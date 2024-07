Στη σκιά του σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο στη Γαλλία θα ξεκινήσουν σήμερα Παρασκευή οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι.

Αναλυτικότερα, «δολιοφθορά» υπήρξε στο γαλλικό σιδηροδρομικό δίκτυο μερικές ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών, η οποία θα επηρεάσει 800.000 επιβάτες.

Όπως ανακοίνωσε η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF, υπέστη στη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς σήμερα Παρασκευή «μαζική επίθεση» με στόχο την «παράλυση» του δικτύου της των τρένων υψηλής ταχύτητας (TGV), διαταράσσοντας πολύ και για «όλο το Σαββατοκύριακο» την κυκλοφορία των τρένων.

Η SNCF «υπέστη αυτή τη νύχτα πολλές ταυτόχρονες κακόβουλες ενέργειες που αφορούσαν τις LGV (γραμμές τρένων υψηλής ταχύτητας) Atlantique, Nord και Est», επισήμανε η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων σε ανακοίνωσή της. Κυρίως έγιναν «εμπρησμοί» για να καταστρέψουν τις εγκαταστάσεις τους, διευκρίνισε.

Κατά συνέπεια, η κυκλοφορία των TGV (τρένων υψηλής ταχύτητας) σε αυτούς τους τρεις σιδηροδρομικούς άξονες έχει «διαταραχθεί πολύ». «Εκτρέπουμε ορισμένα τρένα σε κλασικές γραμμές, αλλά θα χρειαστεί να ακυρώσουμε μεγάλο αριθμό» δρομολογίων, πρόσθεσε η SNCF. Ωστόσο η γραμμή των TGV Sud-Est «δεν επλήγη», επεσήμανε.

Ομάδες του SNCF Réseau «βρίσκονται ήδη στο σημείο για να κάνουν αποτίμηση και να αρχίσουν τις επισκευές», αλλά «η κατάσταση αυτή αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον όλο το σαββατοκύριακο, όσο γίνονται επισκευές», τόνισε η ίδια.

Αυτό θα επηρεάσει 800.000 επιβάτες, διευκρίνισε ο διευθύνων σύμβουλος της SNCF Ζαν-Πιερ Φαραντού σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η επίθεση αυτή σημειώνεται μόνον μερικές ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 του Παρισιού, αλλά και πριν από ένα Σαββατοκύριακο που προβλέπεται ότι θα μετακινηθεί μεγάλος αριθμός παραθεριστών, καθώς πολλοί επιστρέφουν από άδειες του Ιουλίου και πολλοί φεύγουν για τις άδειες του Αυγούστου.

France’s high-speed rail network has been hit by a series of arson attacks that have disrupted some of the nation’s busiest lines just hours ahead of the Paris Olympics opening ceremony. pic.twitter.com/xDsq4mzvLU

— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 26, 2024