Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες των μελών του κυκλώματος των τσιγαράδων, που περιλαμβάνονται στην πολυσέλιδη δικογραφία και έχουν στα χέρια τους οι αρχές.

Μεταξύ των κωδικοποιημένων συνομιλιών μελών της οργάνωσης, φέρεται να γίνονται αναφορές στα αρχηγικά μέλη ως «Πούτιν» και «Πρόεδρος».

Ο αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας ομογενής από το Καζακστάν, τον οποίο όλοι φώναζαν «Πούτιν» γεγονός που δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η δύναμη που είχε, ενώ η «αντίπαλη» ομάδα των τσιγάρων, του είχε δώσει το παρατσούκλι «Μπαλαρίνα».

Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω συνομιλία.

ΜΕΛΟΣ Α: Σήμερα έχω ραντεβού με τον «Πούτιν», θα δούμε τι θα μου πει

ΜΕΛΟΣ Β:Δηλαδή;

ΜΕΛΟΣ Α: Ε να δω πως θα, πως θα συνεχίσουμε

ΜΕΛΟΣ Β:Α εντάξει

ΜΕΛΟΣ Α: Εσείς πότε, πότε τελειώνετε αυτά που κάνετε; Πως το βλέπεις; Ποια μέρα θα τελειώσεις;

ΜΕΛΟΣ Α:Έλα

ΜΕΛΟΣ Β:Ε πάμε με το μικρό

ΜΕΛΟΣ Α:Ναι αλλά ο «πρόεδρος» είπε με τα μικρά είναι λίγο ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί να πηγαινοερχόμαστε

ΜΕΛΟΣ Β:Είναι ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί ναι ε

ΜΕΛΟΣ Α:Τώρα να ριψοκινδυνεύσουμε για μισή ώρα και μια ώρα;

ΜΕΛΟΣ Β:Όχι ρε γιατί να το, (ακατάληπτο περιεχόμενο)

ΜΕΛΟΣ Α:Ε;

ΜΕΛΟΣ Β:Δεν έχουνε πρόβλημα ότι ώρα και να πάμε;

ΜΕΛΟΣ Α:Εκεί ο μουσάτος όχι, δεν έχει πρόβλημα ρε

ΜΕΛΟΣ Β:Εντάξει, οκ

ΜΕΛΟΣ Α:Έλα

ΜΕΛΟΣ Β:Θες να ανοίξω κι ένα απ’ αυτά που κατεβάσαμε σήμερα;

ΜΕΛΟΣ Α: Όχι ρε συ θέλω αυτά, να μου φτιάξεις μια παλέτα να δω πως είναι να την στείλω φωτογραφία στον πρόεδρο

Οι κατηγορούμενοι στις μεταξυ τους συνομιλίες, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις, όπως:

-επιχειρησιακά οχήματα ως «κινέζος», «πορτοκαλί»,

-αστυνομικές δυνάμεις ως «καρούμπαλο»,

-αχυρανθρώπους, ως «τσουβάλια», καθώς και

-λέξεις όπως «γαιδούρια», «W», ή «d», οι οποίες παρέπεμπαν σε επώνυμες μάρκες καπνοβιομηχανιών.

Σε διαφορετική συνομιλία καταγράφονται οι κωδικοποιημένες αναφορές ορισμένων μελών, αναφερόμενοι σε «ξενοδοχείο» και «κορίτσια» όπου παρέπεμπαν δηλαδή, στο «εργοστάσιο» και τους «εργάτες».

ΜΕΛΟΣ Α: Βρε εκεί δεν μπορούσες να πας στα κορίτσια;

ΜΕΛΟΣ Β:Θα πάω τώρα, τώρα θα πάω, αυτός θέλει να πάει εκεί στο ξενοδοχείο πάλι, του ‘πα μόλις βρω λίγο χρόνο θα πεταχτούμε

ΜΕΛΟΣ Α:Κάτσε εσύ πέρασες από τότες που σε πήρα

ΜΕΛΟΣ Β:Τότε δε πέρασα όχι, αλλά ξέρω γιατί με φωνάζει

ΜΕΛΟΣ Α:Βρε ας’ το το τι θέλουν μπορεί να θέλουν φαγητό κάτι δεν ξέρω, πήγαινε τέτοιο

Παρακάτω, καταγράφονται ενώ συζητούν σχετικά με την προετοιμασία παραγγελιών.

ΜΕΛΟΣ Β:Θα μου πεις λίγο τα πράγματα

ΜΕΛΟΣ Α:Εννοείται, λοιπόν έχουμε και λέμε, εγώ στα λέω όλα μαζί, αν και είναι δύο παραγγελίες, εγώ στα λέω όλα μαζί να τα βάλεις και θα τα ξεχωρίσω εκεί

ΜΕΛΟΣ Β:Θα τα ξεχωρίσουν τα ναυάγια;

ΜΕΛΟΣ Α:Θα τα, βέβαια

ΜΕΛΟΣ Β:Για πες μου

ΜΕΛΟΣ Α:Λοιπόν έχουμε και λέμε WIN

ΜΕΛΟΣ Β:Ναι

ΜΕΛΟΣ Α:44

ΜΕΛΟΣ Β:Ξένο ή ελληνικό;

ΜΕΛΟΣ Α:Ε μόνο ξένα είναι

ΜΕΛΟΣ Β: W ξένο 44 ναι

ΜΕΛΟΣ Α: «Γαϊδούρι»

ΜΕΛΟΣ Β:Μι, Μι ξένο, Μι ξένο ναι;

ΜΕΛΟΣ Α:Όλα, είναι 111

ΜΕΛΟΣ Β:111 ωραίος

ΜΕΛΟΣ Α:Ε για να δω, 97 και 14, 111 και DAV

ΜΕΛΟΣ Β😀 Ναι;

ΜΕΛΟΣ Α:232

ΜΕΛΟΣ Β:Έγινε, τα κοιτάω τώρα, ξεφορτώνουμε και σε παίρνω ότι είναι

Η οικονομική ζημία για το Δημόσιο, μόνο από τις συγκεκριμένες παραδόσεις, υπολογίζεται σε 1.507.381 ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των διαφυγόντων φόρων και δασμών από τις κατασχεθείσες ποσότητες εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7.096.033 ευρώ.