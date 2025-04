Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι εναπόκειται στο Ιράν να αποφασίσει εάν η πρόσφατη μετακίνηση των αμερικανικών βομβαρδιστικών B-2 αποτελεί μήνυμα προς την Τεχεράνη, καθώς εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις των δύο χωρών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης θα μπορούσαν να επιλυθούν ειρηνικά, σημειώνει το Reuters.

Ερωτηθείς αν τα B-2 είχαν σκοπό να στείλουν ένα μήνυμα στο Ιράν, ο Χέγκσεθ είπε: «Θα τους αφήσουμε να αποφασίσουν».

«Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, στέλνει ένα μήνυμα σε όλους», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στον Παναμά.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ξεκάθαρος. Το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνική βόμβα», δήλωσε. «Ελπίζουμε πάρα πολύ – ο πρόεδρος επικεντρώνεται στο να γίνει αυτό ειρηνικά».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

U.S. Defense Secretary Pete Hegseth said it was up to Iran to decide whether the recent U.S. movement of B-2 bombers was a message to Tehran, as he voiced hope that U.S.-Iran negotiations over Tehran’s nuclear program could be resolved peacefully. https://t.co/v3WlxY4tl8 pic.twitter.com/EU0CNbZQon

— Reuters (@Reuters) April 10, 2025