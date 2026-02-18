Το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Μπενφίκα σημαδεύτηκε από τις καταγγελίες του Βινίσιους Τζούνιορ για ρατσιστική επίθεση του Τζιανλούκα Πρεστιάνι προς τον ίδιο μετά την επίτευξη του γκολ των Μαδριλένων.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός μετά το τέλος του αγώνα έστειλε το δικό του μήνυμα, τονίζοντας ότι οι ρατσιστές είναι δειλοί, ότι τίποτα από όσα συνέβησαν δεν είναι νέο στη ζωή του, ενώ στάθηκε και στο πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού.

Το μήνυμα του Βινίσιους:

«Οι ρατσιστές είναι, πάνω απ’ όλα, δειλοί. Χρειάζεται να βάζουν τις φανέλες τους στο στόμα για να δείξουν πόσο αδύναμοι είναι.

Αλλά έχουν την προστασία άλλων που, θεωρητικά, έχουν σαφή υποχρέωση να τους τιμωρούν σε τέτοιες περιπτώσεις.

Τίποτα από όσα συνέβησαν σήμερα δεν είναι καινούργιο στη ζωή μου ή στη ζωή της ομάδας μου. Δέχθηκα κίτρινη κάρτα επειδή πανηγύρισα ένα γκολ. Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί πήρα αυτή την κάρτα.

Από την άλλη, βλέπω ότι ήταν απλώς ένα κακώς εφαρμοσμένο πρωτόκολλο που δεν εξυπηρέτησε κανέναν σκοπό. Δεν μου αρέσει να εμφανίζομαι σε τέτοιες καταστάσεις, ειδικά μετά από μια μεγάλη νίκη, όταν οι τίτλοι θα έπρεπε να αφορούν την Ρεάλ Μαδρίτης αλλά είναι απαραίτητο».