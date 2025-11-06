science
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
science

H Apple ανέθεσε στη Google να δώσει νέα φωνή στο Siri
H Apple ανέθεσε στη Google να δώσει νέα φωνή στο Siri

Ο Apple βασίζεται στη βοήθεια της Google για την ανακατασκευή της τεχνολογίας της Siri.

Σύνταξη
Το ποσό που αγγίζει το 1 δισ. δολαρίων σχεδιάζει να καταβάλει ετησίως η Apple για ένα εξαιρετικά ισχυρό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης 1,2 τρισ. παραμέτρων που αναπτύχθηκε από την Google, το οποίο θα βοηθήσει στην αναβάθμιση του φωνητικού βοηθού Siri.

Μετά από μια εκτεταμένη περίοδο αξιολόγησης, οι δύο εταιρείες ολοκληρώνουν τη συμφωνία που θα προσφέρει στην Apple πρόσβαση στην τεχνολογία της Google, σύμφωνα το Bloomberg.

Ο κατασκευαστής iPhone βασίζεται στη βοήθεια της Google για την ανακατασκευή της υποκείμενης τεχνολογίας της Siri, δημιουργώντας το πλαίσιο για μια νέα σειρά χαρακτηριστικών τον επόμενο χρόνο. Οι παράμετροι 1,2 τρισεκατομμυρίων του μοντέλου της Google, μέτρο της πολυπλοκότητας του λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, επισκιάζουν το επίπεδο των τρεχόντων μοντέλων της Apple.

Η Apple είχε προηγουμένως εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης άλλων μοντέλων τρίτων για την εκτέλεση του έργου. Αλλά μετά τη δοκιμή των Gemini, ChatGPT της OpenAI και Claude της Anthropic, η Apple στράφηκε στη Google νωρίτερα φέτος. Στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία ως ενδιάμεση λύση μέχρι τα μοντέλα της Apple να είναι αρκετά ισχυρά.

Η νέα Siri βρίσκεται να οδεύει να λανσαριστεί την επόμενη άνοιξη, ανέφερε το Bloomberg. Δεδομένου ότι η κυκλοφορία απέχει ακόμη μήνες, τα σχέδια και η συνεργασία θα μπορούσαν να εξελιχθούν περαιτέρω.

Οι μετοχές και των δύο εταιρειών σημείωσαν σύντομη άνοδο στα υψηλά της συνεδρίασης μετά την είδηση της Τετάρτης. Η μετοχή της Apple κέρδισε λιγότερο από 1% στα 271,70 δολάρια, ενώ η Alphabet σημείωσε άνοδο έως και 3,2% στα 286,42 δολάρια.

Το προσαρμοσμένο σύστημα Gemini αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόοδο από το μοντέλο των 150 δισεκατομμυρίων παραμέτρων που χρησιμοποιείται σήμερα για την έκδοση της Apple Intelligence που βασίζεται στο cloud.

Η προσπάθεια επιδιόρθωσης του Siri με ένα μοντέλο τρίτου κατασκευαστή είναι γνωστή εσωτερικά ως Glenwood. Ο ίδιος ο νέος φωνητικός βοηθός, που έχει προγραμματιστεί για το iOS 26.4, έχει την κωδική ονομασία Linwood.

Apple Siri

Η χρήση του Gemini της Google

Η συμφωνία προβλέπει ότι το μοντέλο Gemini της Google θα χειρίζεται τις λειτουργίες συνοπτικής παρουσίασης και σχεδιασμού του Siri που το βοηθούν να συνθέτει πληροφορίες και να αποφασίζει πώς να εκτελεί σύνθετες εργασίες. Ορισμένες λειτουργίες του Siri θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα εσωτερικά μοντέλα της Apple.

Το μοντέλο θα λειτουργεί στους  διακομιστές Private Cloud Compute της Apple, που έχει ήδη διαθέσει υλικό διακομιστή AI για να βοηθήσει στην τροφοδοσία του μοντέλου.

Ουσιαστική αυτή συνεργασία είναι απίθανο να προωθηθεί δημόσια. Η Apple θα αντιμετωπίσει την Google ως προμηθευτή τεχνολογίας παρασκηνιακά.

Η συμφωνία είναι επίσης διαφορετική από προηγούμενες συνομιλίες σχετικά με την ενσωμάτωση του Gemini απευθείας στο Siri ως chatbot. Αυτές οι συζητήσεις πλησίασαν στην ολοκλήρωσή τους τόσο το 2024 όσο και νωρίτερα φέτος, αλλά τελικά δεν κατέληξαν σε κάτι απτό. Η συνεργασία επίσης δεν ενσωματώνει την αναζήτηση Google AI στα λειτουργικά συστήματα της Apple.

Στην πρόσφατη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Apple, ο διευθύνων σύμβουλος Τιμ Κουκ εξήγησε ότι η Siri θα μπορούσε τελικά να προσφέρει επιπλέον chatbots πέρα ​​από την τρέχουσα επιλογή ChatGPT.

Η Apple δεν είναι η μόνη που υιοθετεί το Gemini για την τροφοδοσία λειτουργιών AI: η Snap και αρκετές άλλες μεγάλες εταιρείες βασίζονται στην πλατφόρμα Vertex AI της Google. Αλλά για την Apple, δείχνει ότι έχει μείνει πίσω στην AI και τώρα θέλει να βασιστεί σε εξωτερική τεχνολογία για να καλύψει τη διαφορά.

Apple

Μακροπρόθεσμα η Apple θέλει δικό της προϊόν

Η Apple εξακολουθεί να μην θέλει να χρησιμοποιήσει το Gemini ως μακροπρόθεσμη λύση. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία χάνει ταλέντα στην Τεχνητή Νοημοσύνη η διοίκηση σκοπεύει να συνεχίσει την ανάπτυξη AI νέας τεχνολογίας και ελπίζει τελικά να αντικαταστήσει την Gemini με εσωτερική λύση.

Για το σκοπό αυτό, η ομάδα μοντέλων της εταιρείας εργάζεται σε ένα μοντέλο 1 τρισεκατομμυρίου παραμέτρων που βασίζεται στο cloud, το οποίο ελπίζει να είναι έτοιμο για εφαρμογές καταναλωτών από το επόμενο έτος.

Τα στελέχη της Apple πιστεύουν ότι μπορεί να φτάσει σε παρόμοιο επίπεδο ποιότητας με την προσαρμοσμένη προσφορά Gemini. Αλλά η Google συνεχίζει να βελτιώνει την Gemini και η κάλυψη της διαφοράς δεν θα είναι εύκολη.

Η έκδοση 2.5 Pro της Gemini βρίσκεται στην κορυφή των περισσότερων βαθμολογικών πινάκων που συγκρίνουν μοντέλα μεγάλης γλώσσας, το θεμέλιο της δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Apple συνεχίζει επίσης να πιέζει για να φέρει την Apple Intelligence και τη νέα Siri στην Κίνα. Λόγω της μακροχρόνιας απαγόρευσης της Κίνας στις προσφορές της Google, η τοπική έκδοση της αναθεώρησης της Siri είναι απίθανο να βασίζεται στην Gemini.

Η προσαρμοσμένη έκδοση της Apple Intelligence θα χρησιμοποιεί εσωτερικά μοντέλα, μαζί με ένα φίλτρο που αναπτύχθηκε από την Aliba ba Group Holding. Αυτό το επίπεδο θα προσάρμοζε το περιεχόμενο κατόπιν εντολής της κινεζικής κυβέρνησης, ανέφερε το Bloomberg News νωρίτερα φέτος. Η Apple εξετάζει επίσης μια συνεργασία με την Baidu για τις επιλογές τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει στη χώρα.

Πηγή: OT.gr

Σύνταξη
Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία
Πολιτική προστασία 06.11.25

Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία

Το έργο καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων στην Βοιωτία από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έρχεται σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για την COP30 – Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ
COP30 06.11.25

Οι ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για το μέλλον του κλίματος - Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ

Στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που πραγματοποιείται στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, δίπλα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, οι ηγέτες θα κληθούν να εφαρμόσουν όσα υποσχέθηκαν

Σύνταξη
Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»

«Μετασχηματισμό με κατεύθυνση την εξυγίανση», βαφτίζει η κυβέρνηση την απόφαση για λουκέτα στα ΕΛΤΑ, η αποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας
Συρία 06.11.25

«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Με τη στήριξη της UNESCO και του ιδρύματος Aliph ξεκινά η αποκατάσταση της Παλμύρας, με στόχο η πόλη να βγει από τη Λίστα Κινδύνου του Οργανισμού και να ξανασυνδεθεί με την τοπική κοινότητα.

Σύνταξη
Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης
OT FORUM 06.11.25

Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Στο ΟΤ FORUM ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα μιλήσει για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, την ανάπτυξη αλλά και το ενεργειακό κόστος που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα

Σύνταξη
Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα
«Υπέροχη στιγμή» 06.11.25

Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα

Από ενθουσιώδεις έως διθυραμβικές οι αντιδράσεις κομμάτων αριστεράς και κεντροαριστεράς στην Ευρώπη για τη νίκη του Μαμντάνι. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε ελπίδα και στη Γηραιά Ήπειρο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο
Πολιτική πίεση 06.11.25

Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο

Στη φονική αστυνομική επιχείρηση κατά ναρκοσυμμοριών έχασαν τη ζωή τους 132 άνθρωποι. Ο Λούλα την καταδίκασε ως «μαζική δολοφονία», ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με προσπάθεια εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ασταμάτητος ο Γιόκιτς, «καθάρισε» με νέο triple-double (122-112) – Πρώτη ήττα για τους Θάντερ από τους Μπλέιζερς (121-119)
Μπάσκετ 06.11.25

Ασταμάτητος ο Γιόκιτς, «καθάρισε» με νέο triple-double (122-112) – Πρώτη ήττα για τους Θάντερ από τους Μπλέιζερς (121-119)

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Μαϊάμι Χιτ με 122-112, έχοντας τον Νίκολα Γιόκιτς σε τρομερή κατάσταση με ένα ακόμη triple-double – Οι Μπλέιζερς επικράτησαν 121-119 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, σταματώντας το σερί των 8 νικών των πρωταθλητών.

Σύνταξη
Απόρρητο