Αυστηρές κυρώσεις από τη Μπενφίκα σε πέντε οπαδούς της για ρατσιστικές συμπεριφορές

Στο πλαίσιο του επεισοδίου ανάμεσα στον Τζιανλούκα Πρεστιάνι και τους Βινίσιους – Εμπαπέ τον οποίο οι δύο τελευταίοι κατηγόρησαν για ρατσιστικό σχόλιο του πρώτου προς τον δεύτερο, η Μπενφίκά πήρε… μέτρα.

Συγκεκριμένα οι «Αετοί της Λισσαβόνας» ανακοίνωσαν την Παρασκευή (27/2) την τιμωρία πέντε εγγεγραμμένων μελών του κλαμπ, λόγω ρατσιστικών συμπεριφορών που καταγράφηκαν στις εξέδρες του «Ντα Λουζ» στο πρώτο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης (17/1) για το Champions League.

Όπως έγινε γνωστό, η διοίκηση της ομάδα των Μουρινιο και Παυλίδη προχώρησε στην ταυτοποίηση των οπαδών των οποίων η συμπεριφορά ξέφυγε και προχώρησε άμεσα στην επιβολή αυστηρών ποινών: Συγκεκριμένα τα πέντε αυτά άτομα προσωρινά χάνουν όσα προνόμια προβλέπει η ιδιότητα εντός εγγεγραμμένου μέρους του συλλόγου και επιπλέον τους απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο καθώς τα εισιτήρια διαρκείας που είχαν παύουν να ισχύουν!

Πλέον μένει να δούμε αν οι κυρώσεις αυτές που επέβαλε η Μπενφίκα θα έχουν μόνιμη ισχύ και αν οι εν λόγω οπαδοί διαγραφούν από τα μητρώα του συλλόγου, ή θα τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία.

«Η ρατσιστική συμπεριφορά είναι εντελώς ασύμβατη με τις αξίες και τις αρχές που διέπουν τη Μπενφίκα»

Στη ανακοίνωσή της επί του θέματος, η Μπενφίκα χαρακτήρισε τα όσα έκαναν οι οπαδοί ως «…ακατάλληλη συμπεριφορά στην κερκίδα, ρατσιστικής φύσης, η οποία είναι εντελώς ασύμβατη με τις αξίες και τις αρχές που διέπουν τον σύλλογο».

Μάλιστα στο τελειώμά της η ανακοίνωση στέλνει αυστηρό μήνυμα σε όλους όσοι στο μέλλον επιδοθούν σε παρόμοιες συμπεριφορές που θα ενέχουν ρατσισμό: «Η Μπενφίκα επαναβεβαιώνει τη θέση της για μηδενική ανοχή απέναντι σε οποιαδήποτε πράξη διακρίσεων ή ρατσισμού. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αποφασιστικότητα και σταθερότητα όποτε προκύπτουν συμπεριφορές που προσβάλλουν τις αξίες του Συλλόγου, του αθλητισμού και της ίδιας της κοινωνίας».