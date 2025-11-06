H Apple ανέθεσε στη Google να δώσει νέα φωνή στο Siri

Το ποσό που αγγίζει το 1 δισ. δολαρίων σχεδιάζει να καταβάλει ετησίως η Apple για ένα εξαιρετικά ισχυρό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης 1,2 τρισ. παραμέτρων που αναπτύχθηκε από την Google, το οποίο θα βοηθήσει στην αναβάθμιση του φωνητικού βοηθού Siri.

Μετά από μια εκτεταμένη περίοδο αξιολόγησης, οι δύο εταιρείες ολοκληρώνουν τη συμφωνία που θα προσφέρει στην Apple πρόσβαση στην τεχνολογία της Google, σύμφωνα το Bloomberg.

Ο κατασκευαστής iPhone βασίζεται στη βοήθεια της Google για την ανακατασκευή της υποκείμενης τεχνολογίας της Siri, δημιουργώντας το πλαίσιο για μια νέα σειρά χαρακτηριστικών τον επόμενο χρόνο. Οι παράμετροι 1,2 τρισεκατομμυρίων του μοντέλου της Google, μέτρο της πολυπλοκότητας του λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, επισκιάζουν το επίπεδο των τρεχόντων μοντέλων της Apple.

Η Apple είχε προηγουμένως εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης άλλων μοντέλων τρίτων για την εκτέλεση του έργου. Αλλά μετά τη δοκιμή των Gemini, ChatGPT της OpenAI και Claude της Anthropic, η Apple στράφηκε στη Google νωρίτερα φέτος. Στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία ως ενδιάμεση λύση μέχρι τα μοντέλα της Apple να είναι αρκετά ισχυρά.

Η νέα Siri βρίσκεται να οδεύει να λανσαριστεί την επόμενη άνοιξη, ανέφερε το Bloomberg. Δεδομένου ότι η κυκλοφορία απέχει ακόμη μήνες, τα σχέδια και η συνεργασία θα μπορούσαν να εξελιχθούν περαιτέρω.

Οι μετοχές και των δύο εταιρειών σημείωσαν σύντομη άνοδο στα υψηλά της συνεδρίασης μετά την είδηση της Τετάρτης. Η μετοχή της Apple κέρδισε λιγότερο από 1% στα 271,70 δολάρια, ενώ η Alphabet σημείωσε άνοδο έως και 3,2% στα 286,42 δολάρια.

Το προσαρμοσμένο σύστημα Gemini αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόοδο από το μοντέλο των 150 δισεκατομμυρίων παραμέτρων που χρησιμοποιείται σήμερα για την έκδοση της Apple Intelligence που βασίζεται στο cloud.

Η προσπάθεια επιδιόρθωσης του Siri με ένα μοντέλο τρίτου κατασκευαστή είναι γνωστή εσωτερικά ως Glenwood. Ο ίδιος ο νέος φωνητικός βοηθός, που έχει προγραμματιστεί για το iOS 26.4, έχει την κωδική ονομασία Linwood.

Η χρήση του Gemini της Google

Η συμφωνία προβλέπει ότι το μοντέλο Gemini της Google θα χειρίζεται τις λειτουργίες συνοπτικής παρουσίασης και σχεδιασμού του Siri που το βοηθούν να συνθέτει πληροφορίες και να αποφασίζει πώς να εκτελεί σύνθετες εργασίες. Ορισμένες λειτουργίες του Siri θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα εσωτερικά μοντέλα της Apple.

Το μοντέλο θα λειτουργεί στους διακομιστές Private Cloud Compute της Apple, που έχει ήδη διαθέσει υλικό διακομιστή AI για να βοηθήσει στην τροφοδοσία του μοντέλου.

Ουσιαστική αυτή συνεργασία είναι απίθανο να προωθηθεί δημόσια. Η Apple θα αντιμετωπίσει την Google ως προμηθευτή τεχνολογίας παρασκηνιακά.

Η συμφωνία είναι επίσης διαφορετική από προηγούμενες συνομιλίες σχετικά με την ενσωμάτωση του Gemini απευθείας στο Siri ως chatbot. Αυτές οι συζητήσεις πλησίασαν στην ολοκλήρωσή τους τόσο το 2024 όσο και νωρίτερα φέτος, αλλά τελικά δεν κατέληξαν σε κάτι απτό. Η συνεργασία επίσης δεν ενσωματώνει την αναζήτηση Google AI στα λειτουργικά συστήματα της Apple.

Στην πρόσφατη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Apple, ο διευθύνων σύμβουλος Τιμ Κουκ εξήγησε ότι η Siri θα μπορούσε τελικά να προσφέρει επιπλέον chatbots πέρα ​​από την τρέχουσα επιλογή ChatGPT.

Η Apple δεν είναι η μόνη που υιοθετεί το Gemini για την τροφοδοσία λειτουργιών AI: η Snap και αρκετές άλλες μεγάλες εταιρείες βασίζονται στην πλατφόρμα Vertex AI της Google. Αλλά για την Apple, δείχνει ότι έχει μείνει πίσω στην AI και τώρα θέλει να βασιστεί σε εξωτερική τεχνολογία για να καλύψει τη διαφορά.

Μακροπρόθεσμα η Apple θέλει δικό της προϊόν

Η Apple εξακολουθεί να μην θέλει να χρησιμοποιήσει το Gemini ως μακροπρόθεσμη λύση. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία χάνει ταλέντα στην Τεχνητή Νοημοσύνη η διοίκηση σκοπεύει να συνεχίσει την ανάπτυξη AI νέας τεχνολογίας και ελπίζει τελικά να αντικαταστήσει την Gemini με εσωτερική λύση.

Για το σκοπό αυτό, η ομάδα μοντέλων της εταιρείας εργάζεται σε ένα μοντέλο 1 τρισεκατομμυρίου παραμέτρων που βασίζεται στο cloud, το οποίο ελπίζει να είναι έτοιμο για εφαρμογές καταναλωτών από το επόμενο έτος.

Τα στελέχη της Apple πιστεύουν ότι μπορεί να φτάσει σε παρόμοιο επίπεδο ποιότητας με την προσαρμοσμένη προσφορά Gemini. Αλλά η Google συνεχίζει να βελτιώνει την Gemini και η κάλυψη της διαφοράς δεν θα είναι εύκολη.

Η έκδοση 2.5 Pro της Gemini βρίσκεται στην κορυφή των περισσότερων βαθμολογικών πινάκων που συγκρίνουν μοντέλα μεγάλης γλώσσας, το θεμέλιο της δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Apple συνεχίζει επίσης να πιέζει για να φέρει την Apple Intelligence και τη νέα Siri στην Κίνα. Λόγω της μακροχρόνιας απαγόρευσης της Κίνας στις προσφορές της Google, η τοπική έκδοση της αναθεώρησης της Siri είναι απίθανο να βασίζεται στην Gemini.

Η προσαρμοσμένη έκδοση της Apple Intelligence θα χρησιμοποιεί εσωτερικά μοντέλα, μαζί με ένα φίλτρο που αναπτύχθηκε από την Aliba ba Group Holding. Αυτό το επίπεδο θα προσάρμοζε το περιεχόμενο κατόπιν εντολής της κινεζικής κυβέρνησης, ανέφερε το Bloomberg News νωρίτερα φέτος. Η Apple εξετάζει επίσης μια συνεργασία με την Baidu για τις επιλογές τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει στη χώρα.

Πηγή: OT.gr