newspaper
Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γερμανία: Νομοσχέδιο για την ψηφιακή βία και τα πορνογραφικά deepfakes, μετά την καταγγελία ηθοποιού για «ψηφιακό βιασμό»
Κόσμος 21 Μαρτίου 2026, 14:45

Η υπόθεση έλαβε τεράστιες διαστάσεις στη Γερμανία, ως «το σοβαρότερο παράδειγμα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για fake news, αλλά και ένα όπλο άσκησης βίας μεταξύ συντρόφων»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αυτό το ζουμερό φρούτο μπορεί να βελτιώσει τη μεταβολική υγεία

Spotlight

Νομοσχέδιο – εξπρές, προκειμένου να κλείσουν τα νομοθετικά κενά στις υποθέσεις ψηφιακής βίας, προανήγγειλε η ομοσπονδιακή υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ, μετά την αποκάλυψη καταγγελίας γνωστής ηθοποιού στην Γερμανία εναντίον του πρώην συζύγου της για «ψηφιακό βιασμό», η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε όλα τα επίπεδα. Για αύριο, Κυριακή, έχει προγραμματιστεί διαδήλωση με θέμα την προστασία από την ψηφιακή και την ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Der Spiegel, η ηθοποιός και παρουσιάστρια Κολίν Φερνάντες κατηγορεί τον πρώην σύζυγό της, επίσης παρουσιαστή, Κρίστιαν Ούλμεν, ότι δημιούργησε δεκάδες ψεύτικα προφίλ της με πλαστές, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, πορνογραφικές εικόνες της (deepfakes) και «συνομιλούσε» με άλλους χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με σεξουαλικό περιεχόμενο. Κάνει μάλιστα λόγο για συστηματικό «ψηφιακό βιασμό» της.

Η «καμπάνια» του πρώην συζύγου της ξεκίνησε, όπως αναφέρει στην καταγγελία της, πριν από 10 χρόνια, σχεδόν από την αρχή της σχέσης τους. Ο Κρίστιαν Ούλμε είχε μάλιστα στείλει τα ψεύτικα προφίλ της συζύγου του ακόμη και στους εργοδότες της, ενώ, σύμφωνα με το Spiegel, τον Δεκέμβριο του 2024 είχε παραδεχθεί τις πράξεις του, λέγοντας ότι επρόκειτο για «σεξουαλικό φετίχ» και για την πρόθεσή του να μειώνει τηn σύζυγό του ώστε να την ελέγχει. Το ζευγάρι έχει μια κόρη 13 ετών.

«Η AI, όπλο άσκησης βίας μεταξύ συντρόφων»

Η υπόθεση έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις στη Γερμανία, ως «το σοβαρότερο παράδειγμα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για fake news, αλλά και ένα όπλο άσκησης βίας μεταξύ συντρόφων και αποκαλύπτει ένα πολύ μεγάλο κενό στη νομική προστασία των θιγόμενων ατόμων, σχετικά με την ψηφιακή σωματική τους αυτονομία και με το συγκεκριμένο μακροπρόθεσμο τραύμα της κακοποίησης που βασίζεται στην εικόνα», αναφέρει το περιοδικό που αποκάλυψε την υπόθεση.

Ήδη, ο Κρίστιαν Ούλμε υφίσταται τις συνέπειες της αποκάλυψης, καθώς η εταιρεία ηλεκτρονικού φαρμακείου «Shop Apotheke» διέκοψε τη διαφημιστική συνεργασία που είχε επί χρόνια μαζί του και αφαίρεσε τις εν λόγω διαφημίσεις, εξηγώντας και τους λόγους στους χρήστες του, ενώ το κανάλι Pro Sieben απέσυρε από το αρχείο του τις παλιές εκπομπές του.

Από την άλλη πλευρά, η Κολίν Φερνάντες δέχεται χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης από πολιτικούς, καλλιτέχνες και θαυμαστές της, που ζητούν τόσο τη δικαίωσή της όσο και την άμεση νομοθετική αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι αντιδράσεις φαίνεται όμως ότι κινητοποίησαν και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στην Γερμανία: «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι δράστες όχι απλώς δεν θα μπορούν πλέον να αισθάνονται ασφαλείς, αλλά και ότι θα πρέπει και να περιμένουν να εντοπιστούν και να διωχθούν αποτελεσματικά. Ο σχεδιαζόμενος νόμος αποσκοπεί στο να επιτρέψει την ταχεία λήψη μέτρων ακόμη και σε περιπτώσεις ισχυρής αρχικής υποψίας: Η αστυνομία ή οι εισαγγελείς θα μπορούσαν στη συνέχεια να ερευνήσουν τον υπολογιστή του κατηγορουμένου», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό RTL.

Η Γερμανία ποινικοποιεί τα πορνογραφικά «deepfakes»

Στο επίκεντρο της αυστηροποίησης της νομοθεσίας θα βρίσκεται, σύμφωνα με την υπουργό, η ποινικοποίηση των πορνογραφικών «deepfakes». Με τα χειραγωγημένα βίντεο που χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, ένα άτομο μπορεί να πει οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Βίντεο με ρεαλιστικές κινήσεις του προσώπου και των χειλιών μπορούν να δημιουργηθούν από μία μόνο φωτογραφία. «Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αστεία βίντεο – ή για κάθε είδους κακοποίηση», επισήμανε η Χούμπιγκ και ανέφερε ότι τα «ψηφιακά φαινόμενα» αυξάνονται ραγδαία, με συχνότερα θύματα γυναίκες.

Την Κυριακή, έχει προγραμματιστεί διαδήλωση στο κέντρο του Βερολίνου, υπό το σύνθημα «Για αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και πραγματική αλλαγή με τη μορφή σαφούς νομοθεσίας και πραγματικών συνεπειών – Και εναντίον της σεξουαλικής βίας». Η Κολίν Φερνάντες κάλεσε μέσω του λογαριασμού της στο Instagram τους πολίτες να δώσουν «ηχηρά» το «παρών». «Η βία συμβαίνει στην καρδιά της κοινωνίας μας και οι δράστες είναι συχνά οι καλοί, οι αστείοι, οι συμπαθείς», τόνισε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέση Ανατολή: Τι φοβάται ο επιχειρηματικός κόσμος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτό το ζουμερό φρούτο μπορεί να βελτιώσει τη μεταβολική υγεία

Κόσμος
ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πούτιν: Η Μόσχα παραμένει φίλη και αξιόπιστος εταίρος της Τεχεράνης
Κόσμος 21.03.26

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχήθηκε ο ιρανικός λαός να ξεπεράσει τις σκληρές δοκιμασίες με αξιοπρέπεια και υπογράμμισε ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η Μόσχα παραμένει πιστή φίλη και αξιόπιστος εταίρος για την Τεχεράνη

Σύνταξη
Ιράν: Βομβαρδισμός της πυρηνικής εγκατάστασης στη Νατάνζ – Με κλιμάκωση των επιθέσεων απειλεί το Τελ Αβίβ
Κόσμος 21.03.26 Upd: 14:01

Νέο μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων Τραμπ για το Ιράν - Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή - Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε περισσότερους στόχους - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει
Ισραήλ 21.03.26

Από την ιρανική απειλή έως τα δικά του εσωτερικά νομικά και πολιτικά προβλήματα, ο πόλεμος με το Ιράν προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στον Νετανιάχου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ
Κόσμος 21.03.26

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν

Σύνταξη
NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Σύμφωνα με το δίκτυο NBC, οι συζητήσεις για πιθανή χερσαία επιχείρηση έχουν επικεντρωθεί σε αποστολές που αποσκοπούν στην κλιμάκωση του πολέμου σε μια προσπάθεια τερματισμού του. Αποφάσεις «δεν έχουν ληφθεί»

Σύνταξη
Χαβάη: Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους
Χαβάη 21.03.26

Το φράγμα Γουαχιαγουά, στο βόρειο τμήμα του τρίτου μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους της Χαβάης, διατρέχει «άμεσο κίνδυνο» κατάρρευσης, με τις αρχές να εκδίδουν εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιος θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου; «ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση»
Μέση Ανατολή 21.03.26

Αναλυτές εκτιμούν ότι ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, ώστε οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν να ισχυρίζονται ότι αυτοί «θα αποφασίσουν για το τέλος του πολέμου».

Σύνταξη
Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Έρευνα για τα αίτια 21.03.26

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με 90 οχήματα έσπευσαν στον τόπο της πυρκαγιάς και κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο στη Νότια Κορέα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Λίβερπουλ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Στην 7η θέση των προκριματικών ο Ρούμτσιος, 36η η Σπανουδάκη (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Μακριά από τον καλό εαυτό τους έμειναν Χρήστος-Παναγιώτης Ρούτσμιος και Ραφαέλα Σπανουδάκη, κατά τη δεύτερη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου του Τορούν.

Σύνταξη
«Χρειάζονται μέτρα πριν η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη» – Πυρά από την αντιπολίτευση κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια
Πολιτική 21.03.26

Παρεμβάσεις για την ακρίβεια πριν η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη ζητούν βουλευτές της αντιπολίτευσης κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδράνεια

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας
Κεντρική Επιτροπή 21.03.26

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος στη συνεδρίαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ επανέλαβε ότι είναι «λάθος» του ΠΑΣΟΚ η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές, τονίζοντας πως η προοδευτική διακυβέρνηση είναι η μόνη λύση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Την Εθνική Αλβανίας επέλεξε ο Πήλιος, κλήθηκε και ο Στρακόσα
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Με τα χρώματα της Αλβανίας θα αγωνίζεται σε επίπεδο εθνικών ομάδων ο Σταύρος Πήλιος, όπως επέλεξε ο αμυντικός της Ένωσης που συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις για τα φιλικά του Μαρτίου - Κλήθηκε και ο Στρακόσα.

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – Αστείες οι εξηγήσεις της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 21.03.26

Η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε ότι «είναι αστείο το επιχείρημα της κυβέρνησης πως εμπλέκει τη χώρα σε έναν πόλεμο, που εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας, δήθεν για να προστατεύσει τους πολίτες»

Σύνταξη
Τσαγκαράκης: Εξελίξεις στη υπόθεση – Συνελήφθη μία υπάλληλός του
Ελλάδα 21.03.26

Μαζί με τον γκαλερίστα συνελήφθη και μια υπάλληλός του, στην οποία φέρεται να είχε αναθέσει να κρύψει το Ευαγγέλιο, όταν αντιλήφθηκε πως γίνουν έλεγχοι εναντίον του

Αναστασία Σταματοπούλου
Συνεχίζεται το… δράμα στο Κόπα Άφρικα – Αρνείται το τρόπαιο ο αρχηγός του Μαρόκου: «Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια»
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Ο... κακός χαμός με το Κόπα Άφρικα συνεχίζεται, με τον αρχηγό του Μαρόκου, Ασράφ Χακίμι, να δηλώνει ότι η Σενεγάλη νίκησε δίκαια και πως δεν θα αποδεχθεί το τρόπαιο...

Σύνταξη
ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται
Επικαιρότητα 21.03.26

«Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει βάλει τη χώρα για τα καλά μέσα στο μακελειό του πολέμου για να εξασφαλίσει μερίδιο από τη μοιρασιά και τη λεία για λογαριασμό της αστικής τάξης, ταυτόχρονα φιλοδοξεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή του νέου Συμφώνου» για τη Μετανάστευση, λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια
Επικαιρότητα 21.03.26

«Αντί για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της κρίσης, η κυβέρνηση επιβάλλει μέτρα χωρίς να αναλαμβάνει το κόστος τους, μετακυλίοντάς το στους ίδιους τους κτηνοτρόφους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Η ακρίβεια καλπάζει, η κυβέρνηση… μελετά τα μέτρα που πρέπει να παρθούν
Οικονομία 21.03.26

Την ώρα που το τσουνάμι ακρίβειας γονατίζει τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά φαίνεται πως δεν έχει αντανακλαστικά. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκης υποστήριξε ότι η χώρα μας θα πάρει μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή... μελετώνται

Σύνταξη
Ο Γιώργος Κοροπούλης και οι «Αναμνήσεις από τη ζωή του Παπαδιαμάντη» ως αντίδοτο στη γενικευμένη λήθη
Ταινία möbius 21.03.26

Μια νέα και συμπληρωμένη έκδοση ενός παλαιότερου βιβλίου του Γιώργου Κοροπούλη μας πηγαίνει από τους Παλαιοημερολογίτες στον Ρωμανό Μελωδό, περνώντας από τον Παπαδιαμάντη, και τον Προφήτη Ιεζεκιήλ

Παναγιώτης Σωτήρης
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
Απόρρητο