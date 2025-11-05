science
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
in
science

Η Apple φέρεται να ετοιμάζει laptop χαμηλού κόστους
Τεχνολογία 05 Νοεμβρίου 2025 | 10:56

Η Apple φέρεται να ετοιμάζει laptop χαμηλού κόστους

Το νέο laptop της Apple θα βασίζεται σε επεξεργαστή iPhone και οθόνη LCD χαμηλότερης κατηγορίας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στην αγορά φορητών υπολογιστών χαμηλού κόστους ετοιμάζεται να εισέλθει για πρώτη φορά η Apple, αναπτύσσοντας έναν οικονομικό Mac.

Η νέα συσκευή -σχεδιασμένη για φοιτητές, επιχειρήσεις και περιστασιακούς χρήστες- θα στοχεύει σε άτομα που περιηγούνται κυρίως στο διαδίκτυο, εργάζονται σε έγγραφα ή κάνουν ελαφριά επεξεργασία πολυμέσων, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Apple στοχεύει επίσης σε υποψήφιους αγοραστές iPad που μπορεί να προτιμούν έναν παραδοσιακό φορητό υπολογιστή.

​​Η συσκευή με την κωδική ονομασία J700 βρίσκεται επί του παρόντος σε ενεργές δοκιμές στην Apple και σε πρώιμη παραγωγή με προμηθευτές του εξωτερικού. Η εταιρεία σχεδιάζει να την κυκλοφορήσει το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Apple κατείχε περίπου το 9% της παγκόσμιας αγοράς υπολογιστών το τρίτο τρίμηνο

Η κίνηση αυτή θα αποτελούσε μια στρατηγική μετατόπιση για την Apple, η οποία ιστορικά επικεντρώνεται σε premium συσκευές με υψηλά περιθώρια κέρδους. Η εταιρεία έχει επίσης δεσμευτεί στο παρελθόν να μην κυνηγήσει αύξηση μεριδίου αγοράς με χαμηλότερης κατηγορίας προϊόντα.

Ωστόσο, η Apple αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη απειλή από τα Chromebooks, τους χαμηλού κόστους φορητούς υπολογιστές που χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα της Google, Chrome OS. Υπάρχει επίσης μια πιθανή ευκαιρία να προσελκύσει πελάτες των Windows. Η στροφή της Microsoft στα Windows 11 έχει ενοχλήσει ορισμένους χρήστες του λογισμικού προηγούμενης γενιάς, οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς ενημερώσεις ασφαλείας.

Η μετοχή της κατασκευάστριας προσωπικών υπολογιστών HP υποχώρησε για λίγο σε χαμηλό συνεδρίασης λόγω των ειδήσεων. Η μετοχή του κατασκευαστή υπολογιστών Dell Technologies υποχώρησε περίπου 2% στη Νέα Υόρκη. Η Apple κέρδισε λιγότερο από 1% στα 270,25 δολάρια.

Κάτω από 1.000 δολάρια

Η Apple σχεδιάζει να πουλήσει το νέο μηχάνημα για πολύ κάτω από 1.000 δολάρια χρησιμοποιώντας λιγότερο προηγμένα εξαρτήματα. Ο φορητός υπολογιστής θα βασίζεται σε επεξεργαστή iPhone και οθόνη LCD χαμηλότερης κατηγορίας. Η οθόνη θα είναι επίσης η μικρότερη από οποιοδήποτε τρέχον Mac, ελαφρώς χαμηλότερη από αυτήν των 13,6 ιντσών που χρησιμοποιείται στο MacBook Air.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Apple θα χρησιμοποιήσει επεξεργαστή iPhone σε Mac, αντί για ένα τσιπ σχεδιασμένο ειδικά για υπολογιστή. Ωστόσο, εσωτερικές δοκιμές έχουν δείξει ότι το τσιπ smartphone μπορεί να αποδώσει καλύτερα από το βελτιστοποιημένο για Mac M1 που χρησιμοποιείται σε φορητούς υπολογιστές μόλις πριν από λίγα χρόνια.

Η Apple χρησιμοποιεί εδώ και καιρό τσιπ iPhone για την τροφοδοσία του iPad, αλλά μετατόπισε αυτές τις συσκευές στους επεξεργαστές σειράς M για μοντέλα υψηλότερης κατηγορίας πριν από λίγα χρόνια.

Η εταιρεία έχει πειραματιστεί στο παρελθόν με την αγορά πουλώντας ένα MacBook Air M1 με έκπτωση για λιγότερο από 700 δολάρια μέσω λιανοπωλητών. Αλλά το επερχόμενο μοντέλο θα έχει εντελώς νέο σχεδιασμό, αντί να είναι παλαιότερο μηχάνημα με έκπτωση.

Ο φθηνότερος Mac της Apple αυτήν τη στιγμή είναι ο MacBook Air M4 των 999 δολαρίων – μια τιμή που μπορεί να πέσει στα 899 δολάρια με εκπαιδευτικά voucher. Εν τω μεταξύ, τα Chromebook πωλούνται για μόλις μερικές εκατοντάδες δολάρια, με τις premium εκδόσεις να φτάνουν περίπου τα 600 δολάρια.

Apple

Το μερίδιο αγοράς της Apple

Στα σχολεία, το iPad εισαγωγικού επιπέδου της Apple σε συνδυασμό με το Magic Keyboard Folio είναι μια δημοφιλές, με συνολικό κόστος περίπου 600 δολάρια. Το νέο Mac θα εμπίπτει σε παρόμοια κατηγορία, αλλά θα προσφέρει καλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας, μεγαλύτερη ευελιξία που συνοδεύει το λογισμικό macOS και ενσωματωμένο πληκτρολόγιο. Αυτό θα μπορούσε να προσελκύσει τόσο τους μαθητές όσο και τους καταναλωτές.

Η Apple κατείχε περίπου το 9% της παγκόσμιας αγοράς υπολογιστών το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με την IDC. Κατατάσσεται τέταρτη στον κλάδο, πίσω από την Lenovo Group, την HP και την Dell.

Ένας πολύ φθηνότερος Mac που διατηρεί το σχεδιασμό της Apple και λειτουργεί ομαλά με τα άλλα προϊόντα της εταιρείας θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα νέο κύμα υιοθέτησης Mac – ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου κυριαρχεί το iPhone.

Ήδη, το τμήμα των Mac ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία υλικού για την Apple το τελευταίο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 13% στα 8,73 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ανάπτυξη αυτή αναμένεται να επιβραδυνθεί αυτό το τρίμηνο, αλλά κυρίως επειδή η Apple θα έχει μόνο ένα νέο μοντέλο κατά την περίοδο: το MacBook Pro εισαγωγικής κατηγορίας με τσιπ M5.

Η εταιρεία σχεδιάζει μια σειρά από ενημερώσεις το 2026.

Πέρα από το νέο φθηνότερο laptop, η Apple ολοκλήρωσε τις εργασίες για ένα M5 MacBook Air που αναμένεται στις αρχές του έτους, καθώς και για MacBook Pro με M5 Pro και M5 Max.

Επίσης, προγραμματίζει νέα μοντέλα M5 και M5 Pro Mac mini και ενημερώσεις για M5 Max και M5 Ultra Mac Studio. Και υπάρχει ένα ανανεωμένο MacBook Pro με τσιπ M6 και οθόνη αφής OLED τύπου iPhone που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027. Η Apple θα παρουσιάσει επίσης δύο νέες εξωτερικές οθόνες Mac.

Πηγή: OT.gr

World
Ψηφιακό ευρώ: Ενα βήμα μπρος, δύο πίσω – Αντιδρούν οι τράπεζες

Ψηφιακό ευρώ: Ενα βήμα μπρος, δύο πίσω – Αντιδρούν οι τράπεζες

