Προγραμματίζονται «έμμεσες συνομιλίες υψηλού επιπέδου» των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και του Ιράν, οι οποίες θα διεξαχθούν το Σάββατο στο σουλτανάτο του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, ο Σάγεντ Αμπάς Αραγτσί (φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ahmed Saad, επάνω).

«Πρόκειται τόσο για ευκαιρία, όσο και για δοκιμασία. Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Αμερικής», σχολίασε ο κ. Αραγτσί μέσω X.

Iran and the United States will meet in Oman on Saturday for indirect high-level talks.

It is as much an opportunity as it is a test. The ball is in America’s court.

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2025