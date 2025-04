Το Ιράν θα δώσει μια «πραγματική ευκαιρία στη διπλωματία καλή τη πίστει» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών εν όψει των προγραμματισμένων συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Ομάν το Σαββατοκύριακο.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο Χ ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ δήλωσε: «Δίνουμε μια πραγματική ευκαιρία στη διπλωματία, καλή τη πίστει και με απόλυτη επαγρύπνηση. Η Αμερική θα πρέπει να εκτιμήσει αυτή την απόφαση, η οποία ελήφθη παρά την εχθρική της ρητορική».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Πέμπτη, η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους, δήλωσε ότι οι απευθείας συνομιλίες Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων το Σάββατο στο Ομάν θα καθορίσουν εάν η Τεχεράνη αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τις διαπραγματεύσεις που αφορούν το πυρηνικό της πρόγραμμα, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

In earnest & with candid vigilance we are giving diplomacy a genuine chance.

U.S. should value this decision formed despite their prevailing confrontational hoopla.

We do not prejudge…

We do not predict…

We intend to assess the other side’s intent & resolve this Saturday.…

— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 11, 2025