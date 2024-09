Τι «χαλάει» τη γαλήνη του σκύλου μέσα στο σπίτι – Μάθετε πόσα πράγματα, ασήμαντα για εμάς, εκείνον τον στρεσάρουν

Οι περισσότεροι κηδεμόνες σκύλων, ίσως να μη γνωρίζουν ότι η παραμικρή αλλαγή μέσα στο σπίτι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάθεση του μικρού τους φίλου. Τον αναστατώνουν, τον στρεσάρουν.

Βεβαίως, υπάρχουν και σκύλοι που… δεν τους καίγεται καρφί. Αλλά οι περισσότεροι εκδηλώνουν έντονο στρες.

Και δεν είναι μόνο η μετακίνηση αντικειμένων που στρεσάρει τους σκύλους.

Η αλήθεια είναι ότι όσοι έχουμε σκύλο, σύμφωνα με τον θετικό εκπαιδευτή σκύλων, Σοφοκλή Μακρινό, γνωρίζουμε κάποιους γενικούς κανόνες που πρέπει να τηρούμε για να μην αναστατώνουμε τον σκύλο μας. Όπως, να μην τον ενοχλούμε όταν απολαμβάνει το φαγητό του. Και, βεβαίως, ξέρουμε τι προκαλεί ενόχληση στον δικό μας σκύλο. Για παράδειγμα, ότι δεν ευχαριστιέται όταν του πιάνω τα πατουσάκια.

Ένα αντικείμενο που δεν πρέπει να αλλάζει θέση, είναι το μπολ σίτισης

Στην καθημερινότητά μας κάνουμε κάποια πράγματα, τα οποία διαταράσσουν την ηρεμία, αν όχι σε όλους, στους περισσοτέρους σκύλους, και δεν το αντιλαμβανόμαστε εγκαίρως.

Με αυτές τις πράξεις μας, σύμφωνα με τον κ. Μακρινό, ο σκύλος έρχεται διαρκώς αντιμέτωπος με ένα αρνητικό γι’ αυτόν ερέθισμα.

Έτσι, παρουσιάζει μια αντιδραστικότητα, και δεν ξέρουμε τον λόγο. Για παράδειγμα, όταν προσεγγίζουμε το κρεβάτι του.

Τι μπορεί, λοιπόν, να στρεσάρει τον σκύλο μας μέσα στο σπίτι;

Αλλαγή θέσης του μπολ σίτισης

Σύμφωνα με τον κ. Μακρινό, ένα αντικείμενο που δεν πρέπει να αλλάζει θέση, είναι το μπολ σίτισης. Ο σκύλος μας πρέπει να τρώει στο ίδιο μέρος και, αν είναι εφικτό, να είναι απομονωμένος.

Καλό είναι, όπως λέει, να μην τοποθετούμε το μπολάκι του σε σημείο από το οποίο περνάμε συχνά. Κι αυτό γιατί το πέρασμά μας θα τον στρεσάρει την ώρα που τρώει.

Μετακίνηση κρεβατιού του σκύλου

«Όπως γνωρίζουμε, ένας κάλος ύπνος ξεκινά από το κρεβάτι. Και ο ύπνος είναι μία από τις πιο σημαντικές καταστάσεις.

Ένας ενήλικος σκύλος πρέπει να κοιμάται περίπου 12-14 ώρες καθημερινά.

Σε πολλές οικογένειες βλέπουμε να μην υπάρχει, καν, κρεβάτι, επειδή ο σκύλος κοιμάται μαζί τους ή στον καναπέ.

Όσο τρυφερό κι αν είναι αυτό, ο σκύλος μας πρέπει να έχει το κρεβάτι του, και ας κοιμάται μαζί μας», τονίζει ο κ. Μακρινός.

Επισημαίνει ότι θα πρέπει να έχει την επιλογή να κοιμηθεί μόνος του, αν για κάποιο λόγο νιώσει αυτή την ανάγκη.

Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Κηδεμόνες που διαθέτουν κρεβάτι στον σκύλο τους, το μετακινούν συνεχώς. Άλλες φορές το τοποθετούν στο υπνοδωμάτιο, άλλες στο σαλόνι και κάποιες άλλες στον διάδρομο. Ανάλογα με το πού είναι βολικό τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Ο σκύλος, ιδανικά, τονίζει ο κ. Μακρινός, πρέπει να έχει το κρεβάτι του σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει να έχουμε σε κάθε δωμάτιο που κοιμάται και ένα κρεβάτι. Δεν μετακινούμε το ίδιο.

Ο εκπαιδευτής ενημερώνει ότι, αν για κάποιον λόγο θελήσουμε να τον ξυπνήσουμε -για παράδειγμα, για να βγούμε περίπατο-, καλό είναι να τον ξυπνήσουμε, μιλώντας του ήρεμα. Δεν πηγαίνουμε από πάνω του και τον χαϊδεύουμε.

«Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε, ιδιαίτερα αν έχουμε παιδιά, ότι δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να ενοχλούμε τον σκύλο μας όταν κοιμάται», υπογραμμίζει ο θετικός εκπαιδευτής σκύλων.

Αλλαγή στη διαρρύθμιση των επίπλων

Και δεν είναι μόνο τα πράγματα του σκύλου μας, που καλό είναι να μην τα μετακινούμε συνέχεια για να μην στρεσάρεται.

Μια αλλαγή στη διαρρύθμιση των επίπλων, σύμφωνα με τον κ. Μακρινό, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ηρεμία του.

Έτσι, αν πρόσφατα αλλάξαμε θέση στους καναπέδες και βλέπουμε τον σκύλο μας λίγο πιο στρεσαρισμένο απ’ ό,τι συνήθως, τώρα ξέρουμε τον λόγο.

Οι δυνατοί ήχοι

Εξίσου σημαντικό είναι, σύμφωνα με τον κ. Μακρινό, να αποφεύγουμε τους δυνατούς ήχους.

Στο Διαδίκτυο βλέπουμε συχνά βιντεάκια που δείχνουν σκύλο να ακούει μουσική και να αλυχτάει. Και, επειδή νομίζουμε ότι «τραγουδάει», το βρίσκουμε χαριτωμένο. Το αλύχτισμα αυτό, ωστόσο, είναι μια ένδειξη δυσφορίας του σκύλου.

Έντονες μυρωδιές

Ένα, ακόμα, αρνητικό ερέθισμα για τον σκύλο είναι, όπως αναφέρει ο κ. Μακρινός, οι έντονες μυρωδιές.

Μας πληροφορεί ότι οι σκύλοι έχουν 300 εκατομμύρια υποδοχείς οσμής, σε αντίθεση με εμάς, που διαθέτουμε μόνο έξι εκατομμύρια.

Έχοντας τη γνώση αυτή, μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάτι που μυρίζει έντονα σε εμάς, για τον σκύλο είναι πολύ πιο έντονο.

Μερικές από τις πιο κοινές μυρωδιές που οι σκύλοι απεχθάνονται, είναι το αλκοόλ, το ξύδι, των καθαριστικών, των προϊόντων ομορφιάς και της κολόνιας.

Άρα, την επόμενη φορά που θα θελήσουμε να αρωματίσουμε το σπίτι μας με κάτι έντονο, καλυτέρα να το ξανασκεφτούμε, συμβουλεύει ο κ. Μακρινός.

Παραβίαση της προσωπικής ζώνης του σκύλου

Το τελευταίο και πιο σημαντικό, σύμφωνα με τον κ. Μακρινό, είναι η παραβίαση της προσωπικής ζώνης του σκύλου.

Οι περισσότεροι σκύλοι, σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουμε, δεν απολαμβάνουν τις αγκαλιές και τα έντονα χάδια, ούτε να τούς κοιτάμε στα ματιά. Είναι πολύ πιθανό, όλα αυτά να τους προκαλέσουν στρες.

Για να αποφύγουμε κάποια έντονη αντίδραση από την πλευρά τους, θα πρέπει να γνωρίζουμε τη «γλώσσα του σώματός» τους. Για να είμαστε σίγουροι ότι την αγκαλιά που τούς προσφέρουμε τη δεδομένη στιγμή, την απολαμβάνουν κι εκείνοι.

Καταλήγοντας, ο κ. Μακρινός λέει: «Όλα όσα αναφέραμε, καλό είναι να τα γνωρίζουμε και να τα προσέχουμε, για να αποφύγουμε τυχόν αρνητικές συνδέσεις που μπορεί να δημιουργήσουμε εν αγνοία μας. Η συμβίωση με τον σκύλο είναι κάτι πολύ όμορφο».

*Ο κύριος Σοφοκλής Μακρινός γεννήθηκε στην Αθήνα και το 2014 πέρασε μέσω Πανελλήνιων στο Τμήμα Μηχανικών Αντιρρύπανσης στην Κοζάνη.

Εκεί υιοθετεί τον πρώτο του σκύλο, τον Σαμ, και χάρη σε αυτόν μπαίνει ενεργά στον χώρο του εθελοντισμού, συνειδητοποιώντας ότι η αγάπη του για τα ζώα είναι μεγαλύτερη από οτιδήποτε άλλο.

Έτσι, αποφασίζει να αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό και σπουδάζει θετικός εκπαιδευτής στη σχολή Dogfully της Εριέττας Καραμπέτσου, από την οποία και αποφοίτησε.

Στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα στη γνωσιακή λειτουργία του σκύλου στο Πανεπιστήμιο Duke (Dog Emotion and Cognition by Duke University), όπως και μαθήματα στη συμπεριφορά και ευζωία του συγχρόνου κατοικίδιου στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (Animal Behavior and Welfare by the University of Edinburgh).

Τέλος, έχει παρακολουθήσει σεμινάριο παροχής πρώτων βοηθειών στον σκύλο.