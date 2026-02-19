newspaper
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 19:21
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η ΕΕ ερευνά τώρα και σεξουαλικά deepfakes του Χ και του Grok
Κόσμος 19 Φεβρουαρίου 2026, 00:15

Η ΕΕ ερευνά τώρα και σεξουαλικά deepfakes του Χ και του Grok

Η Ιρλανδία κατηγορεί το κοινωνικό δίκτυο του Έλον Μασκ ότι με τη βοήθεια της ΑΙ... ξεβρακώνει χρήστες και μη

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
A
A
Vita.gr
Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Spotlight

Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται γι’ άλλη μια φορά το Grok, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξε ο υπερδραστήριος Έλον Μασκ για να εφοδιάσει το δημοφιλέστατο κοινωνικό του δίκτυο, το Χ (πρώην Twitter).

Το ζήτημα αφορά τη δημιουργία και δημοσίευση στο Χ άσεμνων, σεξουαλικών εικόνων που δημιουργούνται ερήμην των προσώπων που απεικονίζονται και δεν ανταποκρίνονται καν σε αληθινές φωτογραφίες τους, αλλά σε πλαστές.

Η Ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (DPC) ανακοίνωσε την Τρίτη την έναρξη ευρωπαϊκής έρευνας κατά του κοινωνικού δικτύου του διάσημου δισεκατομμυριούχου.

Το ζήτημα αφορά τη δημιουργία και δημοσίευση στο Χ άσεμνων, σεξουαλικών εικόνων που δημιουργούνται ερήμην των προσώπων που απεικονίζονται και δεν ανταποκρίνονται καν σε αληθινές φωτογραφίες τους, αλλά σε πλαστές. Οι deepfakes εικόνες δημιουργούνται στην πλατφόρμα μέσω του λογαριασμού @Grok, ο οποίος συνδέεται με το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η ιρλανδική αρχή για την προστασία των δεδομένων (η DPC) έχει δικαιοδοσία να ενεργεί εκ μέρους της ΕΕ, επειδή τα κεντρικά γραφεία του X στην Ευρώπη βρίσκονται στην Ιρλανδία, όπως άλλωστε και εκείνα άλλων γιγάντων της Silicon Valley.

Βαριές καμπάνες

Η έρευνα των Ιρλανδών διεξάγεται λοιπόν εκ μέρους της ΕΕ. Και στόχος της, όπως διευκρινίζει η DPC σε δελτίο τύπου, είναι να διαπιστωθεί εάν το X συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το GDPR – πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – κατά τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη δημιουργία και δημοσίευση των επίμαχων εικόνων.

Η ιρλανδική αρχή εξήγησε ότι είχε ενημερώσει από τη Δευτέρα την εταιρεία του Έλον Μασκ για την έρευνα που θα διεξαγάγει εξ ονόματος της ΕΕ. Διευκρίνισε μάλιστα ότι εάν αποδειχθούν οι παραβιάσεις των προσωπικών δεδομένων των θιγομένων, το αδίκημα θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιβολή μεγάλων προστίμων στην πλατφόρμα Χ, που θα φθάνουν έως και το 4% των συνολικών παγκόσμιων εσόδων της επιχείρησης.

Γυναικόπαιδα

Ο αναπληρωτής επίτροπος της DPC Γκρέιαμ Ντόιλ διευκρίνισε ότι η υπηρεσία του βρίσκεται σε επαφή με το δίκτυο του Έλον Μασκ «από τότε που εμφανίστηκαν τα πρώτα δημοσιεύματα στον Τύπο, πριν από αρκετές εβδομάδες, σχετικά με τη δυνατότητα που φέρονται να έχουν οι χρήστες του X να ζητούν από την εφαρμογή @Grok να δημιουργεί σεξουαλικές εικόνες πραγματικών ανθρώπων, ενηλίκων αλλά και ανηλίκων».

Η δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων ψευδοεικόνων καταγγέλθηκε τον Ιανουάριο από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση AI Forensic έπειτα από ανάλυση περισσότερων από 20.000 εικόνων που δημιουργήθηκαν και αναρτήθηκαν στο Χ με τη βοήθεια του Grok.

Τα θύματα της όλης υπόθεσης ήταν βέβαια τα συνήθη ευάλωτα στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες του πλανήτη: οι γυναίκες και τα παιδιά. Σύμφωνα με την καταγγελία της ΜΚΟ, περισσότερες από τις μισές από αυτές τις εικόνες «έδειχναν άτομα με ελάχιστα ρούχα». Οι περισσότεροι από αυτούς τους υπαρκτούς ανθρώπους ήταν γυναίκες και το 2% φαίνονταν να είναι ανήλικοι. X και

Grok στο στόχαστρο πολλών

«Δεν είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία του Έλον Μασκ βρίσκεται στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών. Αυτή η έρευνα που ξεκίνησε η Ιρλανδία αποτελεί μέρος ενός κύματος διεθνούς οργής γύρω από το Grok, ένα εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να ζητούν γυμνές φωτογραφίες ή βίντεο πραγματικών ανθρώπων», σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) που μεταδίδει την είδηση της δίωξης του Χ.

Οι δικαστικές προσφυγές οδήγησαν το X να ανακοινώσει, πριν από λίγες εβδομάδες, περιορισμούς στο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης του, το Grok, σε χώρες όπου η δημιουργία deepfakes σεξουαλικού περιεχομένου μπορεί να στοιχίσει στην εταιρεία βαριά πρόστιμα.

Όπως διευκρινίζει το AFP, πριν από την πλέον πρόσφατη ιρλανδική έρευνα που ανακοινώθηκε την Τρίτη, μια ξεχωριστή έρευνα ξεκίνησε στα τέλη Ιανουαρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες για να διαπιστωθεί εάν το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης είχε παραβιάσει τους ευρωπαϊκούς ψηφιακούς κανονισμούς, οι οποίοι απαιτούν να προστατεύει τους χρήστες από τη δημοσιοποίηση παράνομου περιεχομένου.

Αλλά και η ίδια ιρλανδική ρυθμιστική αρχή είχε ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2025 έρευνα κατά των πρακτικών του Χ. Η έρευνα αυτή που δεν είναι σαφές σε ποιο σημείο βρίσκεται, έχει ως στόχο να αξιολογήσει τη χρήση ορισμένων προσωπικών δεδομένων από το δίκτυο για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει στους χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση, «τέτοιου τύπου έρευνες έχουν αυξήσει τις εντάσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σχετικά με τη ρύθμιση της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων των αμερικανικών τεχνολογικών γιγάντων που επιδιώκουν οι Βρυξέλλες», σημειώνει το AFP. Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τακτικά τους Ευρωπαίους ότι στοχοποιούν αμερικανικές εταιρείες και περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης όχι για να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα των Ευρωπαίων αλλά για να πλήξουν αυτές καθαυτές τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Ασιατικά προηγούμενα

Οι «διώξεις» κατά του Χ εξαιτίας των σεξουαλικών deepfakes δεν αποτελούν πάντως ευρωπαϊκή πρωτοπορία. Οι κυβερνήσεις της Ινδονησίας και της Μαλαισίας ήταν οι πρώτες που από τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου 2026 απαγόρευσαν τη χρήση της εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ στην επικράτειά τους καταγγέλλοντας την άρνηση της πλατφόρμας να περιορίσει λειτουργίες που δημιουργούν πορνογραφικές εικόνες.

Αλλά και άλλες ρυθμιστικές αρχές στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας, κυρίως στην Ινδία, ανακοίνωσαν ότι είχαν ξεκινήσει έρευνες για καταχρήσεις του αμερικανικού Μεγάλου Γλωσσικού Μοντέλου (LLM), κάτι που θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε κυρώσεις.

Οι καταγγέλλοντες σε Ανατολή και Δύση δηλώνουν εξοργισμένοι από την αδυναμία της Grok να περιορίσει τη δυνατότητα που έχουν οι χρήστες του δικτύου X να σεξουαλικοποιούν εικόνες οποιουδήποτε, κατά κανόνα γυναικών και παιδιών, ζητώντας με ένα απλό μήνυμα κειμένου στην πλατφόρμα «να βγάλει τα ρούχα του» ή «να βάλει μπικίνι» σε ένα άτομο που εμφανίζεται σε μια φωτογραφία.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream newspaper
Νεκροί εντοπίστηκαν οκτώ από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στην Καλιφόρνια
Κόσμος 18.02.26

Νεκροί εντοπίστηκαν οκτώ από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στην Καλιφόρνια

Η Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη από την Κυριακή με σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, που έχει προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στο Λος Άντζελες και έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά

Σύνταξη
Αίγυπτος: Συνάντηση στο Κάιρο για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου
Το παρασκήνιο 18.02.26

Συνάντηση στο Κάιρο για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου

Η συνάντηση στο Κάιρο «διεξάγεται στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την προετοιμασία της διάσκεψης της 5ης Μαρτίου», αναφέρουν τα μέρη της «Πενταμερούς» ομάδας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι ίσως να χρειαστεί τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία σε μια σύγκρουση με το Ιράν
Κόσμος 18.02.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι ίσως να χρειαστεί τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία σε μια σύγκρουση με το Ιράν

Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ το Ντιέγκο Γκαρσία, ώστε «να εξαλείψουν μια πιθανή επίθεση» από το Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα, λέει ο Τραμπ

Σύνταξη
Πολωνία: Επίσκοπος δικάζεται με την κατηγορία της συγκάλυψης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από ιερείς
Συγκλονιστική υπόθεση 18.02.26

Επίσκοπος δικάζεται με την κατηγορία της συγκάλυψης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από ιερείς στην Πολωνία

Ο Αντρέι Τζεζ, είναι ο πρώτος Πολωνός επίσκοπος που διώκεται από την ποινική δικαιοσύνη επειδή δεν ενημέρωσε εγκαίρως τις δικαστικές αρχές για τις σεξουαλικές επιθέσεις που διέπρατταν κληρικοί

Σύνταξη
Τύμπανα πολέμου: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν οχυρώνει κρίσιμες τοποθεσίες
Τύμπανα πολέμου 18.02.26

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν οχυρώνει κρίσιμες τοποθεσίες και ευαίσθητες στρατιωτικές περιοχές

Την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν την περικύκλωση του Ιράν, με το Axios να υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κινείται όλο και πιο κοντά σε έναν μεγάλο πόλεμο με την Τεχεράνη, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι η χώρα της Μέσης Ανατολής επισκευάζει και οχυρώνει τοποθεσίες που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Υπόθεση Έπσταϊν: Η εισαγγελέας του Παρισιού καλεί πιθανά θύματα να καταθέσουν
Νέα εξέλιξη 18.02.26

Η εισαγγελέας του Παρισιού καλεί πιθανά θύματα να καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν

Η δημοσίευση εγγράφων που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν «αναγκαστικά θα επανενεργοποιήσει το τραύμα ορισμένων θυμάτων, ορισμένα από τα οποία (…) δεν τα γνωρίζουμε», δήλωσε η εισαγγελέας Λορ Μπεκιό

Σύνταξη
Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα μετά από επίθεση σε πάρκο
Κόσμος 18.02.26

Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα μετά από επίθεση σε πάρκο

Η Γουαναχουάτο, όπου σημειώθηκε η επίθεση, είναι η πιο θανατηφόρα πολιτεία στο Μεξικό λόγω των πολέμων μεταξύ συμμοριών, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά για τις ανθρωποκτονίες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γουλβς – Άρσεναλ 2-2: Γκέλα στο 90+4′ για τους Κανονιέρηδες
Ποδόσφαιρο 19.02.26

Γουλβς – Άρσεναλ 2-2: Γκέλα στο 90+4′ για τους Κανονιέρηδες

Με αυτογκόλ του Καλαφιόρι η Γουλβς «τσίμπησε» τον βαθμό της ισοπαλίας από την Άρσεναλ (2-2) και έκανε τη Μάντσεστερ Σίτι να χαμογελά – Μεγάλη ευκαιρία «χ»αμένη για τους Λονδρέζους που βρέθηκαν μπροστά με δύο γκολ

Σύνταξη
Ρόμπερτ Πάτινσον: Ψυχοθεραπευτής τον ρώτησε «αν παίρνει ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε»
Fizz 18.02.26

Ρόμπερτ Πάτινσον: Ψυχοθεραπευτής τον ρώτησε «αν παίρνει ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μιλά για παρεξηγήσεις, τη φήμη του Twilight και μια άβολη συνεδρία θεραπείας, αποκαλύπτοντας πώς η δημόσια εικόνα του επηρέασε την καριέρα και την προσωπική του ταυτότητα

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Η σύγκρουση των Πιρόλα και Ρέτσου στον «αέρα» (vid)
Champions League 18.02.26

Πιρόλα και Ρέτσος συγκρούστηκαν στον «αέρα» και τραυματίστηκαν (vid)

Ανησυχία προκάλεσε« στο Γ. Καραϊσκάκης» η σύγκρουση των Ρέτσου και Πιρόλα σε διεκδίκηση της μπάλας. Αμφότεροι συνέχισαν κανονικά, παρότι τραυματίστηκαν και δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες.

Σύνταξη
Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα
Αγορά εργασίας 18.02.26

Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα

Το κύριο εύρημα της έρευνας Workmonitor 2026 για την Ελλάδα είναι ότι ο ένας στους δύο εργαζόμενους ψάχνει ή έχει δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Για τη Gen Z το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νεκροί εντοπίστηκαν οκτώ από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στην Καλιφόρνια
Κόσμος 18.02.26

Νεκροί εντοπίστηκαν οκτώ από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στην Καλιφόρνια

Η Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη από την Κυριακή με σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, που έχει προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στο Λος Άντζελες και έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά

Σύνταξη
Αίγυπτος: Συνάντηση στο Κάιρο για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου
Το παρασκήνιο 18.02.26

Συνάντηση στο Κάιρο για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου

Η συνάντηση στο Κάιρο «διεξάγεται στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την προετοιμασία της διάσκεψης της 5ης Μαρτίου», αναφέρουν τα μέρη της «Πενταμερούς» ομάδας

Σύνταξη
Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»
Ο άλλος Έπσταϊν 18.02.26

Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»

Η Κρίσταλ Χέφνερ, χήρα του ιδρυτή του Playboy, εξαπολύει μια νομική επίθεση εναντίον του ιδρύματος που φέρει το όνομα του συζύγου της, εκφράζοντας σοβαρούς φόβους για την έκθεση ευαίσθητου υλικού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρευνα: Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες – Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω
Ελλάδα 18.02.26

Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες - Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω

Σε αρκετές χώρες, ορισμένοι δηλώνουν ότι είναι περήφανοι επειδή ζουν καλύτερα από άλλες χώρες. Στην Ελλάδα των οικονομικών δυσκολιών και της προβληματικής ποιότητας δημοκρατίας δεν μπορεί να ειπωθεί αυτό. Όμως, υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά που μας κάνουν περήφανους και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η φανταστική η ατμόσφαιρα με τη Λεβερκούζεν και το εντυπωσιακό κορεό! (pics+vid)
Ποδόσφαιρο 18.02.26

Ολυμπιακός: Η φανταστική η ατμόσφαιρα με τη Λεβερκούζεν και το εντυπωσιακό κορεό! (pics+vid)

Μια φανταστική ατμόσφαιρα έχουν δημιουργήσει οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης». Το εντυπωσιακό κορεό των «ερυθρόλευκων».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι ίσως να χρειαστεί τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία σε μια σύγκρουση με το Ιράν
Κόσμος 18.02.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι ίσως να χρειαστεί τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία σε μια σύγκρουση με το Ιράν

Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ το Ντιέγκο Γκαρσία, ώστε «να εξαλείψουν μια πιθανή επίθεση» από το Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα, λέει ο Τραμπ

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο