Η άσκηση που προτείνουν οι καρδιολόγοι για να έχεις δυνατή καρδιά

Υπάρχει μια άσκηση που την κάνεις σχέδον κάθε μέρα και βοηθά την καρδιά. Πρόκειται για το ανέβασμα της σκάλας, όπου σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο ESC Preventive Cardiology 2024, συνδέεται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

«Αν βρίσκεσαι σε δίλημμα, να ανεβείς από τις σκάλες ή με το ασανσέρ, πήγαινε από τις σκάλες, καθώς θα ενισχύσει την υγεία της καρδιάς σου», δήλωσε η συγγραφέας της μελέτης Δρ. Sophie Paddock από το University of East Anglia and Norfolk and Norwich University Hospital Foundation Trust, Norwich. «Ακόμη και σύντομες «εκρήξεις» δραστηριότητας έχουν ευεργετικές επιπτώσεις στην υγεία και το ανέβασμα της σκάλας πρέπει να είναι ένας εφικτός στόχος που μπορεις να προσθέσεις στην καθημερινότητά σου».

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις μπορούν να προληφθούν σε μεγάλο βαθμό μέσω δραστηριοτήτων όπως η άσκηση. Ωστόσο, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις ενήλικες παγκοσμίως δεν πληρούν τα συνιστώμενα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας. Το ανέβασμα της σκάλας είναι μια πρακτική και εύκολα προσβάσιμη μορφή σωματικής δραστηριότητας που συχνά παραβλέπεται.

Τι έδειξε η μελέτη

Αυτή η μελέτη διερεύνησε εάν το ανέβασμα σκάλας, ως μορφή σωματικής δραστηριότητας, θα μπορούσε να παίξει ρόλο στη μείωση του κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις και πρόωρης θνησιμότητας.

Οι συγγραφείς συγκέντρωσαν τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία για το θέμα και διεξήγαγαν μια μετα-ανάλυση. Οι μελέτες συμπεριλήφθηκαν ανεξάρτητα από τον αριθμό των σκαλοπατιών και την ταχύτητα ανεβάσματος. Υπήρχαν εννέα μελέτες με 480.479 συμμετέχοντες στην τελική ανάλυση. Ο πληθυσμός στη μελέτη περιελάμβανε τόσο υγιείς συμμετέχοντες όσο και εκείνους με προηγούμενο ιστορικό καρδιακής προσβολής ή περιφερικής αρτηριακής νόσου. Οι ηλικίες κυμαίνονταν από 35 έως 84 ετών και το 53% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες.

Το ανέβασμα σκάλας συσχετίστηκε:

με 24% μειωμένο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία

39% μικρότερη πιθανότητα θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο

με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως καρδιακή προσβολή, καρδιακή ανεπάρκεια και εγκεφαλικό.

Ο Δρ Paddock είπε: «Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, θα ενθαρρύναμε τους ανθρώπους να ενσωματώσουν το ανέβασμα της σκάλας στην καθημερινή τους ζωή. Η μελέτη μας πρότεινε ότι όσο περισσότερες σκάλες ανεβαίνουν, τόσο μεγαλύτερα τα οφέλη. Έτσι, είτε στη δουλειά, στο σπίτι ή αλλού, πήγαινε από τις σκάλες.»

3 βήματα που προτείνουν οι καρδιολόγοι για μια πιο υγιή καρδιά

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για να διατηρήσουμε αυτό το ζωτικό όργανο σε άριστη λειτουργία; Σύμφωνα με την Guardian, τέσσερις καρδιολόγοι μας συμβουλεύουν για το πώς να διατηρήσουμε την καρδιά μας υγιή, από την αποφυγή του καπνίσματος μέχρι την παρακολούθηση της χοληστερίνης.

Αποφύγετε την καθιστική ζωή

«Δεν πρόκειται να πάτε από το μηδέν στο 100% όσον αφορά την άσκηση, αλλά απλώς αναλογιστείτε πόσο κάθεστε», λέει ο Dan Augustine καρδιολόγος στο Royal United Hospitals Bath. «Αν κάνετε τα 10.000 βήματα σας κάθε μέρα, τότε αυτό είναι πολύ καλό». «Η φορτωμένη με χοληστερίνη πλάκα που συσσωρεύεται στις καρδιακές αρτηρίες μπορεί να μειώσει τη ροή του αίματος στην καρδιά προκαλώντας πόνο στο στήθος και στηθάγχη, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει ξαφνική απόφραξη των αρτηριών, προκαλώντας καρδιακή προσβολή», λέει ο Dr Fizzah Choudry, σύμβουλος καρδιολογίας στο νοσοκομείο St Bartholomew του Λονδίνου.

Ο κληρονομικός κίνδυνος πρέπει να αξιολογηθεί

«Αν έχετε συγγενή που έχει κληρονομικό πρόβλημα με την καρδιά ή έχει υποστεί καρδιακή προσβολή κάτω των 60 ετών τότε πρέπει να ελέγξετε τον εαυτό σας», λέει ο Augustine. «Είναι σημαντικό να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για το πώς να ζείτε με ασφάλεια με μια κληρονομική πάθηση, ειδικά όταν συμμετέχετε σε αθλήματα».

Η διατροφή παίζει αναπόσπαστο ρόλο

«Θα συνιστούσα μια μεσογειακή διατροφή», λέει ο Graham Stuart, ιατρικός διευθυντής της κλινικής Sports Cardiology UK. «Τα φρούτα, τα λαχανικά, οι ξηροί καρποί και τα όσπρια κάνουν καλό στα αιμοφόρα αγγεία και στην καρδιά».