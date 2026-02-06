Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παραγωγής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων εξάρθρωσε η Αστυνομία με τουλάχιστον 25 συλλήψεις στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το κύκλωμα είχε επαγγελματική οργάνωση και τα κέρδη που εξασφάλιζε από την παράνομη δραστηριότητα υπολογίζονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και τα αρχηγικά μέλη, δύο αδέρφια ομογενείς με καταγωγή από την Ουκρανία.

Χιλιάδες τσιγάρα

Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα, μέσω των χώρων παραγωγής που είχε δημιουργήσει, κατάφερνε να παράγει εβδομαδιαία περίπου χίλια κουτιά τσιγάρων, με κάθε κουτί να περιέχει 100 τσιγάρα. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν 10 χώρους που συνέθεταν ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής, καθώς και χώρους αποθήκευσης.

Από τις κατ’ οίκον έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων εντοπίστηκαν περίπου 800.000 ευρώ σε μετρητά, όπλα, κινητά τηλέφωνα, χειρόγραφες σημειώσεις, αλλά και πολυτελή οχήματα που χρησιμοποιούσαν τα φερόμενα μέλη της οργάνωσης, ενώ αρκετοί διέμεναν σε βίλες.

Στην περιοχή του Αυλώνα εντοπίστηκε το παράνομο εργοστάσιο παραγωγής τσιγάρων, σε χώρο που πριν ήταν κτηνοτροφική μονάδα.

Η ρωσόφωνη μαφία

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το συγκεκριμένο κύκλωμα, τα μέλη του οποίου είναι κυρίως ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ήταν υπό τον έλεγχο της λεγόμενης ρωσόφωνης μαφίας. Ωστόσο φαίνεται ότι είχε αυτονομηθεί και δρούσε ανταγωνιστικά, ενώ τα δύο αδέρφια και αρχηγικά μέλη του κυκλώματος φαίνεται να είχαν έρθει σε ρήξη με τον αρχηγό της ρωσόφωνης μαφίας που έχει έδρα σε χώρα της Μέσης Ανατολής.

Από την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκε το συντονιστικό κέντρο του κυκλώματος στην περιοχή των Λιοσίων. Από εκεί φαίνεται ότι τα αρχηγικά μέλη συντόνιζαν ολόκληρη η διαδικασία, από την παραγωγή μέχρι την αποθήκευση και την προώθηση των παράνομων καπνικών προϊόντων στην αγορά.

Τα δύο αδέρφια φαίνεται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Ο ένας είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Μπαλαρίνας» οι δραστηριότητες του οποίου επεκτείνονται στα ναυτιλιακά και ίσως να εμπλέκεται και στο λαθρεμπόριο καυσίμων.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 25 άτομα, εκ των οποίων 19 στην Αττική και έξι στη Βοιωτία.

Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, όπλα, οχήματα, χειρόγραφες σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται προκειμένου να χαρτογραφηθεί πλήρως η δράση, η δομή και οι διασυνδέσεις της εγκληματικής οργάνωσης.