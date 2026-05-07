Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να κινείται με αποφασιστικότητα κατά των deepfakes, στον απόηχο σκανδάλου που προκάλεσε το Grok του Έλον Μασκ, το οποίο επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν ψευδείς ημίγυμνες ή γυμνές εικόνες πραγματικών προσώπων. Το ζήτημα πήρε και πολιτικές διαστάσεις όταν η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε τη διακίνηση deepfake φωτογραφιών στην πλατφόρμα Χ, όπου απεικονίζεται με εσώρουχα.

Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν στη διάρκεια της περασμένης νύχτας να απαγορεύσουν στην ΕΕ τις υπηρεσίες AI που επιτρέπουν να «ξεγυμνώνονται» πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Ήταν πριν από μερικούς μήνες όταν στο Grok της εταιρείας xAI του Μασκ εμφανίστηκε μια AI λειτουργία που επέτρεπε στους χρήστες να του δίνουν πραγματικές φωτογραφίες ενηλίκων και παιδιών και να του ζητούν να δημιουργήσει ψευδείς γυμνές εικόνες τους (deepfakes), χωρίς φυσικά τη συγκατάθεση των εικονιζομένων. Το ζήτημα αυτό είχε προκαλέσει σάλο σε πολλές χώρες, που οδήγησε στην έναρξη έρευνας στην ΕΕ.

Η αντίδραση της Μελόνι

Προχθές, Τρίτη, η Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε ψευδείς φωτογραφίες της δημιουργημένες από την τεχνητή νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντας αυτά τα deepfakes «επικίνδυνο εργαλείο». Με ανάρτησή της, η ίδια διευκρίνισε ότι οι εικόνες αυτές δεν είναι πραγματικές αλλά προϊόντα deepfake που διακινούνται με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού, από ένα εργαλείο που μπορεί να εξαπατήσει και να χειραγωγήσει οποιονδήποτε.

Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026

Η ευρωπαϊκή απαγόρευση

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η νέα ευρωπαϊκή απαγόρευση αφορά τα συστήματα που επιτρέπουν να δημιουργηθούν εικόνες, βίντεο και ήχοι με παιδοπορνογραφικό χαρακτήρα ή που αναπαριστούν απόκρυφα μέρη ενός αναγνωρίσιμου προσώπου ή το εμφανίζουν να συμμετέχει σε σεξουαλικές δραστηριότητες, χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Ο νέος κανονισμός θα εφαρμοστεί από τις 2 Δεκεμβρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία τα συστήματα AI θα πρέπει να έχουν εφοδιασθεί με δικλείδες ασφαλείας που να τα εμποδίζουν να δημιουργούν τέτοια περιεχόμενα. Το μέτρο υιοθετήθηκε στο πλαίσιο μιας αναθεώρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την τεχνητή νοημοσύνη (AI Act), ενός πρωτοποριακού νόμου που τέθηκε σε επισήμως σε ισχύ πριν από δύο χρόνια.

Με την ευκαιρία αυτή, οι 27 και οι ευρωβουλευτές αποδέχθηκαν επίσης, όπως πρότεινε η Κομισιόν, να αναβάλουν την έναρξη της ισχύος νέων κανόνων με στόχο την πλαισίωση της δραστηριότητας των λεγόμενων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου, δηλαδή αυτών που λειτουργούν στους ευαίσθητους τομείς της ασφάλειας, της υγείας ή ακόμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Οι κανόνες αυτοί επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ τον Αύγουστο, όμως η Επιτροπή θέλησε να δώσει περισσότερο χρόνο στις επιχειρήσεις για να προσαρμοστούν. Η κύρια τροποποίηση, που επήλθε στο σχέδιο της Επιτροπής από τα κράτη-μέλη και τους ευρωβουλευτές, ήταν η υιοθέτηση καθορισμένων ημερομηνιών γι’ αυτή την αναβολή, ενώ οι Βρυξέλλες είχαν προτείνει ένα πιο χαλαρό χρονοδιάγραμμα.

Οι ημερομηνίες αυτές είναι η 2α Δεκεμβρίου 2027 για τα «αυτόνομα» συστήματα υψηλών κινδύνων και η 2α Αυγούστου 2028 γι’ αυτά που είναι ενσωματωμένα σε άλλα προγράμματα ή προϊόντα.

Η συμφωνία συνήφθη ενώ οι φόβοι για τους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν αναζωπυρωθεί τις τελευταίες εβδομάδες στην ΕΕ από το Mythos, το νέο μοντέλο της αμερικανικής νεοφυούς εταιρείας Anthropic, οι υποτιθέμενες ικανότητες του οποίου στο ζήτημα της κυβερνοασφάλειας τροφοδοτούν ανησυχίες.