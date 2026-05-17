Γιατί οι βετεράνοι της Wall Street φοβούνται ένα νέο κραχ

Μια γνώριμη ιστορική στιγμή φαίνεται να βιώνει ξανά η Wall Street, καθώς ολοένα και περισσότεροι βετεράνοι αναλυτές συγκρίνουν τη σημερινή χρηματιστηριακή, τεχνολογική ευφορία με την εποχή της «φούσκας» του dot-com στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

Παρότι οι μετοχές τεχνολογίας συνεχίζουν να σκαρφαλώνουν σε ιστορικά υψηλά, αρκετοί ειδικοί εκφράζουν την ανησυχία ότι η αγορά αγνοεί τις βαθύτερες οικονομικές και γεωπολιτικές απειλές και το déjà-vu της εποχής της «φούσκας» του dot.com φαίνεται να αναβιώνει…

Η Wall Street θυμάται το 1999

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, οι ομοιότητες με το 1999 δεν περιορίζονται μόνο στις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών. Η έντονη επενδυτική αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, η μαζική εισροή κεφαλαίων στις μετοχές τεχνολογίας και η αίσθηση ότι «οι αγορές μόνο ανεβαίνουν» θυμίζουν έντονα την περίοδο που προηγήθηκε πριν από την κατάρρευση της «φούσκας» του internet.

«Υπάρχει ξεκάθαρα ένα χάσμα γενεών», λέει στο CNN ο Steve Sosnick, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Interactive Brokers. Όπως εξηγεί, όσοι έζησαν την κατάρρευση της αγοράς το 2000 αντιμετωπίζουν τη σημερινή κατάσταση με μεγαλύτερη επιφύλαξη, ενώ οι νεότεροι επενδυτές έχουν συνηθίσει να θεωρούν κάθε πτώση ως ευκαιρία αγοράς.

Η «τρέλα» της AI και το ράλι των μετοχών τεχνολογίας

Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής χρηματιστηριακής έκρηξης. Εταιρείες ημιαγωγών, data centers και Big Tech κολοσσοί καταγράφουν εντυπωσιακές επιδόσεις, παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον.

Ο Nasdaq έχει ενισχυθεί πάνω από 20% από τα χαμηλά της 30ής Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index κατέγραψε άνοδο σχεδόν 70% μέσα σε λίγους μήνες.

Παράλληλα, οι επενδυτές συνεχίζουν να τοποθετούνται επιθετικά στον κλάδο της AI, αγνοώντας σε μεγάλο βαθμό τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση στους αναλυτές είναι ότι το ράλι συνεχίζεται παρά τις σοβαρές διεθνείς αναταράξεις: οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη, η άνοδος των τιμών πετρελαίου, οι πληθωριστικές πιέσεις και η επιβράδυνση της αμερικανικής αγοράς εργασίας δεν φαίνεται να επηρεάζουν ουσιαστικά την επενδυτική διάθεση.

Η βετεράνος τεχνική αναλύτρια Helene Meisler σχολίασε χαρακτηριστικά στα social media: «Αν δεν κάνατε trading το 1999-2000, τότε είστε τυχεροί. Έτσι ακριβώς ήταν. Τώρα μπορείτε να το ζήσετε».

Η ίδια, όπως και άλλοι αναλυτές, προειδοποιεί ότι η υπερβολική αυτοπεποίθηση των αγορών συχνά προηγείται των απότομων διορθώσεων.

Οι ιστορικές ομοιότητες που ανησυχούν

Το CNN επισημαίνει ότι πρόσφατα καταγράφηκε ακόμη μία ανησυχητική ένδειξη: ο S&P 500 σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ περίπου το 5% των εταιρειών του βρέθηκαν σε χαμηλά 52 εβδομάδων. Το φαινόμενο αυτό υποδηλώνει υπερσυγκέντρωση της ανόδου σε λίγες μεγάλες τεχνολογικές μετοχές.

Σύμφωνα με τον αναλυτή Jason Goepfert, κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί μόλις τρεις φορές στην ιστορία:

Τον Ιούλιο του 1929

Τον Ιανουάριο του 1973

Τον Δεκέμβριο του 1999

Οι δύο από τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις συνδέθηκαν με μεγάλες χρηματιστηριακές κρίσεις.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί επενδυτές υποστηρίζουν ότι αυτή τη φορά τα θεμελιώδη στοιχεία είναι ισχυρότερα. Οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας είναι κερδοφόρες και διαθέτουν σημαντικές ταμειακές ροές, σε αντίθεση με πολλές ζημιογόνες εταιρείες της εποχής του dot-com.

Ο Dan Ives, ένας από τους πιο αισιόδοξους αναλυτές τεχνολογίας στη Wall Street, δήλωσε στο CNBC ότι «βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια της επανάστασης της AI». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «οι επικριτές θα συνεχίσουν να επικρίνουν, κι αυτό το γνωρίζουμε».

Ωστόσο, παρά τις ενδείξεις ισχυρής ανάπτυξης στις τεχνολογικές μετοχές, οι ανησυχίες για μια πιθανή χρηματιστηριακή «φούσκα» επιστρέφουν, με αρκετούς αναλυτές να επικαλούνται ιστορικά παραδείγματα υπερβολικής ευφορίας που κατέληξαν σε απότομες διορθώσεις. Η σημερινή εικόνα της αγοράς, με την εκρηκτική άνοδο των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης και την υπερσυγκέντρωση κεφαλαίων σε λίγες μεγάλες εταιρείες, θυμίζει περιόδους όπου η αισιοδοξία είχε ξεπεράσει τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας.

Όπως επισημαίνουν βετεράνοι της Wall Street, οι συνθήκες αυτές συχνά συνοδεύονται από έντονη νομισματική ρευστότητα, επενδυτική υπερεμπιστοσύνη και την αίσθηση ότι η αγορά «δεν μπορεί να πέσει». Στο παρελθόν, τέτοιου είδους περιβάλλοντα οδήγησαν σε υπερβολικές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο και, τελικά, σε βίαιες διορθώσεις όταν οι προσδοκίες δεν επιβεβαιώθηκαν.

Ο Steve Sosnick, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Interactive Brokers, τονίζει ότι «η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, αλλά συχνά κάνει ομοιοκαταληξία», σημειώνοντας ότι σήμερα διαμορφώνονται αρκετές συνθήκες που παραπέμπουν σε προηγούμενες περιόδους έντονης κερδοσκοπίας.

Η προειδοποίηση του Michael Burry

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η παρέμβαση του Michael Burry, του επενδυτή που έγινε διάσημος επειδή προέβλεψε την κρίση των στεγαστικών δανείων το 2008.

Ο Burry έγραψε ότι το σημερινό ράλι «μοιάζει με τους τελευταίους μήνες της φούσκας του 1999-2000». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μετοχές δεν κινούνται πλέον με βάση τα οικονομικά δεδομένα ή την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

«Οι μετοχές δεν ανεβαίνουν ή πέφτουν λόγω των θέσεων εργασίας ή του καταναλωτικού κλίματος», έγραψε χαρακτηριστικά. «Ανεβαίνουν κατακόρυφα επειδή ήδη ανεβαίνουν κατακόρυφα. Πάνω σε μια θεωρία δύο γραμμάτων που όλοι πιστεύουν ότι καταλαβαίνουν». Η «θεωρία δύο γραμμάτων» στην οποία αναφέρεται δεν είναι άλλη από την AI — την τεχνητή νοημοσύνη που έχει εξελιχθεί στο απόλυτο επενδυτικό αφήγημα της εποχής.

Πηγή: ot.gr