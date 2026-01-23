Η Σαουδική Αραβία επιστρέφει δυναμικά: στο στόχαστρο Σαλάχ, Βινίσιους και Κασεμίρο

Η Σαουδική Αραβία ετοιμάζεται ξανά να μπει δυναμικά στο μεταγραφικό προσκήνιο και το καλοκαίρι που έρχεται προμηνύεται καυτό. Το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της χώρας (PIF) έχει ήδη χαράξει τη στρατηγική του και στο στόχαστρο βρίσκονται τρία ονόματα που αρκούν από μόνα τους για να προκαλέσουν σεισμό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Κασεμίρο.

Η σαουδαραβική λίγκα, σε συνεργασία με το PIF, θέλει να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στο φιλόδοξο πρότζεκτ της. Η πρώτη φάση, με την άφιξη παγκόσμιων σταρ όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μπενζεμά, ο Νεϊμάρ και ο Καντέ, πέτυχε τον βασικό της στόχο: να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, στο Ριάντ γνωρίζουν καλά πως υπάρχει ακόμη τεράστιο περιθώριο ανάπτυξης και τώρα επιχειρούν να ανεβάσουν κι άλλο το επίπεδο.

Τα ονόματα των Βινίσιους και Σαλάχ δεν είναι καινούργια στη λίστα. Ήδη από την περασμένη σεζόν είχαν γίνει διερευνητικές επαφές με τα περιβάλλοντά τους, χωρίς όμως να φτάσουν σε επίσημες προτάσεις. Στην περίπτωση του Βραζιλιάνου της Ρεάλ Μαδρίτης, όλα δείχνουν πως η προτεραιότητά του παραμένει η ανανέωση με τους «μερένγκες», κάτι που απομακρύνει –τουλάχιστον προς το παρόν– το ενδεχόμενο μετακόμισης στον Περσικό Κόλπο.

Διαφορετική είναι η κατάσταση για τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Όταν οι Σαουδάραβες προσέγγισαν τον Αιγύπτιο στο παρελθόν, η απάντηση ήταν ξεκάθαρα αρνητική, καθώς ένιωθε πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει στο Άνφιλντ. Σήμερα, όμως, το κλίμα έχει αλλάξει. Η δυσαρέσκειά του στο Λίβερπουλ είναι εμφανής και το μέλλον του μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ, ανοίγοντας ξανά την πόρτα σε ένα ενδεχόμενο που πριν λίγο καιρό έμοιαζε αδιανόητο.

Ο παίκτης που αυτή τη στιγμή βρίσκεται πιο κοντά στη Σαουδική Αραβία είναι ο Κασεμίρο. Ο Βραζιλιάνος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη λήξη του συμβολαίου του και οι επιλογές του είναι πολλές. Το ενδιαφέρον από ομάδες όπως η Αλ Ιτιχάντ δεν είναι καινούργιο και πλέον αποκτά πιο ρεαλιστική βάση, καθώς οι συνθήκες δείχνουν ώριμες για μια τέτοια μετακίνηση.

Παράλληλα, η σαουδαραβική στρατηγική δεν περιορίζεται μόνο στα μεγάλα ονόματα. Την τελευταία διετία έγινε στροφή προς νεότερους ποδοσφαιριστές, με την περίφημη «Sub-23» πολιτική να μειώνει αισθητά τον μέσο όρο ηλικίας του πρωταθλήματος. Παίκτες όπως ο Γκάμπρι Βέιγκα και ο Μάρκος Λεονάρντο αποτελούν το πρόσωπο αυτής της νέας φιλοσοφίας, με στόχο ένα πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο προϊόν ενόψει και του Μουντιάλ του 2034.

Το μεγάλο σχέδιο, όμως, κοιτά ακόμη πιο μακριά. Η ιδιωτικοποίηση των πέντε κορυφαίων συλλόγων της χώρας θεωρείται το «χτύπημα ματ» που θα καθορίσει το μέλλον της λίγκας. Αν όλα κυλήσουν όπως τα σχεδιάζουν οι ιθύνοντες, το καλοκαίρι που έρχεται ίσως αποτελέσει ακόμη ένα σημείο καμπής, με τη Σαουδική Αραβία να δηλώνει ξανά, με τον πιο ηχηρό τρόπο, ότι ήρθε για να μείνει στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα.