H Apple ετοιμάζει έξυπνα γυαλιά ως απάντηση στη Meta – Παγώνει το νέο μοντέλο του Vision Pro

H Apple πάγωσε την αναβάθμιση της μάσκας μεικτής πραγματικότητας Vision Pro προκειμένου να επιταχύνει την ανάπτυξη έξυπνων γυαλιών ΑΙ που θα ανταγωνιστούν τα νέα προϊόντα της Meta, αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η εταιρεία σκόπευε να λανσάρει το 2028 μια φθηνότερη και ελαφρύτερη έκδοση του Vision Pro με την κωδική ονομασία N100. Ανακοίνωσε όμως στο προσωπικό της την περασμένη εβδομάδα ότι μεταφέρει υπαλλήλους από το πρόγραμμα του Vision Pro για να επισπεύσει την ανάπτυξη των γυαλιών.

Τα έξυπνα γυαλιά είναι το νέο στοίχημα των εταιρειών τεχνολογίας καθώς προσπαθούν να αναπτύξουν νέα γκάτζετ βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη. Κάποια στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ πιστεύουν μάλιστα ότι τα γυαλιά μεικτής πραγματικότητας θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν τα πανταχού παρόντα smartphone.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Apple αναπτύσσει τουλάχιστον δύο μοντέλα γυαλιών. Το πρώτο, με την κωδική ονομασία N50, δεν θα διαθέτει δική του οθόνη αλλά θα συνδέεται με το iPhone. Τα αποκαλυπτήρια προγραμματίζονται για το 2026 με την προοπτική να κυκλοφορήσει η συσκευή το 2027.

Το δεύτερο μοντέλο, το οποίο σχεδιάζεται να κυκλοφορήσει το 2028, θα ενσωματώνει οθόνη στους φακούς και θα αναμετρηθεί έτσι άμεσα με τα Ray Ban Display, τα νέα έξυπνα γυαλιά που λάνσαρε πρόσφατα η Meta.

H εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ σίγουρα προηγείται, δεδομένου ότι λάνσαρε το πρώτο μοντέλο της το 2021 και πρόσφατα αναβάθμισε τα μοντέλα χωρίς οθόνη με βελτιωμένη κάμερα, μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίες και νέα σχέδια για αθλητές.

Τα γυαλιά της Apple θα βασίζονται σε φωνητικές εντολές και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης –δύο τομείς στους οποίους οι επιδόσεις της εταιρείας παραμένουν προβληματικές. Η εταιρεία άργησε να λανσάρει την πλατφόρμα Apple Intelligence και αναγκάστηκε να αναβάλει τα νέα έκδοση του ψηφιακού βοηθού Siri.

Η Apple ελπίζει τώρα ότι η επόμενη βερσιόν του Siri, η οποία σύμφωνα με το Bloomberg αναμένεται τον Μάρτιο, θα επιτρέπει τον χειρισμό μιας ποικιλίας συσκευών, από έξυπνα γυαλιά μέχρι ηχεία και κάμερες.

Τα γυαλιά που αναπτύσσει αναμένεται να βασιστούν σε ένα νέο τσιπ και θα κυκλοφορήσουν σε μια ποικιλία σχεδίων. Θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ηχεία, κάμερες και λειτουργίες φωνητικού ελέγχου. Η Apple εξετάζει επίσης τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων υγείας.

Με τιμή 3.500 δολαρίων, η ογκώδης και βαριά μάσκα Vision Pro δεν γνώρισε ποτέ μαζική απήχηση. Αν και η Apple παγώνει την ανάπτυξη μιας ελαφρύτερης, αναβαθμισμένης έκδοσης, σχεδιάζει να λανσάρει στα τέλη του χρόνου μια βερσιόν με ταχύτερο επεξεργαστή.