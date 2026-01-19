Οι μύθοι και οι φήμες θέλουν τον λύκο κακό απέναντι στον άνθρωπο. Άραγε, έχουν δίκιο; Ο λύκος είναι απειλή για τον άνθρωπο;

Ο λύκος είναι ένα αγέρωχο, ευφυέστατο και κοινωνικό ζώο. Και αναπτύσσει ισχυρούς δεσμούς με την «οικογένεια» του: την αγέλη του.

Στην κορυφή της αγέλης βρίσκεται το κυρίαρχο «ζεύγος». Δηλαδή, το δυνατότερο αρσενικό και θηλυκό που έχουν κατακτήσει την «πρωτοκαθεδρία» μετά από μονομαχία. Και τότε ο ηττημένος θα πρέπει να αποχωρήσει μία για πάντα, από την αγέλη. Και να ζήσει μια μοναχική ζωή, ή να ενταχθεί σε κάποια άλλη αγέλη.

Αυτό το ζώο της άγριας πανίδας μας το «συστήνει» ο υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ , Πάνος Στεφάνου. Και απαντά εάν υπάρχει περίπτωση πότε, ο λύκος να κάνει επίθεση σε άνθρωπο.

Πόσα είδη λύκων ζουν στην Ελλάδα και σε ποιες περιοχές;

Στην Ελλάδα, όπως ενημερώνει ο κ. Στεφάνου, ζει μόνο ένα είδος λύκου: ο γκρίζος. Ωστόσο, το τρίχωμα του είναι καστανό με γκρίζες αποχρώσεις. Σε άλλες χώρες ζουν και άλλα είδη: οι λευκοί οι κόκκινοι, οι μαύροι κ.α.

Παρουσία λύκων υπάρχει στην ηπειρωτική Ελλάδα, με εξαίρεση την Εύβοια και την Πελοπόννησο.

Η ζωή του λύκου στην αγέλη

«Στην αγέλη υπάρχει το κυρίαρχο ζευγάρι, δηλαδή ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, τα οποία είναι και τα πιο δυνατά. Είναι εκείνα που έχουν επικρατήσει ύστερα από κάποιες μονομαχίες, οι οποίες όμως δεν είναι θανατηφόρες.

Πολλές φορές γίνεται μάχη για τη διεκδίκηση της αρχηγίας. Το ηττημένο ζώο θα πρέπει να φύγει είτε να ενταχθεί σε άλλη αγέλη είτε να ζήσει μοναχό του ως μοναχόλυκος – έχουμε αρκετούς στην Ελλάδα.

Στη χώρα μας οι αγέλες των λύκων δεν απαρτίζονται από πολλούς λύκους. Συνήθως, αποτελούνται από έξι με επτά, ή και λίγο περισσότερα άτομα», αναφέρει ο κ. Στεφάνου.

Διευκρινίζει ότι μόνο το κυρίαρχο ζευγάρι αναπαράγεται καθώς είναι τα επίλεκτα ζώα. Έτσι διασφαλίζεται η αναπαραγωγή υγειών και δυνατών απογόνων και αποκλείεται η γέννηση μικρών από κάποιο ζώο που έχει ασθενή γονίδια.

Πολύ πιο συχνά είναι τα περιστατικά επίθεσης σκύλου σε άνθρωπο

Ο λύκος, σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, είναι ένα πολύ κοινωνικό ζώο και η αγέλη γι΄αυτόν είναι πολύ σημαντική. Όλα τα ζώα συμμετέχουν στο μεγάλωμα των μικρών.

Επίσης, όλοι οι λύκοι, που ανήκουν στην αγέλη, συμμετέχουν στο κυνήγι. Πολλές φορές, για να πιάσουν το θήραμά τους, χρησιμοποιούν τη μέθοδο του αιφνιδιασμού και του αποπροσανατολισμού. Δηλαδή μελετούν τις κινήσεις του κοπαδιού και κάνουν επίθεση. Σκοπός είναι το κοπάδι να φύγει και οι Ποιμενικοί σκύλοι που το φυλάνε, να το ακολουθήσει. Έτσι, τα πιο αδύναμα ζώα που θα μείνουν πίσω είναι η τροφή για την αγέλη.

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, κάθε αγέλη έχει τα όρια της και δεν επιτρέπει σε άλλους λύκους να τα παραβιάσουν. Οριοθετούνται με ούρα, περιττώματα αλλά και γδαρσίματα στα δέντρα. Έτσι ώστε η αγέλη να σηματοδοτήσει την επικράτεια της.

Πως «μιλούν» οι λύκοι μεταξύ τους

Οι λύκοι, όπως αναφέρει ο κ. Στέφανου, επικοινωνούν μεταξύ τους με τη «γλώσσα του σώματός» τους. Με τη στάση του σώματος τους δείχνουν την επιθετικότητα, την ηρεμία, την κυριαρχία, όπως και την υποταγή, τον φόβο.

Ακόμα και τα ουρλιαχτά – που αυτά εκδηλώνονται για να δηλωθεί η παρουσία της αγέλης στην περιοχή-, γίνονται με κάποια ιεραρχία. Δηλαδή άλλο ουρλιαχτό θα βγάλει ο αρχηγός της αγέλης και άλλο κάποιος κατώτερος λύκος. Όπως και ο νεαρός λύκος, που συνήθως μοιάζει με γαύγισμα σκύλου ή ουρλιαχτό τσακαλιού.

Τα φυσικά χαρακτηριστικά και η μορφολογία του λύκου

Το βάρος του λύκου, σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, κυμαίνεται από 20 – 40 κιλά, και το μήκος του από 1 με 1,5 μέτρο. Διαθέτει πολύ δυνατούς κυνόδοντες και το δάγκωμά του είναι πολύ δυνατό, για να μπορεί να πιάνει και να σκοτώνει τα ζώα.

Επίσης, έχει πολύ δυνατό ουρλιαχτό και οξεία όσφρηση – μπορεί να μυρίσει έως 3 χιλιόμετρα και έτσι να εντοπίσει κάποιο θήραμα.

Εξίσου η όρασή του είναι πολύ καλή και αναγνωρίζει δύο χρώματα: το κίτρινο και το κόκκινο. Κίτρινο για να διακρίνει τα ούρα και κόκκινο για το αίμα.

Ο λύκος δεν εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά προς τον άνθρωπο

Ο λύκος, όπως επισημαίνει ο κ. Στεφάνου, δεν παρουσιάζει επιθετικότητα προς τον άνθρωπο. Σε καμία χώρα όπου ζει δεν έχουμε τέτοιο δείγμα. Είναι πάρα πολύ σπάνια αυτά τα περιστατικά.

Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί γνωρίζουμε ότι είναι ένα άγριο ζώο και ο ίδιος ο λύκος φοβάται τον άνθρωπο.

Επίσης, έχουμε και πολύ λίγα περιστατικά κατά τα οποία αρκούδα εμπλέκεται, ή απωθεί τον άνθρωπο. Ο κ. Στεφάνου εξηγεί ότι η αρκούδα εκείνη τη στιγμή θέλει να απωθήσει τον άνθρωπο.

Πολύ πιο συχνά είναι τα περιστατικά επίθεσης σκύλου σε άνθρωπο.

Περιστατικό επίθεσης λύκου σε άνθρωπο δεν έχουμε.

Πότε ένας λύκος κατεβαίνει σε αστικό περιβάλλον

«Ο λύκος, πλέον, καθώς πλησιάζει πολλές φορές κατοικημένες περιοχές, συνηθίζει την ανθρώπινη παρουσία και τις δραστηριότητες του. Και αν δεν νοιώσει απειλή για εκείνον τότε μπορεί να βρει και πηγή τροφής. Κοντά σε σφαγεία, στα σκουπίδια είτε στα κοπάδια των ζώων», αναφέρει ο κ. Στεφάνου.

Και καταλήγει: «Άρα, λοιπόν, είναι περισσότερο στο όριο του μύθου, της φαντασίας η φήμη που ακολουθεί τον λύκο και έτσι δεν υπάρχει καμία απειλή από τον λύκο για τον άνθρωπο».