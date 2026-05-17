Ο Μητσοτάκης είπε Ferto, το κοινό είπε… Asto
Για ακόμη μια φορά γκαντέμης... Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στον Akyla και... αυτό δεν πήγε καλα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να αφήσει την πολιτική για την… «γιουροβιζιονική» και αυτό δεν πήγε καλά. Ο έλληνας πρωθυπουργός, όχι απλά στήριξε τον Akyla αλλά ευχαρίστησε και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ για τη βοήθεια των αδελφών της Νέας Δημοκρατίας κομμάτων στη Eurovision. Εξασφάλισε και συμμαχίες δηλαδή υπέρ της Ελλάδας. Και φυσικά ο «γουρλής» Μητσοτάκης έχει από την Πρωτομαγιά που εύχεται στον Akyla να βγει πρώτος.
Το αποτέλεσμα; Σε πείσμα όλων των προγνωστικών, η Ελλάδα στη 10η θέση. Είπαμε καλά πήγε αυτό και εδώ είναι ίσως ένα από τα ελάχιστα σημεία που η Eurovision συναντά την πραγματική ζωή: στις επιδόσεις της χώρας και στην αποτελεσματικότητα των κινήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα μπορούσε να πει κάποιος, που δεν το συνεπήρε ο ενθουσιασμός του πανηγυριού.
- Ο Μητσοτάκης είπε Ferto, το κοινό είπε… Asto
