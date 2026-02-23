Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση

Ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι κατηγορείται από τους Βινίσιους Ζούνιορ και Κιλιάν Μπαπέ για ρατσιστική επίθεση εις βάρος του Βραζιλιάνου, η UEFA τον τιμώρησε ώστε να μην αγωνιστεί στο επαναληπτικό της Μπενφίκα με τη Ρεάλ στο «Μπερναμπέου», ωστόσο ο Αργεντινός εξτρέμ δεν σκοπεύει να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια.

Κατά την απολογία του ο Πρεστιάνι φέρεται να παραδέχθηκε στην UEFA πως εκστόμισε ένα ομοφοβικό σχόλιο εναντίον του Βινίσιους κι όχι ρατσιστικό. Εν τέλει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τον τιμώρησε προσωρινά με μια αγωνιστική προκειμένου να κατευνάσει τα πνεύματα ενόψει της ρεβάνς, με τις έρευνες να συνεχίζονται πάντως προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, ο 20χρονος ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα ωστόσο φέρεται διατεθειμένος να «απαντήσει» στις κατηγορίες, καταγγέλλοντας τους Βινίσιους και Εμπαπέ σε UEFA και FIFA, αλλά και στη δικαιοσύνη της Πορτογαλίας για συκοφαντική δυσφήμιση.

Όσον αφορά την εμπλοκή του Εμπαπέ στην υπόθεση ο Γάλλος φορ τάχθηκε εξ αρχής στο πλευρό του Βινίσιους, χαρακτηρίζοντας ρατσιστή τον Πρεστιάνι, λέγοντας μάλιστα πως δεν θα πρέπει να αγωνιστεί στη ρεβάνς των «αετών» της Λισσαβόνας κόντρα στους «Μερένχες».

Από την πλευρά του ο προπονητής της Μπενφίκα, ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε πρόθεση να τον συμπεριλάβει στην αποστολή, παρά τον σάλο που προκλήθηκε γύρω από το θέμα, όμως τελικά η UEFA τιμώρησε προσωρινά τον Πρεστιάνι