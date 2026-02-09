Σήμερα έχω ραντεβού με τον «Πούτιν» -Οι διάλογοι που πρόδωσαν το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα
Ο αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας ομογενής από το Καζακστάν, τον οποίο όλοι φώναζαν «Πούτιν»
- Λαμία: Καταγγελία εγκατάλειψης παιδιού στο φάσμα του αυτισμού στα Δικαστήρια
- Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς: Γιατί η Gen Z δικαιούται να λέει «ξεχείλισε το ποτήρι» - Οι 7 λόγοι
- Ραγδαία αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο
- Προσοχή στις απάτες με SMS - Από το myAADE, τα ΕΛΤΑ μέχρι και την Αττική Οδό
Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες των μελών του κυκλώματος των τσιγαράδων, που περιλαμβάνονται στην πολυσέλιδη δικογραφία και έχουν στα χέρια τους οι αρχές.
Μεταξύ των κωδικοποιημένων συνομιλιών μελών της οργάνωσης, φέρεται να γίνονται αναφορές στα αρχηγικά μέλη ως «Πούτιν» και «Πρόεδρος».
Ο αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας ομογενής από το Καζακστάν, τον οποίο όλοι φώναζαν «Πούτιν» γεγονός που δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η δύναμη που είχε, ενώ η «αντίπαλη» ομάδα των τσιγάρων, του είχε δώσει το παρατσούκλι «Μπαλαρίνα».
Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω συνομιλία.
ΜΕΛΟΣ Α: Σήμερα έχω ραντεβού με τον «Πούτιν», θα δούμε τι θα μου πει
ΜΕΛΟΣ Β:Δηλαδή;
ΜΕΛΟΣ Α: Ε να δω πως θα, πως θα συνεχίσουμε
ΜΕΛΟΣ Β:Α εντάξει
ΜΕΛΟΣ Α: Εσείς πότε, πότε τελειώνετε αυτά που κάνετε; Πως το βλέπεις; Ποια μέρα θα τελειώσεις;
ΜΕΛΟΣ Α:Έλα
ΜΕΛΟΣ Β:Ε πάμε με το μικρό
ΜΕΛΟΣ Α:Ναι αλλά ο «πρόεδρος» είπε με τα μικρά είναι λίγο ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί να πηγαινοερχόμαστε
ΜΕΛΟΣ Β:Είναι ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί ναι ε
ΜΕΛΟΣ Α:Τώρα να ριψοκινδυνεύσουμε για μισή ώρα και μια ώρα;
ΜΕΛΟΣ Β:Όχι ρε γιατί να το, (ακατάληπτο περιεχόμενο)
ΜΕΛΟΣ Α:Ε;
ΜΕΛΟΣ Β:Δεν έχουνε πρόβλημα ότι ώρα και να πάμε;
ΜΕΛΟΣ Α:Εκεί ο μουσάτος όχι, δεν έχει πρόβλημα ρε
ΜΕΛΟΣ Β:Εντάξει, οκ
ΜΕΛΟΣ Α:Έλα
ΜΕΛΟΣ Β:Θες να ανοίξω κι ένα απ’ αυτά που κατεβάσαμε σήμερα;
ΜΕΛΟΣ Α: Όχι ρε συ θέλω αυτά, να μου φτιάξεις μια παλέτα να δω πως είναι να την στείλω φωτογραφία στον πρόεδρο
Οι κατηγορούμενοι στις μεταξυ τους συνομιλίες, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις, όπως:
-επιχειρησιακά οχήματα ως «κινέζος», «πορτοκαλί»,
-αστυνομικές δυνάμεις ως «καρούμπαλο»,
-αχυρανθρώπους, ως «τσουβάλια», καθώς και
-λέξεις όπως «γαιδούρια», «W», ή «d», οι οποίες παρέπεμπαν σε επώνυμες μάρκες καπνοβιομηχανιών.
Σε διαφορετική συνομιλία καταγράφονται οι κωδικοποιημένες αναφορές ορισμένων μελών, αναφερόμενοι σε «ξενοδοχείο» και «κορίτσια» όπου παρέπεμπαν δηλαδή, στο «εργοστάσιο» και τους «εργάτες».
ΜΕΛΟΣ Α: Βρε εκεί δεν μπορούσες να πας στα κορίτσια;
ΜΕΛΟΣ Β:Θα πάω τώρα, τώρα θα πάω, αυτός θέλει να πάει εκεί στο ξενοδοχείο πάλι, του ‘πα μόλις βρω λίγο χρόνο θα πεταχτούμε
ΜΕΛΟΣ Α:Κάτσε εσύ πέρασες από τότες που σε πήρα
ΜΕΛΟΣ Β:Τότε δε πέρασα όχι, αλλά ξέρω γιατί με φωνάζει
ΜΕΛΟΣ Α:Βρε ας’ το το τι θέλουν μπορεί να θέλουν φαγητό κάτι δεν ξέρω, πήγαινε τέτοιο
Παρακάτω, καταγράφονται ενώ συζητούν σχετικά με την προετοιμασία παραγγελιών.
ΜΕΛΟΣ Β:Θα μου πεις λίγο τα πράγματα
ΜΕΛΟΣ Α:Εννοείται, λοιπόν έχουμε και λέμε, εγώ στα λέω όλα μαζί, αν και είναι δύο παραγγελίες, εγώ στα λέω όλα μαζί να τα βάλεις και θα τα ξεχωρίσω εκεί
ΜΕΛΟΣ Β:Θα τα ξεχωρίσουν τα ναυάγια;
ΜΕΛΟΣ Α:Θα τα, βέβαια
ΜΕΛΟΣ Β:Για πες μου
ΜΕΛΟΣ Α:Λοιπόν έχουμε και λέμε WIN
ΜΕΛΟΣ Β:Ναι
ΜΕΛΟΣ Α:44
ΜΕΛΟΣ Β:Ξένο ή ελληνικό;
ΜΕΛΟΣ Α:Ε μόνο ξένα είναι
ΜΕΛΟΣ Β: W ξένο 44 ναι
ΜΕΛΟΣ Α: «Γαϊδούρι»
ΜΕΛΟΣ Β:Μι, Μι ξένο, Μι ξένο ναι;
ΜΕΛΟΣ Α:Όλα, είναι 111
ΜΕΛΟΣ Β:111 ωραίος
ΜΕΛΟΣ Α:Ε για να δω, 97 και 14, 111 και DAV
ΜΕΛΟΣ Β😀 Ναι;
ΜΕΛΟΣ Α:232
ΜΕΛΟΣ Β:Έγινε, τα κοιτάω τώρα, ξεφορτώνουμε και σε παίρνω ότι είναι
Η οικονομική ζημία για το Δημόσιο, μόνο από τις συγκεκριμένες παραδόσεις, υπολογίζεται σε 1.507.381 ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των διαφυγόντων φόρων και δασμών από τις κατασχεθείσες ποσότητες εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7.096.033 ευρώ.
- Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν
- Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του παιδιού που έπεσε στο σιντριβάνι – Οι πρώτες εικόνες μετά το ατύχημα
- Σήμερα έχω ραντεβού με τον «Πούτιν» -Οι διάλογοι που πρόδωσαν το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα
- Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι η νέα «Τζένη Τζένη» στη σκηνή του Νίκου Καραθάνου
- O Σιάο με τον Γιάννη Αντετοτοκούνμπο και τα αδέλφια του, παρακολούθησαν τον τελικό του Super Bowl (vids+pics)
- Νέα Πέραμος: Γνώριζε τους δολοφόνους του ο 27χρονος – Τι λέει ο πατέρας του για τα κληρονομικά
- Κατασκοπεία: Τα μυστικά του κινέζικου λογισμικού στο κινητό του 54χρονου σμήναρχου
- Στις αρχές της καριέρας του, ο Ίθαν Χοκ δεν άντεχε τον Μπίλι Κράνταπ – Τώρα, είναι φίλοι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις