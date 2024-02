Apple: Το Vision Pro θέλει να γίνει o νέος Mac και η νέα τηλεόραση μαζί

Με τιμές που ξεκινούν από τα 3.500 δολάρια, η μάσκα μεικτής πραγματατικότητας της Apple είναι απίθανο να γνωρίσει άμεσα μαζική απήχηση.

Είναι όμως ένα πείραμα που θα μπορούσε να αλλάξει όχι μόνο τον τρόπο που εργαζόμαστε αλλά και τον τρόπο που βλέπουμε ταινίες στο σπίτι -είναι η πρόταση της Apple για τον διάδοχο του υπολογιστή και της τηλεόρασης μαζί.

Από την περασμένη εβδομάδα που έφτασε στην αμερικανική αγορά, η μάσκα Vision Pro ανταγωνίζεται φθηνότερες συσκευές της Meta Platforms, της HTC και άλλων κατασκευαστών, οι οποίες όμως περιορίζονται σήμερα στην αγορά του gaming και δεν έχουν βρει μαζική απήχηση.

Ίσως αυτός είναι ο λόγος που η Apple δεν χρησιμοποιεί τη φράση «εικονική πραγματικότητα» και προτιμά τον δικό της όρο της «χωρικής υπολογιστικής» (special computing).

Η τσουχτερή τιμή της μάσκας, η οποία μπορεί να συνδυάζει τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα με εικόνες του έξω κόσμου, οφείλεται κυρίως στα ειδικά τσιπ της Apple και τις οθόνες υψηλής ποιότητας που λείπουν από τους ανταγωνιστές.

Η νέα TV;

Αναλυτές που δοκίμασαν τη συσκευή λένε πως θα μπορούσε να απειλήσει σχεδόν οποιαδήποτε δυσδιάστατη οθόνη στο σπίτι ή το γραφείο, αναφέρει το Reuters.

Ενδεικτική των προθέσεων της Apple είναι η πολυετής συνεργασία της με τον γίγαντα της ψυχαγωγίας Walt Disney για την ανάπτυξη ξεχωριστού app για το Vision Pro.

«Όταν το είδαμε ήταν σαφές ότι επρόκειτο για έναν νέο καμβά με τον οποίο μπορούμε να διηγηθούμε ιστορίες» είπε ο Άαρος ΛαΜπερτζ, διευθυντής Τεχνολογίας στην Disney Entertainment.

Το Apple Vision ανοίγει επίσης νέες προοπτικές για την παρακολούθηση αθλητικών διοργανώσεων, πρόσθεσε.

Η εφαρμογή Disney+ προσφέρει στους χρήστες τέσσερα διαφορετικά περιβάλλοντα μέσα στα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν μια ταινία.

Για παράδειγμα, μπορούν να δουν το Star Wars: The Force Awakens καθισμένοι στη θέση του πιλότου σε ένα φουτουριστικό σκάφος X-34 στον πλανήτη Tattoine. Ή μπορούν να απολαύσουν το Avengers: Endgame είτε από το περιβάλλον ενός σινεμά drive-in, ή από το εσωτερικό του πύργου των Avengers στο Μανχάταν.

Η Disney προσφέρει επίσης 42 ταινίες 3D, ανάμεσά τους επιτυχίες όπως Avatar: The Way of Water, Black Panther και Inside Out.

Σκηνοθέτες όπως ο Τζέιμς Κάμερον του Avatar και ο Τζον Φαβρό του The Lion King έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αξιοποίηση νέων μέσων, δήλωσε ο Τζέιμι Βόρις, διευθυντής Τεχνολογίας στη Walt Disney Studios.

Όνειρο του Τζομπς;

Παραμένει ασαφές, σχολιάζει το Reuters, αν το Apple Vision είναι αυτό που εννοούσε ο συνιδρυτής της Apple Στιβ Τζομπς όταν δήλωνε στον βιογράφο του Ουόλτερ Άιζακσον ότι βρήκε τον διάδοχο της τηλεόρασης.

«Δεν ξέρω αν αυτό ήταν που εννοούσε ο Τζομπς όταν είπε ‘I cracked TV’» είπε ο Μπεν Μπάτζαριν, αναλυτής της Creative Strategies.

«Όμως το στοιχείο της πλατφόρμας είναι που το καθιστά πιο σημαντικό από το λανσάρισμα μιας τηλεόρασης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγικότητα. Μπορεί να είναι κοινωνικό […] θα μπορούσε να αναδειχτεί σημαντικότερο ως προϊόν και ως ευκαιρία από ό,τι αν ήταν απλώς μια τηλεόραση» εκτίμησε.

Για τους καταναλωτές, η τιμή πιθανότατα θα αποθαρρύνει τους περισσότερους. Η ίδια η Apple έχει ενημερώσει τους προμηθευτές της για παραγωγή μόλις ενός εκατομμυρίου συσκευών, έγραψε ο αναλυτής της Bernstein Τόνι Σακονάγκι σε υπόμνημα προς τους επενδυτές.

Η προσέγγιση της Apple «υποδεικνύει ότι υπάρχει έλλειψη σιγουριάς ότι οι καταναλωτές θα αγοράσουν αμέσως» εκτίμησε.

Για τις επιχειρήσεις, όμως, η τσουχτερή τιμή μάλλον δεν αποτελεί σημαντικό εμπόδιο.

Ο Τζέι Ράιτ, διευθύνων σύμβουλοες της νεοσύστατης Campfire, η οποία αναπτύσσει λογισμικό συνεργασίας σε τρισδιάστατα αρχεία όπως σχέδια κινητήρων, υπενθύμισε ότι ο πρώτος υπολογιστής Mac το 1984 κόστιζε σχεδόν 7.500 δολάρια σε σημερινές τιμές.

Κι όμως, το πρωτοποριακό μηχάνημα έγινε ανάρπαστο στις μικρές επιχειρήσεις χάρη στην ικανότητά του να σχεδιάζει έγγραφα και μπροσούρες.

«Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι δεν πρόκειται για καταναλωτικό αξεσουάρ όπως το Apple Watch» είπε ο Ράιτ.

«Έχω τη γνώμη ότι αφορά περισσότερο το θα έρθει μετά τον Mac από ό,τι το τι θα έρθει μετά το iPhone».