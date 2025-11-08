newspaper
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.11.2025 | 09:52
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Διεθνής Οικονομία 08 Νοεμβρίου 2025 | 14:42

Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Cuteness overload: Γιατί μας «τραβάει» το χαριτωμένο;

Cuteness overload: Γιατί μας «τραβάει» το χαριτωμένο;

Spotlight

Οι αμερικανικές εταιρείες που συνδέονται στενά με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έχασαν σχεδόν 1 τρισ. δολάρια σε αγοραία αξία την περασμένη εβδομάδα, τη χειρότερη εβδομάδα για τις μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας από τον Απρίλιο και την επιβολή δασμών από τον Τραμπ κατά τη λεγόμενη «ημέρα απελευθέρωσης» που προκάλεσε σοκ στις αγορές.

Η συνολική αγοραία αξία οκτώ μετοχών που σχετίζονται με την AΙ – συμπεριλαμβανομένων των Nvidia, Meta, Palantir και Oracle — έχει μειωθεί κατά περίπου 800 δισ. δολάρια από το τέλος της περασμένης εβδομάδας.

τεχνητή νοημοσύνη

Πηγή: Financial Times

Τα δεδομένα αυτά έρχονται να υπογραμμίσουν τους φόβους που εκφράζονται κατά καιρούς ότι η στροφή των μεγάλων επενδυτών στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο χείλος μίας νέας «φούσκας».

«Φούσκα» δημιουργείται όταν οι προβλέψεις για τα μελλοντικά κέρδη ανεβάζουν τις τιμές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε επίπεδα που δεν δικαιολογούνται από τα κέρδη που είναι ρεαλιστικά δυνατόν να αποδώσουν.

Πηγή: Financial Times

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αντιπροσωπεύουν το 80% των κερδών στις αμερικανικές μετοχές μέχρι στιγμής το 2025 και υπόσχονται επανάσταση στην αγορά εργασίας με προσδοκίες για υψηλότερη παραγωγικότητα και μεγάλα κέρδη.

Έχει εκτιμηθεί ότι θα χρειαστούν περίπου 1,7 τρισεκατομμύριο ευρώ σε έσοδα μέχρι το 2030, μόνο για να καλυφθεί το κόστος των τεράστιων Κέντρων Δεδομένων που κατασκευάζονται για να υποστηρίξουν τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης, και απαιτούν επίσης μεγάλες ποσότητας ενέργειας και νερού σε μία περίοδο που τα αγαθά αυτά όλο και ακριβαίνουν ενώ υπάρχει και έντονο πρόβλημα έλλειψης πόρων.

Το ποσό αυτό φαντάζει ακόμα πιο τεράστιο, αν σκεφθεί κανείς ότι οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη.

Θυμίζει την τεχνολογική «φούσκα» του 2000

«Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι σημαντικές, χρηματοδοτούνται όλο και περισσότερο με δάνεια και θυμίζουν την φρενίτιδα αμφίβολων επενδύσεων της τεχνολογικής «φούσκας» του 2000», δήλωσε ο Florian Ielpo, επικεφαλής μακροοικονομικών θεμάτων στη Lombard Odier Investment Managers.

Τέσσερις τεχνολογικές εταιρείες, η Alphabet, η Amazon, η Meta και η Google, ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 112 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο. Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες δανείζονται εκατοντάδες δισεκατομμύρια για να χρηματοδοτήσουν την επέκτασή τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και προχωρούν σε συμφωνίες μεταξύ τους για να δημιουργήσουν έσοδα, γεγονός που τις καθιστά πιο ευάλωτες σε περίπτωση κατάρρευσης.

Τα σχόλια αυτής της εβδομάδας από την οικονομική διευθύντρια της OpenAI, Sarah Friar, ότι η νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενδέχεται να ζητήσει από την αμερικανική κυβέρνηση να της παράσχει χρηματοδοτική «στήριξη», προκάλεσαν επίσης εικασίες σχετικά με την πραγματική κατάσταση των οικονομικών της.

Η εταιρεία έχει συμφωνήσει για 1,4 τρισ. δολάρια σε δεσμεύσεις για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης μέσω ενός περίπλοκου δικτύου συμφωνιών με τους κατασκευαστές chip Nvidia, AMD και  Broadcom, καθώς και συνεργασίες cloud με τη Microsoft, την Amazon και την Google. Αυτές οι συνδέσεις σημαίνουν ότι μεγάλο μέρος της αναμενόμενης ανάπτυξης των Big Tech τα επόμενα χρόνια είναι πλέον συνυφασμένο με την OpenAI.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, προσπάθησε να ηρεμήσει τις ανησυχίες σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, λέγοντας ότι η νεοσύστατη εταιρεία δεν θέλει κυβερνητικές εγγυήσεις, ενώ προέβλεψε ότι τα έσοδά της θα «αυξηθούν σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια έως το 2030».

Η «φούσκα» των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη (όπως μετριέται ως η τιμή της μετοχής σε σχέση με την «λογιστική αξία» μιας εταιρείας) είναι 17 φορές μεγαλύτερη από τη φρενίτιδα της τεχνολογικής «φούσκας» του 2000 και τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τη «φούσκα» των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου του 2007, αναφέρει ο οικονομολόγος Michael Roberts.

Σημάδια αδυναμίας στην πραγματική οικονομία των ΗΠΑ

Οι ανησυχίες για τις υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών ομίλων της Silicon Valley ήρθαν σε φανερή αντίθεση αυτή την εβδομάδα με τα σημάδια αδυναμίας στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ και τη μείωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, που κατά γενική ομολογία δεν έχει εισέλθει σε ύφεση λόγω των επενδύσεων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ενδεικτικό είναι ότι το 40% της αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ των ΗΠΑ το τελευταίο τρίμηνο προήλθε από κεφαλαιουχικές δαπάνες τεχνολογίας και επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι ο εξοπλισμός για την επεξεργασία πληροφοριών.

Ο οικονομολόγος του Χάρβαρντ, Τζέισον Φέρμαν, σχολίασε ότι οι επενδύσεις σε εξοπλισμό και λογισμικό επεξεργασίας πληροφοριών ισοδυναμούν μόνο με 4% του ΑΕΠ των ΗΠΑ, αλλά ήταν υπεύθυνες για το 92% της αύξησης του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Αν εξαιρέσουμε αυτές τις κατηγορίες, η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό μόνο 0,1% το πρώτο εξάμηνο, υποστηρίζει ο οικονομολόγος Michael Roberts, ενώ τα πολυδιαφημιζόμενα έσοδα από τη δασμολογική πολιτική του Τραμπ κινούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα ενώ το έξτρα κόστος των δασμών θα φτάσει στην ήδη επιβαρυμένη τσέπη των καταναλωτών.

Την ίδια στιγμή ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών τον Νοέμβριο.

Το shutdown και ο κίνδυνος της ύφεσης που πλησιάζει αθόρυβα

Η απουσία βασικών οικονομικών δεδομένων, που οφείλεται στη shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο έχει πλέον φτάσει το ρεκόρ των 38 ημερών, σημαίνει ότι οι επενδυτές γίνονται όλο και πιο νευρικοί ότι η αγορά εργασίας μπορεί να έχει αποδυναμωθεί σημαντικά από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Ίσως ο κίνδυνος ύφεσης να πλησιάζει αθόρυβα», δήλωσε ο Mike Zigmont της Visdom Investment Group στους FT.

Ο εκτιμώμενος ρυθμός προσλήψεων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σικάγου έπεσε για έκτο συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο και οι επενδυτές έχουν τρομοκρατηθεί από το πρόσφατο μπαράζ απολύσεων που ανακοίνωσαν εταιρείες όπως η Amazon, η Paramount και η Target.

«Οι προσλήψεις είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα έχει μείνει πίσω και πρέπει να μειώσει τα επιτόκια πιο γρήγορα», δήλωσε ο Stephen Yiu, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων του επενδυτικού ταμείου Blue Whale Growth, το οποίο έχει στοιχηματίσει πολλά στη Nvidia.

«Δεν κατέχουμε μετοχές των άλλων μελών των Magnificent Seven, αλλά ανησυχώ πολύ για το γεγονός ότι ξοδεύουν χρήματα για να παραμείνουν ανταγωνιστικές», πρόσθεσε.

Η Nvidia, η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση σε δολάρια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Η κεφαλαιοποίησή της μειώθηκε κατά περίπου 350 δισ. δολάρια, λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου έγινε η πρώτη εταιρεία που έφτασε την αξία των 5 τρισ. δολαρίων.

Ο ανταγωνισμός από την Κίνα

Ο διευθύνων σύμβουλος Jensen Huang δήλωσε αυτή την εβδομάδα στην Financial Times ότι αναμένει ότι η Κίνα τελικά «θα κερδίσει τον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης» έναντι των ΗΠΑ.

Η παρουσίαση αυτή την εβδομάδα του κινεζικού μοντέλου Kimi K2 Thinking της Moonshot AI με έδρα το Πεκίνο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες κόστισε λιγότερο από 5 εκατομμύρια δολάρια για την εκπαίδευσή του, δείχνει ότι οι Κινέζοι ανταγωνιστές μειώνουν το τεχνικό προβάδισμα των Αμερικανών.

Εξάλλου η κυκλοφορία του χαμηλού κόστους μοντέλου R1 της DeepSeek προκάλεσε πανικό στη Wall Street τον Ιανουάριο, με τη Nvidia να χάνει σχεδόν 600 δισ. δολάρια σε μία μόνο ημέρα.

«Είναι αυτή μια άλλη στιγμή DeepSeek;» αναρωτήθηκε ο Thomas Wolf, συνιδρυτής της πλατφόρμας ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης Hugging Face, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το Kimi.

Στον αντίποδα το κόστος της κυκλοφορίας του ChatGPT-3 ήταν 50 εκατομμύρια δολάρια, της κυκλοφορίας του ChatGPT-4 ήταν 500 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το τελευταίο ChatGPT-5 κόστισε 5 δισεκατομμύρια δολάρια και, σύμφωνα με τους περισσότερους χρήστες, δεν ήταν αισθητά καλύτερο από την προηγούμενη έκδοση.

Με πληροφορίες από Financial Times, Thenextrecession.wordpress.com, Brookings

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Crypto
Crypto: Πώς μετασχηματίζουν την αγορά και ο παράλληλος δρόμος με το ψηφιακό ευρώ

Crypto: Πώς μετασχηματίζουν την αγορά και ο παράλληλος δρόμος με το ψηφιακό ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cuteness overload: Γιατί μας «τραβάει» το χαριτωμένο;

Cuteness overload: Γιατί μας «τραβάει» το χαριτωμένο;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

OT FORUM
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

inWellness
inTown
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»
Ενάρετος κύκλος 08.11.25

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»

Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο καλλιεργεί έναν υγιή οικονομικό κύκλο: εξειδικευμένο, υγιές, ασφαλές εργατικό δυναμικό, που οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα, καινοτομία και σε οικονομική σταθερότητα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας
Κρίσιμο σταυροδρόμι 07.11.25

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας

Απαιτούνται πολιτικές για τη βιομηχανία που να προωθούν την παραγωγικότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και, κυρίως, να θέτουν τους εργαζόμενους και τις ανησυχίες τους στο επίκεντρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κίνα: Πώς η ενεργειακή της επανάσταση θα αλλάξει τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία
Καθαρή ενέργεια 07.11.25

Πώς η ενεργειακή επανάσταση της Κίνας θα αλλάξει τις αγορές και την οικονομία

Ο δρόμος της Κίνας για την εδραίωσή της ως ισοδύναμη των ΗΠΑ παγκόσμια υπερδύναμη περνάει μέσα από την φθηνή, καθαρή ενέργεια, που αναμένεται να διαταράξει θετικά την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάλεσε την Παρασκευή την Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις δραστηριότητες του «στόλου-φαντάσματος» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;
Σε επιφυλακή 05.11.25

Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;

Τα σχέδια δαπανών στην Ευρώπη ωθούν τα επίπεδα χρέους υψηλότερα, τροφοδοτούμενα από τα κίνητρα της Γερμανίας και τους αυξανόμενους αμυντικούς προϋπολογισμούς - Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
11 Tips 04.11.25

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο
Ελλάδα 08.11.25

Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 13χρονος μαθητής στην Αχαΐα, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των 15 ευρώ.το ΑΠΕ.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 10η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Απανθρακωμένη σορός στη Βοιωτία: Οι αρχές ερευνούν σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα
Ελλάδα 08.11.25

Απανθρακωμένη σορός στη Βοιωτία: Οι αρχές ερευνούν σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα

Στην περίπτωση της Φωκίδας αλλά και της Βοιωτίας, τα δύο αυτοκίνητα ήταν κλεμμένα από την Αττική, οι δράστες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες, ενώ τα έκαψαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικές βολές για το μακελειό στα Βορίζια – Κατηγορίες για διγλωσσία σχετικά με την οπλοκατοχή
Πολιτική αντιπαράθεση 08.11.25

Αντιπολιτευτικές βολές για το μακελειό στα Βορίζια – Κατηγορίες για διγλωσσία σχετικά με την οπλοκατοχή

Πέτρος Παππάς από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ κατηγόρησαν την κυβέρνηση για τη διαχείριση του μακελειού στα Βορίζια - Τι απάντησε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης

Σύνταξη
«All’s Fair» – Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα
Όλα λάθος 08.11.25

«All’s Fair» – Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα

Οι Ναόμι Γουότς, Γκλεν Κλόουζ, Σάρα Πάλσον, Τεγιάνα Τέιλορ και Νίσι Νας-Μπετς συμπληρώνουν το καστ της σειράς All’s Fair, το οποίο αφορά μια γυναικεία εταιρεία δικηγόρων διαζυγίων που εκπροσωπούν αποκλειστικά γυναίκες πελάτισσες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γνωρίστε τον «Κινέζο Τραμπ» που κατακτά το social media – Συγκέντρωση εκατομμύρια προβολές από ένα… στοίχημα
Κόσμος 08.11.25

Γνωρίστε τον «Κινέζο Τραμπ» που κατακτά το social media – Συγκέντρωση εκατομμύρια προβολές από ένα… στοίχημα

To βίντεο έγινε αμέσως viral. Eκατομμύρια άνθρωποι από όλη την Κίνα παρακολουθούν τις εξελίξεις στις ΗΠΑ μέσω του διαδικτύου, και ο Τσεν λειτουργεί σαν «καθρέφτης» του Τραμπ.

Σύνταξη
Κικίλιας: Στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα για την οπλοκατοχή – Δεν υπάρχουν άβατα
Απαιτείται συναίνεση 08.11.25

Στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα για την οπλοκατοχή, λέει ο Βασίλης Κικίλιας - «Δεν υπάρχουν άβατα»

«Απαιτείται διακομματική συναίνεση» για το ζήτημα του αφοπλισμού υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας - Τι είπε για τις ενεργειακές συμφωνίες και τα ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Ευχές Μητσοτάκη και Δένδια για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – «Δύναμη στήριξης της ελληνικής κοινωνίας»
Ένοπλες Δυνάμεις 08.11.25

Ευχές Μητσοτάκη και Δένδια για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – «Δύναμη στήριξης της ελληνικής κοινωνίας»

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχήθηκαν στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας για τη γιορτή του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων

Σύνταξη
Στον Πανιώνιο ο Στέντμον Λέμον
Μπάσκετ 08.11.25

Στον Πανιώνιο ο Στέντμον Λέμον

Ενίσχυση για τον μπασκετικό Πανιώνιο, με τους «κυανέρυθρους» να ανακοινώνουν την απόκτξση του Αμερικανού φόργουορντ, Στέντμον Λέμον.

Σύνταξη
Σκληραίνει την στάση της η διοίκηση της ΚΕΔΕ με δυναμικές κινητοποιήσεις
Δεν πάει άλλο 08.11.25

Σκληραίνει την στάση της η διοίκηση της ΚΕΔΕ με δυναμικές κινητοποιήσεις

Στο ψήφισμα της ΚΕΔΕ που θα τεθεί σε λίγη ώρα προς ψηφοφορία αναφέρθηκε από το βήμα του συνεδρίου ο Πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου δηλώνοντας αποφασισμένος για δυναμικές κινητοποιήσεις.

Σύνταξη
«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς
Κόσμος 08.11.25

«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς

Ο Μπράσλαβσκι βρισκόταν σε άδεια από την στρατιωτική του θητεία και εργαζόταν ως σεκιούριτι στο μουσικό φεστιβάλ Nova όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ τον Οκτωβρίου 2023.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο