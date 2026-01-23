sports betsson
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Η Σαουδική Αραβία επιστρέφει δυναμικά: στο στόχαστρο Σαλάχ, Βινίσιους και Κασεμίρο
23 Ιανουαρίου 2026, 15:52

Η Σαουδική Αραβία επιστρέφει δυναμικά: στο στόχαστρο Σαλάχ, Βινίσιους και Κασεμίρο

Το PIF ετοιμάζει καλοκαιρινό «χτύπημα» με μεγάλα ονόματα και στρατηγική ανανέωσης της λίγκας, με φόντο το Μουντιάλ του 2034

Γιώργος Μαζιάς
Η Σαουδική Αραβία ετοιμάζεται ξανά να μπει δυναμικά στο μεταγραφικό προσκήνιο και το καλοκαίρι που έρχεται προμηνύεται καυτό. Το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της χώρας (PIF) έχει ήδη χαράξει τη στρατηγική του και στο στόχαστρο βρίσκονται τρία ονόματα που αρκούν από μόνα τους για να προκαλέσουν σεισμό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Κασεμίρο.

Η σαουδαραβική λίγκα, σε συνεργασία με το PIF, θέλει να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στο φιλόδοξο πρότζεκτ της. Η πρώτη φάση, με την άφιξη παγκόσμιων σταρ όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μπενζεμά, ο Νεϊμάρ και ο Καντέ, πέτυχε τον βασικό της στόχο: να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, στο Ριάντ γνωρίζουν καλά πως υπάρχει ακόμη τεράστιο περιθώριο ανάπτυξης και τώρα επιχειρούν να ανεβάσουν κι άλλο το επίπεδο.

Τα ονόματα των Βινίσιους και Σαλάχ δεν είναι καινούργια στη λίστα. Ήδη από την περασμένη σεζόν είχαν γίνει διερευνητικές επαφές με τα περιβάλλοντά τους, χωρίς όμως να φτάσουν σε επίσημες προτάσεις. Στην περίπτωση του Βραζιλιάνου της Ρεάλ Μαδρίτης, όλα δείχνουν πως η προτεραιότητά του παραμένει η ανανέωση με τους «μερένγκες», κάτι που απομακρύνει –τουλάχιστον προς το παρόν– το ενδεχόμενο μετακόμισης στον Περσικό Κόλπο.

Διαφορετική είναι η κατάσταση για τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Όταν οι Σαουδάραβες προσέγγισαν τον Αιγύπτιο στο παρελθόν, η απάντηση ήταν ξεκάθαρα αρνητική, καθώς ένιωθε πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει στο Άνφιλντ. Σήμερα, όμως, το κλίμα έχει αλλάξει. Η δυσαρέσκειά του στο Λίβερπουλ είναι εμφανής και το μέλλον του μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ, ανοίγοντας ξανά την πόρτα σε ένα ενδεχόμενο που πριν λίγο καιρό έμοιαζε αδιανόητο.

Ο παίκτης που αυτή τη στιγμή βρίσκεται πιο κοντά στη Σαουδική Αραβία είναι ο Κασεμίρο. Ο Βραζιλιάνος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη λήξη του συμβολαίου του και οι επιλογές του είναι πολλές. Το ενδιαφέρον από ομάδες όπως η Αλ Ιτιχάντ δεν είναι καινούργιο και πλέον αποκτά πιο ρεαλιστική βάση, καθώς οι συνθήκες δείχνουν ώριμες για μια τέτοια μετακίνηση.

Παράλληλα, η σαουδαραβική στρατηγική δεν περιορίζεται μόνο στα μεγάλα ονόματα. Την τελευταία διετία έγινε στροφή προς νεότερους ποδοσφαιριστές, με την περίφημη «Sub-23» πολιτική να μειώνει αισθητά τον μέσο όρο ηλικίας του πρωταθλήματος. Παίκτες όπως ο Γκάμπρι Βέιγκα και ο Μάρκος Λεονάρντο αποτελούν το πρόσωπο αυτής της νέας φιλοσοφίας, με στόχο ένα πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο προϊόν ενόψει και του Μουντιάλ του 2034.

Το μεγάλο σχέδιο, όμως, κοιτά ακόμη πιο μακριά. Η ιδιωτικοποίηση των πέντε κορυφαίων συλλόγων της χώρας θεωρείται το «χτύπημα ματ» που θα καθορίσει το μέλλον της λίγκας. Αν όλα κυλήσουν όπως τα σχεδιάζουν οι ιθύνοντες, το καλοκαίρι που έρχεται ίσως αποτελέσει ακόμη ένα σημείο καμπής, με τη Σαουδική Αραβία να δηλώνει ξανά, με τον πιο ηχηρό τρόπο, ότι ήρθε για να μείνει στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Headlines:
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν

Φυσικό αέριο
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

Άρχισαν τα «όργανα» στο Μουντιάλ: Η Γερμανία σκέφτεται σοβαρά το μποϋκοτάζ λόγω Γροιλανδίας – Στον… χορό και η υπόλοιπη Ευρώπη
23.01.26

Άρχισαν τα «όργανα» στο Μουντιάλ: Η Γερμανία σκέφτεται σοβαρά το μποϋκοτάζ λόγω Γροιλανδίας – Στον… χορό και η υπόλοιπη Ευρώπη

Η Γερμανία σκέφτεται να αποσύρει τη συμμετοχή της από το επικείμενο Μουντιάλ λόγω των συνεχιζόμενων απειλών ΗΠΑ και Τραμπ για τη Γροιλανδία και η... μπάλα μπορεί να πάρει και άλλες χώρες.

Άκης Στρατόπουλος
Η μεγάλη ώρα της Ελλάδας: Η Εθνική πόλο κόντρα στην Ουγγαρία για το ιστορικό πρώτο μετάλλιο
23.01.26

Η μεγάλη ώρα της Ελλάδας: Η Εθνική πόλο κόντρα στην Ουγγαρία για το ιστορικό πρώτο μετάλλιο

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει το απόγευμα της Παρασκευής (23/1, 18:00 - ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ,) την Ουγγαρία, στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)
23.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)

Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα του επί της Μπέτις με 2-0, «κλείδωσε» την πρόκριση και έχει κάποιες πιθανότητες ακόμη και για το Top 8 – Πώς μπορεί να τον… βοηθήσει ο Παναθηναϊκός, που δεδομένα θα είναι στο Top 24.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Σκάνδαλο Grok: Γιατί οι «ψεύτικες» εικόνες της ΑΙ προκαλούν πραγματικό τραύμα στις γυναίκες
23.01.26

Σκάνδαλο Grok: Γιατί οι «ψεύτικες» εικόνες της ΑΙ προκαλούν πραγματικό τραύμα στις γυναίκες

Οι «απογυμνωμένες» εικόνες που δημιουργήθηκαν στο Grok μπορεί να μην είναι αληθινές, όμως η ψυχολογική βλάβη που προκαλούν σε γυναίκες είναι πραγματική, αναδεικνύοντας πώς η ψηφιακή βία της ΑΙ ξεπερνά τα όρια της «φαντασίας»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο
23.01.26

Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο

«Χωρίς την διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος, δεν έχει νόημα να ελπίζουμε για την επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας», λέει ο Ντμίτρι Πεσκόφ, τονίζοντας πως είναι προϋπόθεση η αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων του Κιέβου από την ανατολική Ουκρανία

Ηράκλειο: Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της
23.01.26

Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της

Ο 39χρονος δράστης, που καταδίωξε μητέρα και παιδί ενώ περπατούσαν στον δρόμο στις Γούβες στο Ηράκλειο, παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο για απειλή και φθορά ξένης περιουσίας και καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Κηδεία του Valentino – Το Χόλιγουντ και η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετούν τον «Τελευταίο Αυτοκράτορα»
23.01.26

Κηδεία του Valentino - Το Χόλιγουντ και η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετούν τον «Τελευταίο Αυτοκράτορα»

Συνάδελφοι σχεδιαστές μόδας, υποστηρικτές, διάδοχοι και θαυμαστές του αείμνηστου Ιταλού σχεδιαστή μόδας Valentino Garavani αποτίουν σήμερα φόρο τιμής στη Ρώμη, στην κηδεία του θρυλικού μόδιστρου.

Έφη Αλεβίζου
Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά
23.01.26

Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά

Ο δήμος Κύθνου απευθύνει δημόσια έκκληση για την κάλυψη θέσης παιδιάτρου στο νησί, προσφέροντας, πέρα από τον μισθό που προβλέπεται από το κράτος, μηνιαίο επίδομα ύψους 1.000 ευρώ από ίδιους πόρους.

Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»
23.01.26

Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»

Στους ολοένα πιο αβέβαιους καιρούς που διανύουμε, οι παραδοσιακά δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί φαίνεται να επηρεάζονται δυσανάλογα - Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο υπερτουρισμός

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ηράκλειο: «Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» – Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου
23.01.26

«Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» - Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου στο Ηράκλειο

Σε κατάληψη έχουν προχωρήσει οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης - Μαθήματα σε λυόμενα, χωρίς καθηγητές και υποδομές

Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο
23.01.26

Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο

Συνεργασία Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την κοινή χάραξη και υλοποίηση νέου οδικού άξονα σύνδεσης της Λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου.

