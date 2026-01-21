Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Τι «σκέφτεται» ο σκύλος μας όταν μιμούμαστε σκυλίσιες συμπεριφορές;
Τι «σκέφτεται» ο σκύλος μας όταν μιμούμαστε σκυλίσιες συμπεριφορές;

Ο σκύλος δεν έχει την ικανότητα να κατανοήσει ότι προσπαθούμε να τον μιμηθούμε. Και το αποτέλεσμα είναι να μην μπορεί να αντιδράσει με τον κατάλληλο τρόπο.

Τζούλη Τούντα
A
A
Πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι ο σκύλος δεν έχει τον ανθρώπινο τρόπο σκέψης.

Ο σκύλος έχει μάθει να μάς «διαβάζει» από τη στάση του σώματός μας, τον τόνο της φωνής μας.

«Πολλοί κηδεμόνες σκύλων το έχουν κάνει έστω και μία φορά: γρύλισαν για πλάκα, περπάτησαν σκυφτοί, έσκυψαν μπροστά στον σκύλο τους σε στάση «παιχνιδιού» ή του γάβγισαν. Η πρόθεση είναι, συνήθως αθώα. Αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι: «τι πραγματικά καταλαβαίνει ο σκύλος μας εκείνη τη στιγμή;», μάς κινεί το ενδιαφέρον για μάθηση η εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού.

Ο σκύλος δεν καταλαβαίνει τη μίμηση, βλέπει τα σήματα

Ο σκύλος δεν αντιλαμβάνεται, εξηγεί η εκπαιδεύτρια, ότι προσπαθούμε να τον μιμηθούμε. Δεν σκέφτεται: «ο άνθρωπός μου προσποιείται ότι είναι σκύλος».

Ο σκύλος μας αισθάνεται ασφάλεια όταν η συμπεριφορά μας είναι προβλέψιμη και τα σήματά μας είναι καθαρά

Όταν ο άνθρωπος «μιλά σκυλίσια», το μήνυμα, συχνά παρεξηγείται

Αντίθετα, ο εγκέφαλός του προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τον τόνο της φωνής μας, τη στάση του σώματος, την ένταση της κίνησης και το γενικό συναισθηματικό πλαίσιο.

Ο σκύλος δεν «διαβάζει» προθέσεις, «διαβάζει» ενέργεια και συνέπεια

Όταν ο άνθρωπος «μιλά σκυλίσια», αποσαφηνίζει η κα Μοσχολιού, το μήνυμα, συχνά παρεξηγείται. Το πρόβλημα δεν είναι ότι μιμούμαστε σκυλίσιες συμπεριφορές, αλλά ότι το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά τα σκυλίσια σήματα.

Οι φωνητικές μας απομιμήσεις δεν έχουν την ίδια συχνότητα ή διάρκεια και τα σήματα μας, συχνά έρχονται σε αντίφαση μεταξύ τους.
Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που γρυλίζει χαμογελώντας και σκύβοντας μπροστά, το μήνυμα που στέλνει στον σκύλο είναι τύπου: «κάτι συμβαίνει, αλλά δεν είμαι σίγουρος τι. Να ανησυχήσω ή να παίξω;»
Στην πράξη ο σκύλος θα ερμηνεύσει τη στάση μας αυτή, λέει η εκπαιδεύτρια, ανάλογα με τον χαρακτήρα και τις εμπειρίες του. Δηλαδή:

● Αν ο τόνος της φωνής είναι χαρούμενος και η στάση μας χαλαρή, θα το εκλάβει ως παιχνίδι

● Να μπερδευτεί, σταματώντας και παρατηρώντας προσεκτικά

● Να στρεσαριστεί, αν το μήνυμα μοιάζει απειλητικό ή απρόβλεπτο

● Θα απομακρυνθεί, αν νιώσει ότι «κάτι δεν πάει καλά».

Ιδιαίτερα ευαίσθητοι ή ανασφαλείς σκύλοι, τονίζει η κα Μοσχολιού, μπορεί να βιώσουν τέτοιες μιμήσεις ως αστάθεια.

Ο σκύλος νιώθει εμπιστοσύνη όταν υπάρχει σταθερότητα και όχι, παράσταση

Ο σκύλος μας αισθάνεται ασφάλεια, κάνει σαφές η εκπαιδεύτρια, όταν η συμπεριφορά μας είναι προβλέψιμη, τα σήματά μας είναι καθαρά. Όπως και η φωνή και η πρόθεση να συμφωνούν μεταξύ τους.

Όταν προσπαθούμε να «γίνουμε σκύλοι», συχνά δεν κάνουμε αυτό που οι σκύλοι χρειάζονται περισσότερο από εμάς – ξεκάθαρη ανθρώπινη επικοινωνία.

Δεν χρειάζεται να μιμηθούμε τον σκύλο μας για να δεθούμε μαζί του

Άρα εάν έχουμε την εντύπωση ότι μιμούμενοι σκυλίσιες συμπεριφορές η σχέση μας με τον σκύλο μας θα γίνει πιο ισχυρή, είναι λανθασμένη.
Αντίθετα, αυτό που κάνουμε, συμβουλεύει η κα Μοσχολιού, είναι να:

● «Διαβάζουμε» τη γλώσσα του σκύλου

● Χρησιμοποιούμε ήρεμο τόνο φωνής

● Διατηρούμε χαλαρή στάση σώματος

● Σεβόμαστε τα σήματα άνεσης και δυσφορίας του

Η πραγματική επικοινωνία δεν είναι μίμηση. Είναι κατανόηση.

Τελικά, τι «σκέφτεται» ο σκύλος μας;

Ανακεφαλαιώνοντας, η κα Μοσχολιού επισημαίνει: «Ο σκύλος μας δεν «σκέφτεται» ότι γινόμαστε σκύλοι. «Σκέφτεται» αν αυτό που κάνουμε είναι ασφαλές, προβλέψιμο και κατανοητό. Και αυτό ακριβώς, μάς δείχνει πόσο σημαντικό ρόλο έχουμε εμείς στη σχέση. Δεν χρειάζεται να τον μιμηθούμε, αλλά να γίνουμε σταθεροί, κατανοητοί και αξιόπιστοι άνθρωποι».

Η εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού

⃰ Η κυρία Άννα Μοσχολιού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και αναλαμβάνει βασικές εκπαιδεύσεις, καθώς και σκύλους με θέματα συμπεριφοράς.

Είναι κηδεμόνας τριών διασωσμένων σκύλων.

Ζει και εργάζεται στην Αττική.

