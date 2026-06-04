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Μήνυση κατά του Grok του Μασκ κατέθεσε βουλεύτρια στη Βρετανία – Δημιούργησε AI γυμνές φωτογραφίες της
Κόσμος 04 Ιουνίου 2026, 19:01

Μήνυση κατά του Grok του Μασκ κατέθεσε βουλεύτρια στη Βρετανία – Δημιούργησε AI γυμνές φωτογραφίες της

«Η ικανότητα του Grok να γδύνει γυναίκες και παιδιά δεν είναι ένα τυχαίο αποτέλεσμα», υπογράμμισε η Βρετανίδα βουλεύτρια, η Τζες Ασάτο

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Μια Βρετανίδα βουλεύτρια, η Τζες Ασάτο, ανακοίνωσε πως προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου σε βάρος της xAI, της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης του Έλον Μασκ, κατηγορώντας το chatbot Grok πως δημιούργησε φωτογραφίες με εκείνη να φοράει μπικίνι τον Ιανουάριο.

«Τον περασμένο Ιανουάριο, χρήστες δημιούργησαν πλαστές φωτογραφίες σεξουαλικού χαρακτήρα με πρωταγωνίστρια εμένα με τη βοήθεια του Grok, του chatbot της xAI», δήλωσε η βουλεύτρια των Εργατικών σήμερα σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η ικανότητα του Grok να γδύνει γυναίκες και παιδιά δεν είναι ένα τυχαίο αποτέλεσμα. Μέτρα ασφαλείας θα έπρεπε να έχουν ενσωματωθεί στο chatbot, όμως οι δημιουργοί του αποφάσισαν να μην το κάνουν. Προσφεύγω στο Ανώτατο Δικαστήριο για να λογοδοτήσουν για αυτές τις επιλογές», σημείωσε.

Τον Ιανουάριο, το Λονδίνο ξεκίνησε μια έρευνα σχετικά με τις φωτογραφίες σεξουαλικού χαρακτήρα που δημιουργούνται από το Grok. Η κυβέρνηση απαγόρευσε επίσης τη δημιουργία προσωπικών φωτογραφιών χωρίς τη συναίνεση των πρωταγωνιστών και ανακοίνωσε την απαγόρευση για τις εταιρείες να παράσχουν εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν τέτοιου είδους εικόνες.

Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης στο κοινοβούλιο εκείνη την εποχή, η Τζες Άσατο, η οποία πραγματοποιεί εκστρατεία για την απαγόρευση αυτών των εργαλείων, είχε δηλώσει πως και η ίδια είχε υπάρξει θύμα, καθώς απεικονίστηκε με μπικίνι από την τεχνητή νοημοσύνη του Χ.

Στήριξη από τον Στάρμερ

Σε ένα άλλο βίντεο που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, εκείνη εμφανιζόταν περιστοιχισμένη από άνδρες που της χορηγούσαν χλωροφόρμιο και της σήκωναν τη φούστα «σαν να θέλουν να τη βιάσουν», είπε επίσης σήμερα σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Χ. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα πως στηρίζει «100%» την προσφυγή στη δικαιοσύνη της βουλευτή.

Το δικηγορικό γραφείο AWO, το οποίο εκπροσωπεί την Ασάτο, επισήμανε σε ένα δελτίο Τύπου πως η αγωγή που κατέθεσε αφορά «παραβιάσεις του νόμου για την προστασία των δεδομένων και την καταχρηστική χρήση προσωπικών πληροφοριών της».

«Στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης υπάρχει η θεμελιώδης αρχή πως οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να απαντούν για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν τα εργαλεία τους», υπογράμμισε ο δικηγόρος της Ράβι Νάικ, προσθέτοντας πως πρόκειται για «μία από τις πρώτες υποθέσεις όπου εξετάζεται η ευθύνη, η οποία συνδέεται με την αντίληψη ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης». Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, η xAI δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει.

Το Grok προκάλεσε διεθνή κατακραυγή στις αρχές του έτους, αφού δημιούργησε γυμνές εικόνες γυναικών και ανηλίκων χωρίς τη συναίνεσή τους, οδηγώντας στην έναρξη ερευνών σε διάφορες χώρες.

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