11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Όταν βάζουμε όρια στον σκύλο είναι καταπιεσμένος – Η εσφαλμένη αντίληψη
Pet Stories 12 Μαΐου 2026, 06:00

Είναι στη φύση του σκύλου να ζει σε ένα πειθαρχημένο περιβάλλον με όρια και κανόνες.

Τζούλη Τούντα
Ο σκύλος είναι ένα αγελαίο πλάσμα και αυτό συνεπάγεται ότι γενετικά έχει μάθει να ζει σε ομάδες μέσα στις οποίες τηρούνται όρια και κανόνες.

«Από την πρώτη στιγμή της γέννησης των κουταβιών, η μητέρα τους τα μαθαίνει βασικούς κανόνες επιβίωσης. Τα εκπαιδεύει να έχουν υπομονή για την τροφή τους, τους βάζει όρια στο παιχνίδι. Αλλά και τα μαθαίνει να μην απομακρύνονται από την υπόλοιπη αγέλη», υπογραμμίζει ο εκπαιδευτής σκύλος, Μιχάλης Διαμαντάρας.

 Ένας σκύλος που δεν εκτονώνεται αρκετά δεν θα μπορέσει να συνεργαστεί στο βαθμό που θέλουμε

Η θέσπιση ορίων δεν είναι τιμωρία. Είναι τρόπος καθοδήγησης

Το κουτάβι, όπως λέει ο εκπαιδευτής, με την έλευσή του στη δική μας οικογένεια, θα προσπαθήσει να πάρει τη θέση του μέσα σε αυτήν.
Οι κανόνες και τα όρια που εμείς θα βάλουμε, προσδιορίζουν τι επιτρέπεται και τι όχι, ανάλογα με τις ανάγκες μας και τις συνήθειες της καθημερινότητάς μας.

Τι θα συμβεί στην περίπτωση που δεν θέσουμε όρια στον σκύλο

Ένας σκύλος, υπογραμμίζει ο κύριος Διαμαντάρας, χωρίς όρια, θα γίνει ενοχλητικός και, μερικές φορές, ακόμα και επιθετικός. Έτσι, θα έχουμε έναν σκύλο που γαβγίζει ανεξέλεγκτα, τραβάει στη βόλτα, πηδάει στους επισκέπτες μας, κατουράει σε διάφορα σημεία του σπιτιού. Γίνεται κουραστικός, θυμώνει τους γύρω του και, πολλές φορές, χάνει τις στιγμές από τις ευχάριστες εξορμήσεις της οικογένειας.

Τα όρια δεν είναι τιμωρία

Η θέσπιση ορίων, κάνει σαφές ο κύριος Διαμαντάρας, δεν είναι τιμωρία. Είναι τρόπος εκπαίδευσης. Με συνέπεια, αποφασιστικότητα θα του δείξουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνει.
Προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι η απόκτηση ενός crate (κλουβί περιορισμού) για το νέο μέλος της οικογένειά μας. Το crate αφορά, κυρίως, στην εκμάθηση τουαλέτας για τα κουτάβια και την αποφυγή ζημιών. Η χρήση του βασίζεται στο ότι ο τετράποδος φίλος μας θα πρέπει να περιορίζεται κάποιες στιγμές της ημέρας. Και είναι εκείνες, που η επιτήρησή του από την υπόλοιπη οικογένεια δεν είναι εφικτή.

Το κλουβάκι, διευκρινίζει ο κύριος Διαμαντάρας, παρέχει ασφάλεια στο κουτάβι, αλλά και την απαραίτητη ηρεμία τόσο για το ίδιο όσο και για εμάς.

Στο σημείο αυτό, ο εκπαιδευτής τονίζει ότι το crate το μαθαίνουμε στο κουτάβι –και γενικότερα στους σκύλους – με θετικό τρόπο. Έτσι ώστε να το θεωρούν χώρο ηρεμίας και ασφάλειας.

Όρια στον σκύλο μας, όρια και στον εαυτό μας

«Βασική προϋπόθεση για την τήρηση των ορίων της συμπεριφοράς του κουταβιού είναι η συνέπεια και η χρήση βασικών «εντολών» από όλη την οικογένεια.
Απευθυνόμαστε στον σκύλο μας -μικρό ή μεγάλο- με επιβραβεύσεις και με ιδανικές διορθώσεις στον σωστό χρόνο», καθοδηγεί ο κύριος Διαμαντάρας.

Τα όρια, διευκρινίζει, διαφέρουν ανάλογα την ηλικία ή τη φυλή του κάθε σκύλου.

Ένας σκύλος που δεν εκτονώνεται αρκετά δεν θα μπορέσει να συνεργαστεί στο βαθμό που εμείς θέλουμε. Καθημερινές βόλτες, παιχνίδια που τακτικά ανανεώνονται, θα βοηθήσουν στην καλύτερη επικοινωνία με τον αγαπημένο μας φίλο.

Όρια δεν χρειάζεται μόνο ο σκύλος, ξεκαθαρίζει ο κύριος Διαμαντάρας, αλλά και εμείς. Όρια στις επιθυμίες μας ανάλογα με τη συμπεριφορά του, την ηλικία του και το ιστορικό του.

Σίγουρα όσον αφορά στην υιοθέτηση ενός ενήλικα σκύλου είναι καλό να γνωρίζουμε, εάν είναι εφικτό, το ιστορικό του. Το να ξέρουμε τις συνήθειες που είχε πριν έρθει στον χώρο μας, θα βοηθήσουν να βάλουμε όρια και στην καθοδήγησή μας.

Ένα καινούργιο μέλος στην οικογένεια μας, αναφέρει ο εκπαιδευτής, που είναι λίγο προχωρημένης ηλικίας, χρειάζεται σίγουρα περισσότερο χρόνο προσαρμογής.

Εξηγεί ότι, πρώτα θα μάθει ο σκύλος τον χώρο μας, τις συνήθειές μας και μετά σταδιακά με υπομονή και επιμονή θα του θέσουμε όρια.

Είμαστε πάντα δίκαιοι με τον σκύλο

Τελευταία φράση του κυρίου Διαμαντάρα είναι: «Είναι στη φύση του σκύλου να ζει σε ένα πειθαρχημένο περιβάλλον με όρια και κανόνες. Γι’ αυτό και είναι πρόθυμος να δεχτεί τα όρια που θα βάλουμε. Αρκεί, να είμαστε δίκαιοι απέναντί του, υπομονετικοί, συνεπείς και να του προσφέρουμε πολλή αγάπη».

Ο εκπαιδευτής σκύλος, Μιχάλης Διαμαντάρας

⃰ Ο κύριος Μιχάλης Διαμαντάρας ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως συνοδός στρατιωτικών σκύλων στην Πολεμική Αεροπορία το 1990, όπου και υπηρέτησε επί 10 χρόνια.

Από το 2000 ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλων.

Και όπως λέει: «Έχω εκπαιδεύσει σκύλους, σχεδόν όλων των φυλών. Λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τόσο τον χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του σκύλου όσο και τις ανάγκες του κηδεμόνα του.
Στόχος μου είναι με την προεκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση, τη βασική υπακοή, αλλά και τη επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, να διαμορφωθεί η συμπεριφορά του σκύλου. Έτσι ώστε να τον βοηθήσουμε να κατανοήσει τη θέση του μέσα στην οικογένεια. Έτσι, με ήρεμο και κυρίως με μεθοδευμένο τρόπο, θα δημιουργηθεί μια σχέση υπακοής, σεβασμού και αγάπης».

Χωροταξικό στον τουρισμό: Τι αλλάζει σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – Οι απειλές Τραμπ

Ποιοτικός χρόνος με τον σκύλο: Πώς 45 λεπτά μπορούν να αποτρέψουν προβλήματα συμπεριφοράς
Σκύλος και καταστροφές στο σπίτι: Το «κλειδί» που θα φέρει την ισορροπία

Η καθημερινότητα των περισσότερων κηδεμόνων σκύλων είναι ένας αγώνας δρόμου. Η φράση «θέλω το καλύτερο για τον σκύλο μου, αλλά δεν προλαβαίνω» είναι πραγματικότητα.

Είναι αδιανόητο να αφήσουμε τον βασανισμένο σκυλάκο Τζόκερ χωρίς οικογένεια
Ο σκυλάκος Τζόκερ έχει υποφέρει πολύ στη ζωή του. Ήρθε η στιγμή να του προσφέρουμε την αγάπη μας

Πριν από πέντε μήνες, ο αδεσποτάκος Τζόκερ, μπορεί να είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στον δρόμο, εάν δεν τον διέσωζαν δύο ακτιβίστριες -εθελόντριες.

Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;
Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;

Ο σκύλος, όταν φτερνίζεται περιστασιακά είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό. Όμως, εάν το φτέρνισμα επιμένει, μπορεί να είναι ένδειξη σοβαρού προβλήματος. Γιατί η διάγνωση είναι δύσκολη.

Τζούλη Τούντα
Κιμ Τζου Αέ: Μπορεί μια κόρη να κληρονομήσει την απόλυτη εξουσία στη Βόρεια Κορέα;
Η ανάδειξη της Κιμ Τζου Αέ σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη στο βορειοκορεατικό καθεστώς καθώς επιχειρεί την πρώτη δυναστική διαδοχή με γυναίκα.

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»
Ο Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις δηλώνοντας πως η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη» - Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά μας , απαντά η Τεχεράνη - Συνεχίζονται οι επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα σε φώκια – σύμβολο της Λαχάινα – Μετά έγινε viral [βίντεο]
Ένας 37χρονος τουρίστας πέταξε μια μεγάλη πέτρα στη Λάνι την φώκια. Όταν του ζήτησαν τον λόγο απάντησε «Δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος. θα πληρώσω το πρόστιμο», όμως πλήρωσε με πολλούς τρόπους

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ
Νέα ελεγκτικά εργαλεία με ΑΙ και πληροφορίες από 90 χώρες - Ανάλυση μεγάλων δεδομένων και πλήρης χαρτογράφηση εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσίας

Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων
Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία θα μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το «Μακεδονία» και κατά 20% τα δρομολόγια από το «Ελ. Βενιζέλος» τον επόμενο χειμώνα ? Αιχμηρή αντίδραση της διαχειρίστριας εταιρείας

Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;
Πρώην μουσικός και διπλωμάτης, ο «Παγκόσμιος Τρομοκράτης» Ιγιάντ Αγκ Γκάλι ηγείται στο Μάλι μιας από τις πιο θανατηφόρες τζιχαντιστικές εξεγέρσεις στον κόσμο, με ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις

ΟΗΕ: Αναζητείται ειρηνοποιός σε ένα κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις
Ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα πρέπει να διαδραματίσει πιο προληπτικό ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων και στις ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς

Κουβέντα για τις υποκλοπές δεν θέλει το Μαξίμου
Δεν κρύβει τη μεγάλη δυσανεξία του στο θέμα των υποκλοπών το Μαξίμου, το οποίο προσπαθεί ακόμα και με τον πιο χοντροκομμένο τρόπο να βάλει μπλόκο στη συζήτηση για το σκάνδαλο, το οποίο φουντώνει.

Τρόφιμα: Νέο κύμα ακρίβειας απειλεί την Ευρώπη – Ωρολογιακή βόμβα τα λιπάσματα
Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα «φουντώσει» από τα τέλη του 2026 και θα κορυφωθεί το 2027 προβλέπει έκθεση της Rabobank. Οι ανατιμήσεις στα λιπάσματα, φέρνουν μικρότερες σοδειές και ακριβότερα προϊόντα.

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Πάνω από 500.000 άνθρωποι σε αιμοκάθαρση στις ΗΠΑ – Μια αιρετική λύση για αύξηση μοσχευμάτων
Η πρόταση καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στο Στάνφορντ για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των δυσεύρετων μοσχευμάτων νεφρών τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες βρίσκονται στη ζωή με αιμοκάθαρση.

Βενεζουέλα: Θα γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, ρωτάει δημοσιογράφος τη μεταβατική πρόεδρο Ροδρίγκες
Δημοσιογράφος ρώτησε την Ντέλσι Ροδρίγκες εάν η χώρα της πρόκειται να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, όπως το έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News.

Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων
Κατάσταση «εθνικής καταστροφής» κηρύχτηκε στη Νότια Αφρική, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες της χώρας.

Η ΕΕ προσκαλεί τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με τη μετανάστευση
Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα απευθύνει «άμεσα» επιστολή στην Καμπούλ προκειμένου να οριστεί ημερομηνία του ραντεβού με αντιπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες.

Κάτω Πατήσια: Πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια, καθώς πάνω από το κατάστημα βρίσκεται νεόδμητη πολυκατοικία.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

