπε με τα μικρά είναι λίγο ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί να πηγαινοερχόμαστε
ΜΕΛΟΣ Β:Είναι ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο)  εκεί ναι ε
ΜΕΛΟΣ Α:Τώρα να ριψοκινδυνεύσουμε για μισή ώρα και μια ώρα;
ΜΕΛΟΣ Β:Όχι ρε γιατί να το, (ακατάληπτο περιεχόμενο)
ΜΕΛΟΣ Α:Ε;
ΜΕΛΟΣ Β:Δεν έχουνε πρόβλημα ότι ώρα και να πάμε;
ΜΕΛΟΣ Α:Εκεί ο μουσάτος όχι, δεν έχει πρόβλημα ρε
ΜΕΛΟΣ Β:Εντάξει, οκ
ΜΕΛΟΣ Α:Έλα
ΜΕΛΟΣ Β:Θες να ανοίξω κι ένα απ’ αυτά που κατεβάσαμε σήμερα;
ΜΕΛΟΣ Α: Όχι ρε συ θέλω αυτά, να μου φτιάξεις μια παλέτα να δω πως είναι να την στείλω φωτογραφία στον πρόεδρο

Οι κατηγορούμενοι στις μεταξυ τους συνομιλίες, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις, όπως:
-επιχειρησιακά οχήματα ως «κινέζος», «πορτοκαλί»,
-αστυνομικές δυνάμεις ως «καρούμπαλο»,
-αχυρανθρώπους, ως «τσουβάλια», καθώς και
-λέξεις όπως «γαιδούρια», «W», ή «d», οι οποίες παρέπεμπαν σε επώνυμες μάρκες καπνοβιομηχανιών.

Σε διαφορετική συνομιλία καταγράφονται οι κωδικοποιημένες αναφορές ορισμένων μελών, αναφερόμενοι σε «ξενοδοχείο» και «κορίτσια» όπου παρέπεμπαν δηλαδή, στο «εργοστάσιο» και τους «εργάτες».

ΜΕΛΟΣ Α: Βρε εκεί δεν μπορούσες να πας στα κορίτσια;
ΜΕΛΟΣ Β:Θα πάω τώρα, τώρα θα πάω, αυτός θέλει να πάει εκεί στο ξενοδοχείο πάλι, του ‘πα μόλις βρω λίγο χρόνο θα πεταχτούμε
ΜΕΛΟΣ Α:Κάτσε εσύ πέρασες από τότες που σε πήρα
ΜΕΛΟΣ Β:Τότε δε πέρασα όχι, αλλά ξέρω γιατί με φωνάζει
ΜΕΛΟΣ Α:Βρε ας’ το το τι θέλουν μπορεί να θέλουν φαγητό κάτι δεν ξέρω, πήγαινε τέτοιο
Παρακάτω, καταγράφονται ενώ συζητούν σχετικά με την προετοιμασία παραγγελιών.
ΜΕΛΟΣ Β:Θα μου πεις λίγο τα πράγματα

ΜΕΛΟΣ Α:Εννοείται, λοιπόν έχουμε και λέμε, εγώ στα λέω όλα μαζί, αν και είναι δύο παραγγελίες, εγώ στα λέω όλα μαζί να τα βάλεις και θα τα ξεχωρίσω εκεί
ΜΕΛΟΣ Β:Θα τα ξεχωρίσουν τα ναυάγια;
ΜΕΛΟΣ Α:Θα τα, βέβαια
ΜΕΛΟΣ Β:Για πες μου
ΜΕΛΟΣ Α:Λοιπόν έχουμε και λέμε WIN
ΜΕΛΟΣ Β:Ναι
ΜΕΛΟΣ Α:44
ΜΕΛΟΣ Β:Ξένο ή ελληνικό;
ΜΕΛΟΣ Α:Ε μόνο ξένα είναι
ΜΕΛΟΣ Β: W ξένο 44 ναι
ΜΕΛΟΣ Α: «Γαϊδούρι»
ΜΕΛΟΣ Β:Μι, Μι ξένο, Μι ξένο ναι;

ΜΕΛΟΣ Α:Όλα, είναι 111
ΜΕΛΟΣ Β:111 ωραίος
ΜΕΛΟΣ Α:Ε για να δω, 97 και 14, 111 και DAV
ΜΕΛΟΣ Β😀 Ναι;
ΜΕΛΟΣ Α:232
ΜΕΛΟΣ Β:Έγινε, τα κοιτάω τώρα, ξεφορτώνουμε και σε παίρνω ότι είναι

Η οικονομική ζημία για το Δημόσιο, μόνο από τις συγκεκριμένες παραδόσεις, υπολογίζεται σε 1.507.381 ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των διαφυγόντων φόρων και δασμών από τις κατασχεθείσες ποσότητες εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7.096.033 ευρώ.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα απωλειών στην αγορά, με ισχυρό τζίρο

Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του παιδιού που έπεσε στο σιντριβάνι – Οι πρώτες εικόνες μετά το ατύχημα
Ελλάδα 09.02.26

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του παιδιού που έπεσε στο σιντριβάνι – Οι πρώτες εικόνες μετά το ατύχημα

Το κοριτσάκι παραμένει διασωληνωμένο στην εντατική με τους γιατρούς να ξεκαθαρίζουν πως ακόμα δεν έχει περάσει ο κίνδυνος για τη ζωή της.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Τα μυστικά του κινέζικου λογισμικού στο κινητό του 54χρονου σμήναρχου
Ελλάδα 09.02.26

Κατασκοπεία: Τα μυστικά του κινέζικου λογισμικού στο κινητό του 54χρονου σμήναρχου

Με μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή που του είχαν εγκαταστήσει στο κινητό του τηλέφωνο μάρκας Samsung, ο 54χρονος σμήναρχος μπορούσε να μετατρέψει όποιο απόρρητο έγγραφο φωτογράφιζε σε QR κωδικό.

Σύνταξη
Λαμία: Καταγγελία εγκατάλειψης παιδιού στο φάσμα του αυτισμού στα Δικαστήρια
Ελλάδα 09.02.26

Λαμία: Καταγγελία εγκατάλειψης παιδιού στο φάσμα του αυτισμού στα Δικαστήρια

Η μητέρα «εγκατέλειψε το παιδί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας και εξαφανίστηκε από προσώπου γης, ούτε τα ελάχιστα ρούχα του παιδιού δεν παρέδωσε, ούτε τα φάρμακα», σύμφωνα με τον δικηγόρο του πατέρα.

Σύνταξη
Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη
Ελλάδα 09.02.26

Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη

Ο θρύλος της νύχτας και ο άνθρωπος που όρισε τη διασκέδαση στην Ελλάδα για τέσσερις δεκαετίες, ο Λάκης Ραπτάκης, άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ – Τα τρία ερωτήματα της έρευνας
Θεσσαλονίκη 09.02.26

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ - Τα τρία ερωτήματα της έρευνας

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ

Σύνταξη
Λαθραία τσιγάρα: «Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο» – Πώς δρούσε το κύκλωμα, οι κωδικές ονομασίες
Ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ 09.02.26

«Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο»: Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, οι κωδικές ονομασίες

Το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα δρούσε τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά κυρίως σε χώρες του εξωτερικού - Αυστηρή ιεραρχική δομή - Τι κατασχέθηκε

Σύνταξη
Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν
Ηθικό ανάχωμα 09.02.26

Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Την πλήρη αποστασιοποίησή τους από το τοξικό παρελθόν του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και τις σχέσεις του με τον παιδοβιαστή και σεξουαλικό εγκληματία Έπσταϊν ανακοίνωσαν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον

Σύνταξη
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του παιδιού που έπεσε στο σιντριβάνι – Οι πρώτες εικόνες μετά το ατύχημα
Ελλάδα 09.02.26

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του παιδιού που έπεσε στο σιντριβάνι – Οι πρώτες εικόνες μετά το ατύχημα

Το κοριτσάκι παραμένει διασωληνωμένο στην εντατική με τους γιατρούς να ξεκαθαρίζουν πως ακόμα δεν έχει περάσει ο κίνδυνος για τη ζωή της.

Σύνταξη
O Σιάο με τον Γιάννη Αντετοτοκούνμπο και τα αδέλφια του, παρακολούθησαν τον τελικό του Super Bowl (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 09.02.26

O Σιάο με τον Γιάννη Αντετοτοκούνμπο και τα αδέλφια του, παρακολούθησαν τον τελικό του Super Bowl (vids+pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τα αδέρφια του Θανάσης και Αλέξανδρος και ο Ρίτσαρντ Σιάο έδωσαν το παρών στο Super Bowl μαζί με τον φίλο τους Ρίτσαρντ Σιάο,

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Τα μυστικά του κινέζικου λογισμικού στο κινητό του 54χρονου σμήναρχου
Ελλάδα 09.02.26

Κατασκοπεία: Τα μυστικά του κινέζικου λογισμικού στο κινητό του 54χρονου σμήναρχου

Με μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή που του είχαν εγκαταστήσει στο κινητό του τηλέφωνο μάρκας Samsung, ο 54χρονος σμήναρχος μπορούσε να μετατρέψει όποιο απόρρητο έγγραφο φωτογράφιζε σε QR κωδικό.

Σύνταξη
Βρετανία: Πιέσεις να παραιτηθεί δέχεται ο Στάρμερ – Τον κατηγορούν για το χάος από την υπόθεση Έπσταϊν
Σκάνδαλο Μάντελσον 09.02.26

Βρετανία: Πιέσεις να παραιτηθεί δέχεται ο Στάρμερ – Τον κατηγορούν για το χάος από την υπόθεση Έπσταϊν

Ακόμη ένας στενός συνεργάτης του Στάρμερ παραιτήθηκε στον απόηχο των αποκαλύψεων των αρχείων Έπσταϊν. Δυναμώνουν οι φωνές για την παραίτηση του πρωθυπουργού, λόγω αδυναμίας να διαχειριστεί την κρίση.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Τελικός Κυπέλλου 09.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Χάντμπολ. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ο τελευταίος δεσμός με το Watergate – Απολύθηκε από την εφημερίδα Washington Post μετά από 60 χρόνια ρεπορτάζ
Βετεράνος 09.02.26

Ο τελευταίος δεσμός με το Watergate - Απολύθηκε από την εφημερίδα Washington Post μετά από 60 χρόνια ρεπορτάζ

Ο Martin Weil, ένας από τους εκατοντάδες που απολύθηκαν από την εφημερίδα The Washington Post, ενώ εργάστηκε εκεί στον τομέα των τοπικών ειδήσεων από το 1965, γινόμενος μάρτυρας της ανόδου της εφημερίδας και τώρα της συρρίκνωσής της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου πήρε εξιτήριο
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου πήρε εξιτήριο

Ευχάριστα νέα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, καθώς ο Ρουμάνος τεχνικός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, που νοσηλευόταν από τις 2 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Λαμία: Καταγγελία εγκατάλειψης παιδιού στο φάσμα του αυτισμού στα Δικαστήρια
Ελλάδα 09.02.26

Λαμία: Καταγγελία εγκατάλειψης παιδιού στο φάσμα του αυτισμού στα Δικαστήρια

Η μητέρα «εγκατέλειψε το παιδί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας και εξαφανίστηκε από προσώπου γης, ούτε τα ελάχιστα ρούχα του παιδιού δεν παρέδωσε, ούτε τα φάρμακα», σύμφωνα με τον δικηγόρο του πατέρα.

Σύνταξη
Οι θαυμαστές του Bad Bunny τρόλαραν το πατριωτικό σόου στο ημίχρονο του Super Bowl – Και αυτή ήταν η πιο ωραία στιγμή του
Social 09.02.26

Οι θαυμαστές του Bad Bunny τρόλαραν το πατριωτικό σόου στο ημίχρονο του Super Bowl – Και αυτή ήταν η πιο ωραία στιγμή του

Την ώρα που ο Bad Bunny ξεσήκωνε 70.823 θεατές στο Levi's Stadium -και 125 εκατ. τηλεθεατές- πέντε εκατομμύρια αμερικανοί «πατριώτες» προτίμησαν να δουν το All-American σόου στο YouTube που «έστησε» η οργάνωση Turning Point. Ωστόσο δεν είχαν υπολογίσει τους θαυμαστές του 31χρονου ράπερ.

Σύνταξη
Επικίνδυνα ευρήματα σε κάδους ανακύκλωσης
Υγειονομικός κίνδυνος 09.02.26

Επικίνδυνα ευρήματα σε κάδους ανακύκλωσης

Σύριγγες και άλλα επικίνδυνα απόβλητα ισχυρίζεται ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ότι βρέθηκαν σε κάδους ανακύκλωσης.

Σύνταξη
