Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Φωκίδα και συγκεκριμένα στην περιοχή Μαγούλα της Δωρίδας, όταν λύκος επιτέθηκε σε γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το κοπάδι της σε ορεινή περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το nafpaktianews.gr, η γυναίκα σοκαρίστηκε μόλις είδε τον λύκο μπροστά της στη Φθιώτιδα και προσπάθησε με φωνές και χτυπήματα να απομακρύνει το άγριο ζώο.

Τι είπε η γυναίκα για την επίθεση που δέχτηκε από τον λύκο

Όπως λέει η ίδια, ο λύκος ήταν πολύ μεγάλος και επιθετικός, ενώ μάλιστα είχε ανοιχτό το στόμα, μούγκριζε και του έτρεχαν σάλια.

Αυτή μάλιστα πάλεψε με τον λύκο για περίπου δέκα λεπτά, τον χτύπαγε με τη μαγκούρα, μέχρι να καταφέρει να τον διώξει.

Εκείνη ενημέρωσε αμέσως το Δασονομείο Ευπαλίου και οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το περιστατικό.