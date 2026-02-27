Αυστηρές κυρώσεις από τη Μπενφίκα σε πέντε οπαδούς της για ρατσιστικές συμπεριφορές
Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη δείχνει μηδενική ανοχή στον ρατσισμό ανακοινώνοντας την αναστολή της ιδιότητας μέλους και την αφαίρεση των εισιτηρίων διαρκείας από πέντε φιλάθλους τους για γεγονότα με τη Ρεάλ.
Στο πλαίσιο του επεισοδίου ανάμεσα στον Τζιανλούκα Πρεστιάνι και τους Βινίσιους – Εμπαπέ τον οποίο οι δύο τελευταίοι κατηγόρησαν για ρατσιστικό σχόλιο του πρώτου προς τον δεύτερο, η Μπενφίκά πήρε… μέτρα.
Συγκεκριμένα οι «Αετοί της Λισσαβόνας» ανακοίνωσαν την Παρασκευή (27/2) την τιμωρία πέντε εγγεγραμμένων μελών του κλαμπ, λόγω ρατσιστικών συμπεριφορών που καταγράφηκαν στις εξέδρες του «Ντα Λουζ» στο πρώτο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης (17/1) για το Champions League.
Όπως έγινε γνωστό, η διοίκηση της ομάδα των Μουρινιο και Παυλίδη προχώρησε στην ταυτοποίηση των οπαδών των οποίων η συμπεριφορά ξέφυγε και προχώρησε άμεσα στην επιβολή αυστηρών ποινών: Συγκεκριμένα τα πέντε αυτά άτομα προσωρινά χάνουν όσα προνόμια προβλέπει η ιδιότητα εντός εγγεγραμμένου μέρους του συλλόγου και επιπλέον τους απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο καθώς τα εισιτήρια διαρκείας που είχαν παύουν να ισχύουν!
Πλέον μένει να δούμε αν οι κυρώσεις αυτές που επέβαλε η Μπενφίκα θα έχουν μόνιμη ισχύ και αν οι εν λόγω οπαδοί διαγραφούν από τα μητρώα του συλλόγου, ή θα τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία.
«Η ρατσιστική συμπεριφορά είναι εντελώς ασύμβατη με τις αξίες και τις αρχές που διέπουν τη Μπενφίκα»
Στη ανακοίνωσή της επί του θέματος, η Μπενφίκα χαρακτήρισε τα όσα έκαναν οι οπαδοί ως «…ακατάλληλη συμπεριφορά στην κερκίδα, ρατσιστικής φύσης, η οποία είναι εντελώς ασύμβατη με τις αξίες και τις αρχές που διέπουν τον σύλλογο».
Μάλιστα στο τελειώμά της η ανακοίνωση στέλνει αυστηρό μήνυμα σε όλους όσοι στο μέλλον επιδοθούν σε παρόμοιες συμπεριφορές που θα ενέχουν ρατσισμό: «Η Μπενφίκα επαναβεβαιώνει τη θέση της για μηδενική ανοχή απέναντι σε οποιαδήποτε πράξη διακρίσεων ή ρατσισμού. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αποφασιστικότητα και σταθερότητα όποτε προκύπτουν συμπεριφορές που προσβάλλουν τις αξίες του Συλλόγου, του αθλητισμού και της ίδιας της κοινωνίας».
