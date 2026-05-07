07.05.2026 | 11:22
Τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι – Παρασύρθηκε από ΙΧ
Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι
Κόσμος 07 Μαΐου 2026, 10:26

Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να απαγορεύσουν στην ΕΕ τις υπηρεσίες AI που δημιουργούν deepfakes «ξεγυμνώνοντας» πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να κινείται με αποφασιστικότητα κατά των deepfakes, στον απόηχο σκανδάλου που προκάλεσε το Grok του Έλον Μασκ, το οποίο επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν ψευδείς ημίγυμνες ή γυμνές εικόνες πραγματικών προσώπων. Το ζήτημα πήρε και πολιτικές διαστάσεις όταν η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε τη διακίνηση deepfake φωτογραφιών στην πλατφόρμα Χ, όπου απεικονίζεται με εσώρουχα.

Το ζήτημα με τη Grok προκάλεσε σάλο σε πολλές χώρες, που οδήγησε στην έναρξη έρευνας στην ΕΕ

Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν στη διάρκεια της περασμένης νύχτας να απαγορεύσουν στην ΕΕ τις υπηρεσίες AI που επιτρέπουν να «ξεγυμνώνονται» πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Ήταν πριν από μερικούς μήνες όταν στο Grok της εταιρείας xAI του Μασκ εμφανίστηκε μια AI λειτουργία που επέτρεπε στους χρήστες να του δίνουν πραγματικές φωτογραφίες ενηλίκων και παιδιών και να του ζητούν να δημιουργήσει ψευδείς γυμνές εικόνες τους (deepfakes), χωρίς φυσικά τη συγκατάθεση των εικονιζομένων. Το ζήτημα αυτό είχε προκαλέσει σάλο σε πολλές χώρες, που οδήγησε στην έναρξη έρευνας στην ΕΕ.

Η αντίδραση της Μελόνι

Προχθές, Τρίτη, η Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε ψευδείς φωτογραφίες της δημιουργημένες από την τεχνητή νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντας αυτά τα deepfakes «επικίνδυνο εργαλείο». Με ανάρτησή της, η ίδια διευκρίνισε ότι οι εικόνες αυτές δεν είναι πραγματικές αλλά προϊόντα deepfake που διακινούνται με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού, από ένα εργαλείο που μπορεί να εξαπατήσει και να χειραγωγήσει οποιονδήποτε.

Η ευρωπαϊκή απαγόρευση

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η νέα ευρωπαϊκή απαγόρευση αφορά τα συστήματα που επιτρέπουν να δημιουργηθούν εικόνες, βίντεο και ήχοι με παιδοπορνογραφικό χαρακτήρα ή που αναπαριστούν απόκρυφα μέρη ενός αναγνωρίσιμου προσώπου ή το εμφανίζουν να συμμετέχει σε σεξουαλικές δραστηριότητες, χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Ο νέος κανονισμός θα εφαρμοστεί από τις 2 Δεκεμβρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία τα συστήματα AI θα πρέπει να έχουν εφοδιασθεί με δικλείδες ασφαλείας που να τα εμποδίζουν να δημιουργούν τέτοια περιεχόμενα. Το μέτρο υιοθετήθηκε στο πλαίσιο μιας αναθεώρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την τεχνητή νοημοσύνη (AI Act), ενός πρωτοποριακού νόμου που τέθηκε σε επισήμως σε ισχύ πριν από δύο χρόνια.

Με την ευκαιρία αυτή, οι 27 και οι ευρωβουλευτές αποδέχθηκαν επίσης, όπως πρότεινε η Κομισιόν, να αναβάλουν την έναρξη της ισχύος νέων κανόνων με στόχο την πλαισίωση της δραστηριότητας των λεγόμενων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου, δηλαδή αυτών που λειτουργούν στους ευαίσθητους τομείς της ασφάλειας, της υγείας ή ακόμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Οι κανόνες αυτοί επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ τον Αύγουστο, όμως η Επιτροπή θέλησε να δώσει περισσότερο χρόνο στις επιχειρήσεις για να προσαρμοστούν. Η κύρια τροποποίηση, που επήλθε στο σχέδιο της Επιτροπής από τα κράτη-μέλη και τους ευρωβουλευτές, ήταν η υιοθέτηση καθορισμένων ημερομηνιών γι’ αυτή την αναβολή, ενώ οι Βρυξέλλες είχαν προτείνει ένα πιο χαλαρό χρονοδιάγραμμα.

Οι ημερομηνίες αυτές είναι η 2α Δεκεμβρίου 2027 για τα «αυτόνομα» συστήματα υψηλών κινδύνων και η 2α Αυγούστου 2028 γι’ αυτά που είναι ενσωματωμένα σε άλλα προγράμματα ή προϊόντα.

Η συμφωνία συνήφθη ενώ οι φόβοι για τους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν αναζωπυρωθεί τις τελευταίες εβδομάδες στην ΕΕ από το Mythos, το νέο μοντέλο της αμερικανικής νεοφυούς εταιρείας Anthropic, οι υποτιθέμενες ικανότητες του οποίου στο ζήτημα της κυβερνοασφάλειας τροφοδοτούν ανησυχίες.

Τράπεζες
Τράπεζες: Στα 2 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Vita.gr
Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Κόσμος
Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
Επιστήμες 06.05.26

Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Τα φωτοβολταϊκά ακτίδα φωτός στην ενεργειακή κρίση – Έκθεση προβλέπει φθηνότερο ρεύμα
Περιβάλλον 06.05.26

Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά μπορεί να αποτρέψει εισαγωγές φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή στην ΕΕ, μεταξύ 2026 και 2030, αξίας 223 δισ. ευρώ, λέει νέα έκθεση της SolarPower Europe

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»
Ο επίμονος φυσιοδίφης 05.05.26

Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έφερε τη φύση στην τηλεόραση και ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους στα θαύματα και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου.

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Champions League 07.05.26

Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Γιώργος Μαζιάς
Άνδρος: Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» – Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
Στην Άνδρο 07.05.26

Το φορτηγό πλοίο «Corsage C» προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου - Η εκτεταμένη εισροή υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί

Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Σε μία κρίσιμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτική συγκυρία, συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να κατευνάσει τις έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στους χειρισμούς του Μαξίμου για μία σειρά θεμάτων

NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)
Μπάσκετ 07.05.26

Μετά το break των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο πρώτο ματς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν τους «Λύκους» με 38 πόντους διαφοράς στο Game 2, για το 1-1 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA – Σημαντικό προβάδισμα για τους Νικς μετά το 2-0 επί των Σίξερς.

Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
Κόσμος 07.05.26

Σε άρθρο γνώμης της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz σημειώνεται ότι «όταν σπίτια πυρπολούνται με τους κατοίκους τους μέσα, πρόκειται για ισραηλινή τρομοκρατία».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

«Δεν μπορεί τα ΕΛΠΕ να έχουν φτάσει να έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο κέρδη το 2025 και να υπάρχουν όμηροι εργαζόμενοι, οι οποίοι παράγουν όλο αυτόν τον πλούτο», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί
Νέες αποκαλύψεις 07.05.26

Περισσότερες από τις μισές ζημιές που προκάλεσε το Ιράν και εξέτασε η Washington Post σημειώθηκαν στην έδρα του 5ου Στόλου και στις τρεις βάσεις στο Κουβέιτ.

Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Champions League 07.05.26

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Διονύσης Δελλής
Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Κομματικού χαρακτήρα πλέον οι εκδηλώσεις με ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό, στο Χαλάνδρι η πρώτη συγκέντρωση την επόμενη Δευτέρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Η επιτομή του κουλ, αυτοσαρκασμός κι ευφυΐα – Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έγινε 65
Ωραίος 07.05.26

Ο Κλούνεϊ, δύο φορές «Sexiest Man Alive» γιόρτασε τα 65α γενέθλιά του στις 6/5 -αρχικά του δίνουμε τα συγχαρητήριά μας και στη συνέχεια ανατρέχουμε σε μια σχετικά παλιότερη συνέντευξη του Ramp Style

Έφη Αλεβίζου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

