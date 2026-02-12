newspaper
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Bloomberg: Φούσκα έτοιμη να σκάσει η Τεχνητή Νοημοσύνη
Οικονομία 12 Φεβρουαρίου 2026, 22:12

Bloomberg: Φούσκα έτοιμη να σκάσει η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι όλο και πιο κοντά στο να σκάσει σαν φούσκα, όσο οι επενδύσεις δεν αποφέρουν τα προσδοκόμενα ωφέλη, προειδοποιεί ανάλυση του Bloomberg.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Spotlight

Οι οικονομικοί αναλυτές εδώ και μήνες «μαδάνε τη μαργαρίτα», για το αν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα σκάσει σαν φούσκα ή όχι.

Μέχρι τώρα, ως ένας από τους βασικότερους κινδύνους για το σκάσιμο της φούσκας στην Τεχνητή Νοημοσύνη προβάλλεται η λεγόμενη «κυκλική χρηματοδότηση». Μυθικά χρηματικά ποσά αλλάζουν χέρια, μεταξύ των κολοσσών της Βig Tech, δίνοντας ώθηση στους χρηματιστηριακούς δείκτες και κατ’επέκταση στην οικονομία.

Μόνο, που το γαϊτανάκι της αλληλο-χρηματοδότησης δεν θυμίζει τόσο τις παραδοσιακές επενδύσεις, όσο ένα παιχνίδι υψηλού ρίσκου, με τους ίδιους και τους ίδιους παίκτες να πασάρουν ο ένας στον άλλον την «καυτή πατάτα». Η μία εταιρεία ΑΙ τροφοδοτεί με κεφάλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων την άλλη, κι εκείνη με τη σειρά της διοχετεύει τα ίδια κεφάλαια στα πρότζεκτ του αρχικού επενδυτή: τσιπάκια, συμβόλαια για υπηρεσίες cloud και νέα data centers.

Πρόκειται για μια «λούπα» που επιταχύνει την καινοτομία, εγγυώμενη υπερ-αποδόσεις, αλλά θολώνει τις γραμμές μεταξύ της πραγματικής ζήτησης και μιας τεχνητής ανάπτυξης.

Φσστ…μπόινγκ ή μπαμ και κάτω;

Νέα ανάλυση του Βloomberg προειδοποιεί ότι «η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης πλησιάζει στο σκάσιμο». Το άρθρο υπογράφει η Σάνον Ο’ Νηλ, αντιπρόεδρος και διευθύντρια μελετών στο Council on Foreign Relations – CFR, την αμερικανική δεξαμενή σκέψης που εκδίδει το περιοδικό Foreign Affairs.

Όμως σε αντίθεση με άλλους τεχνο-σκεπτικιστές, η αναλύτρια  του CFR δεν φοβάται τόσο την κυκλική χρηματοδότηση ή το ανταγωνισμό από την Κίνα, όσο τις συνέπειες της δασμολογικής και της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ.

Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει υποσχεθεί να κάνει «ό,τι χρειαστεί» για να αναπτύξει την τεχνητή νοημοσύνη, με κάθε τρόπο. Παραχωρεί κρατικές εκτάσεις για να γίνουν data centers και σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης και περιβαλλοντικών ελέγχων. Αγοράζει μετοχές στην Ιntel,  τον γίγαντα των μικροεπεξεργαστών, σε υποσχόμενες startups και σε εταιρείες κρίσιμων ορυκτών – όπως οι σπάνιες γαίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ημιαγωγών.

Επίσης έχει απαλλάξει από δασμούς τις εισαγωγές ημιαγωγών και άλλων εξαρτημάτων, που αποτελούν το 1/3 του κόστους των Data Centers. Παραμένουν ωστόσο οι δασμοί στην εισαγωγής των κατασκευαστικών υλικών.

Ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα

Με όλο αυτό το «πουσάρισμα» οι εταιρείες ΑΙ επενδύουν εκατοντάδες δισ. δολάρια σε υπερμεγέθη Data Centers, για να αναβαθμίσουν τα δίκτυα και τα συστήματά τους. Παράλληλα αυξάνονται και οι απαιτήσεις τους σε ηλεκτρική ενέργεια. Η

Η McKinsey προβλέπει ότι τα νέα Κέντρα Δεδομένων που θα τεθούν σε λειτουργία από τώρα έως το 2030 θα καταναλώνουν περισσότερες από 600 τεραβατώρες ετησίως, ενέργεια αρκετή για να τροφοδοτήσει σχεδόν 60 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Καθώς η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται, το ίδιο συμβαίνει και με το κόστος κατασκευής των ηλεκτρολογικών και άλλων υποδομών.

Οι τιμωρητικοί δασμοί 50% για το χάλυβα, το αλουμίνιο και τα καλώδια χαλκού έπληξαν δυσανάλογα τους μετασχηματιστές, τα δίκτυα και τους πύργους (πυλώνες) μεταφοράς ενέργειας.

Οι μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν οι εταιρείες κοινής ωφέλειας προέρχονται σχεδόν όλες από την Κίνα και, υπόκεινται σε ακόμη υψηλότερους δασμούς.

Η «σκούπα» στους μετανάστες, σαμποτάρει την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η πολιτική του Τραμπ για το μεταναστευτικό επίσης δρα ανασταλτικά στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να φέρουν ειδικευμένους επιστήμονες από το εξωτερικό. Μία από τις αιτίες είναι ότι οι βίζες ειδικού σκοπού δίνονται πολύ πιο δύσκολα και κοστίζουν πολύ ακριβότερα από ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν.

Ακόμα χειρότερη είναι η εικόνα στις κατασκευές, εκεί που κυριολεκτικά μπαίνουν τα θεμέλια των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη – μέσω των Data Centers.

Το 25% των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο προέρχεται από το εξωτερικό και ένας στους επτά είναι χωρίς χαρτιά. Με τα κλειστά σύνορα, τις επιδρομές της ICE και τις εντατικές απελάσεις, οι εργάτες οικοδομής γίνονται σταδιακά όλο και πιο δυσεύρετοι.

Πάνω από το 80% των εργολάβων έχει κενές θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι όλο και πιο δύσκολο να καλυφθούν. Η έλλειψη εργαζομένων δεν φρενάρει μόνο τη κατασκευή Data Centers, αλλά και γενικά την οικοδομική δραστηριότητα, η οποία έχει μειωθεί κατά 10% στα οικιστικά και 13% στα επαγγελματικά-βιομηχανικά ακίνητα.

Τα δισεκατομμύρια επενδύσεων δεν «φτουράνε»

Για τις εταιρείες ΑΙ και Data Centers τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες δεν αποφέρουν τα προσδοκόμενα οφέλη.

Το 2026 η τάση αυτή θα επιδεινωθεί. Ενόψει των  ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου του 2026, ο Λευκός Οίκος πιέζεται να λάβει μέτρα για το κόστος ζωής και την έλλειψη προσιτής κατοικίας.

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ συζητά με εργολάβους, για το τι μπορούν να κάνουν για το στεγαστικό. Μια άνοδος στην οικοδομή οικιστικών ακινήτων, θα εντείνει τον ανταγωνισμό σε μια ούτως ή άλλως μικρή δεξαμενή ειδικευμένων τεχνιτών.

Πότε θα φέρει πίσω τα λεφτά της η Τεχνητή Νοημοσύνη;

Η επιτυχία ή η αποτυχία της τεχνητής νοημοσύνης θα εξαρτηθεί από το αν θα αρχίσει να αποδεικνύει την αξία των τεράστιων επενδύσεων, τονίζει η αναλύτρια του CEPR. Επιβεβαιώνει δηλαδή ότι παρά το κλίμα ενθουσιασμού, προς το παρόν οι επενδυτές «μπαίνουν μέσα» και το χρήμα απλώς ανακυκλώνεται.  Ακόμα όμως και αν η Τεχνητή Νοημοσύνη καταφέρει να μεταμορφώσει τον έναν κλάδο της οικονομίας μετά τον άλλον, το ποιος θα κερδίσει και πότε είναι συνάρτηση χρόνου και κόστους.

Προς το παρόν οι πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, σε δασμούς και μεταναστευτικό, δεν βοηθάνε τις αμερικανικες εταιρείες ΑΙ, ούτε στον έναν ούτε στον άλλο παράγοντα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Βιομηχανία
Μυτιληναίος: Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας- Υποφέρει η βιομηχανία

Μυτιληναίος: Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας- Υποφέρει η βιομηχανία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ρομπότ αντί εργαζομένων; Μη βιάζεστε συνιστούν ειδικοί – Γιατί οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι
Εργασιακό μέλλον 12.02.26

Ρομπότ αντί εργαζομένων; Μη βιάζεστε συνιστούν ειδικοί – Γιατί οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι

Οι εταιρείες που βιάζονται να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους από ρομπότ έχουν περισσότερα να χάσουν παρά να κερδήσουν, υποστηρίζει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς – Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
Γραφήματα 12.02.26

Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς - Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι

Περισσότερα από 1.100 ζώα οδηγήθηκαν στη σφαγή την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, αυξάνοντας σε 476.839 τις θανατώσεις από την ευλογιά προβάτων - Δείτε γραφήματα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία

Σύνταξη
ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1.500 ευρώ μεικτά
Ανάλυση ΕΝΑ 12.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1.500 ευρώ μεικτά

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αύξηση του μέσου μισθού το 2025, μόλις 20 ευρώ μεικτά. Όμως ο πραγματικός μέσος μισθός μειώθηκε. Τι δείχνει η ανάλυση του ΕΝΑ για τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακαθάριστα οικόπεδα: Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα
Οι νέες διατάξεις 12.02.26

Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τα ακαθάριστα οικόπεδα και τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που κατατέθηκε στη Βουλή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Χρέη: Διπλή η παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ
Οι παλαιές οφειλές 12.02.26

Διπλή η παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ

Με απόφαση του ΣτΕ από 20ετής έγινε 10ετής - Πώς διαμορφώνονται οι απαιτήσεις του Φορέα για χρέη που θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά από 1/1/2026 και μετά, καθώς ο χρόνος κατεβαίνει στην πενταετία

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΛΣΤΑΤ: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας – Πώς η στατιστική υπηρεσία θα «μετράει» το «καλάθι» μας
Οικονομικές Ειδήσεις 12.02.26

Η ΕΛΣΤΑΤ αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού της ακρίβειας - Πώς θα «μετράει» το «καλάθι» μας

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναθεωρεί τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενσωματώνοντας τα τυχερά παιχνίδια στον υπολογισμό του πληθωρισμού. Πρεμιέρα κάνει την 12η Φεβρουαρίου ο νέος τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη
Αίσθημα αυτοσυντήρησης 12.02.26

Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη

Τι διακυβεύεται στη σύνοδο κορυφής των «27» της Πέμπτης στο ιστορικό κάστρο Άλντεν Μπίεσεν του Βελγίου - Η έκθεση Ντράγκι, η Κίνα, οι ΗΠΑ και η οικονομία στην Ευρώπη

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί
Η συζήτηση άνοιξε 11.02.26

Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί

Ο επικεφαλής της Bundesbank είπε ότι ευρωομόλογα δεν σημαίνει απομάκρυνση από υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές. Αλλά «η δράση είναι απαραίτητη». Η Ρώμη όμως κάνει πίσω.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τρόφιμα: Το κόστος, κεντρική ανησυχία το 2026 – Από το Λας Βέγκας μέχρι τη Γερμανία και από εκεί στην Ελλάδα
Οικονομία 11.02.26

Από το Λας Βέγκας μέχρι τη Γερμανία και από εκεί στην Ελλάδα - Το κόστος των τροφίμων, κεντρική ανησυχία το 2026

Το αυξανόμενο κόστος των τροφίμων αναδιαμορφώνει τις καταναλωτικές συνήθειες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με πολλούς να στρέφονται σε κουπόνια και σε γεύματα με περιορισμένο προϋπολογισμό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ενοίκια: Ράλι στις τιμές και στεγαστική ασφυξία για τους νέους – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters
Αβάσταχτο κόστος 11.02.26

Ράλι στις τιμές ενοικίων και στεγαστική ασφυξία για τους νέους - Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters

Καθώς τα ενοίκια αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα, τα νοικοκυριά περιορίζουν δαπάνες και καταφεύγουν σε μεγαλύτερο δανεισμό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων
Η Ουκρανία δεν χάνει 12.02.26

O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων

«Σκληρό παιχνίδι» από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος δήλωσε ότι «βιαζόμαστε να τελειώσουμε τον πόλεμο. Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με το να βιαστούμε να κλείσουμε μια συμφωνία, ανεξάρτητα από τους όρους».

Σύνταξη
Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ φοβόταν ότι «οι γυναίκες στη βιομηχανία θα με μισούσαν και οι άντρες θα μου έκαναν κακό»
Αισθησιασμός 12.02.26

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ φοβόταν ότι «οι γυναίκες στη βιομηχανία θα με μισούσαν και οι άντρες θα μου έκαναν κακό»

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ, η οποία πραγματοποίησε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο πριν καν κλείσει τα 20 της χρόνια, μίλησε για το άγχος που βίωνε στα πρώτα της βήματα στον χώρο του θεάματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!
Μπάσκετ 12.02.26

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!

Βεζένκοφ (23π.), Φουρνιε (18π.), και Ντόρσεϊ (17π.) σημείωσαν 58 από τους 92 πόντους των ερυθρόλευκων κι έτσι ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-86 του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ, παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς

Σύνταξη
Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική 12.02.26

Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μετά τη σφοδρή σύγκρουση με τον υπουργό Υγείας στη Βουλή ζητά παραιτήσεις και αναμένει άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύνταξη
Παιδιά: Καθώς τα βιβλία χάνουν έδαφος από τις οθόνες, το λεξιλόγιο συρρικνώνεται
Susie Dent 12.02.26

Ειδικός προειδοποιεί: Καθώς τα βιβλία χάνουν έδαφος από τις οθόνες, το λεξιλόγιο των παιδιών συρρικνώνεται

Διάσημη λεξικογράφος προτρέπει τις οικογένειες να διαβάζουν, να συζητούν και να παίζουν παιχνίδια με λέξεις για να βοηθήσουν την ανάπτυξη της γλώσσας στα παιδιά

Σύνταξη
Ιστορική πρεμιέρα του NCAA στη Ρώμη
Μπάσκετ 12.02.26

Ιστορική πρεμιέρα του NCAA στη Ρώμη

Βιλανόβα και Νοτρ Νταμ ανοίγουν τη σεζόν 2026-27 στο PalaTiziano – Στο προσκήνιο και πιθανή παρουσία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 40χρονου – Τον εγκατέλειψαν τραυματία και πέθανε
Ελλάδα 12.02.26

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 40χρονου – Τον εγκατέλειψαν τραυματία και πέθανε

Οι τρεις συλληφθέντες πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα - Ο 37χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία ενώ η 28χρονη και ο 40χρονος για συνέργεια

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο
«Ρωσικού τύπου εκβιασμός» 12.02.26

Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο

Ο Πέτερ Μαγιάρ ισχυρίστηκε ότι η πρώην φίλη του τον παρέσυρε λέγοντας ότι η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν χρησιμοποιεί μεθόδους μυστικών υπηρεσιών για να τον δυσφημίσει

Σύνταξη
Κιμ Καρντάσιαν – Λιούις Χάμιλτον: Αβάσταχτο το νέο ειδύλλιο για τον Κάνιε Γουέστ
Fizz 12.02.26

Κιμ Καρντάσιαν – Λιούις Χάμιλτον: Αβάσταχτο το νέο ειδύλλιο για τον Κάνιε Γουέστ

Η σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον έχει φέρει νέα δεδομένα στη ζωή της, αλλά και αμηχανία στον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, καθώς ο Βρετανός οδηγός υπήρξε για χρόνια μέλος του ίδιου στενού κύκλου

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 12.02.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Άρσεναλ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» στο Σύνταγμα – Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν
Πανελλαδικό συλλαλητήριο 12.02.26

Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» των αγροτών στο Σύνταγμα - Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν

Μετά από 55 μέρες στα μπλόκα αγρότες από όλη τη χώρα ζεσταίνουν τις μηχανές για «απόβαση» στο κέντρο των Αθηνών και θέλουν το λαό μαζί τους. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς, λέει ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 12.02.26

Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς, λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «προειδοποίησε» το Ιράν να συμφωνήσει γρήγορα για τα ζητήματα που θα τεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλιώς θα ήταν «πολύ τραυματικό για αυτούς».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις – Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ
Χαρτί 12.02.26

Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις - Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ

Η καινοτόμος προσέγγιση της οπτικής αφήγησης του Life κέρδισε γρήγορα την προσοχή του κοινού, με την κυκλοφορία του να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο αντίτυπα την εβδομάδα μέσα σε λίγους μήνες από την πρώτη του εμφάνιση - σήμερα, μια νέα έκθεση τιμά εικόνες από το περιοδικό που όρισε μια εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο