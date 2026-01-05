Σαουδική Αραβία, αποχώρηση του PIF: Η Αλ Χιλάλ ένα βήμα πριν την αλλαγή ιδιοκτησίας

Η Αλ Χιλάλ, το πιο επιτυχημένο και αναγνωρίσιμο ποδοσφαιρικό κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας, βρίσκεται κοντά σε μια ιστορική καμπή. Λίγους μήνες μετά τον ερχομό του Σιμόνε Ιντζάγκι στον πάγκο και του Τεό Ερναντές στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο σύλλογος ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τον άμεσο έλεγχο του PIF, του πανίσχυρου κρατικού επενδυτικού ταμείου της χώρας που τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το νέο τοπίο του σαουδαραβικού –και όχι μόνο– αθλητισμού.

Το Public Investment Fund κατέχει σήμερα το 75% των μετοχών της Αλ Χιλάλ, όπως και των Αλ Νασρ, Αλ Ιτιχάντ και Αλ Αχλί, των τεσσάρων «ναυαρχίδων» της Saudi Pro League. Ωστόσο, η αποεπένδυση από τους συλλόγους αυτούς δεν αποτελεί αιφνιδιασμό, αλλά μέρος ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου που έχει χαραχθεί από το υπουργείο Αθλητισμού της Σαουδικής Αραβίας. Στόχος είναι η σταδιακή μετάβαση σε ένα μοντέλο με μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, είτε εγχώριων είτε διεθνών, μετά την αρχική περίοδο κρατικής στήριξης και εκτόξευσης της λίγκας.

Η περίπτωση της Αλ Χιλάλ φαίνεται να είναι η πιο ώριμη. Εδώ και πάνω από έναν χρόνο βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τον πρίγκιπα Αλγουαλίντ μπιν Ταλάλ, έναν από τους πιο γνωστούς και ισχυρούς επιχειρηματίες της χώρας, επικεφαλής της Kingdom Holding Company και πρόσωπο με βαθιά εμπλοκή τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον αθλητικό χώρο. Το υπόλοιπο 25% του συλλόγου ανήκει σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος ήδη χρηματοδοτείται σε σημαντικό βαθμό από τον ίδιο τον πρίγκιπα, γεγονός που διευκολύνει περαιτέρω την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η αποχώρηση του PIF από την Αλ Χιλάλ έχει και έντονο συμβολισμό. Το κρατικό ταμείο υπήρξε ο βασικός μοχλός της εντυπωσιακής ανάπτυξης του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια, με επενδύσεις που έφεραν στη χώρα κορυφαίους παίκτες, προπονητές και διεθνή προβολή, συμβάλλοντας και στην ανάληψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2034. Πλέον, όμως, η στρατηγική περνά στη δεύτερη φάση: λιγότερη άμεση κρατική ιδιοκτησία, περισσότερη επιχειρηματική βιωσιμότητα και άνοιγμα στην αγορά.

Για τις άλλες τρεις μεγάλες ομάδες της λίγκας, η διαδικασία θα είναι πιο αργή. Η Αλ Νασρ, η Αλ Ιτιχάντ και η Αλ Αχλί αναμένεται να ακολουθήσουν, αλλά με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, καθώς οι συζητήσεις με πιθανούς επενδυτές βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Παρ’ όλα αυτά, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: το σαουδαραβικό ποδόσφαιρο περνά από τη φάση της κρατικής ώθησης σε εκείνη της ιδιωτικής εδραίωσης.

Η επικείμενη αλλαγή ιδιοκτησίας της Αλ Χιλάλ δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική πράξη. Είναι ένα ακόμη βήμα στη συνολική στρατηγική της Σαουδικής Αραβίας να μετατρέψει το ποδόσφαιρο σε έναν βιώσιμο, διεθνώς ανταγωνιστικό κλάδο, όπου το κράτος χαράζει το πλαίσιο, αλλά η ανάπτυξη περνά στα χέρια ισχυρών ιδιωτικών κεφαλαίων. Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει – και η Αλ Χιλάλ φιλοδοξεί να παραμείνει στην πρώτη γραμμή.