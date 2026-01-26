Grok: Η Κομισιόν ξεκινά εκτεταμένη έρευνα για το σκάνδαλο με τις επεξεργασμένες γυμνές εικόνες γυναικών

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ξεκινάει εκτεταμένη έρευνα για το chatbot Grok, που είναι ενσωματωμένο στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ. Αιτία, το σκάνδαλο που ξέσπασε για τις σεξουαλικά άσεμνες εικόνες, ακόμη και παιδιών, που δημιούργησαν χρήστες και ανέβασαν στο διαδίκτυο.

Το σκάνδαλο ξέσπασε στα τέλη του 2025, όταν το Grok, ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης, δημοσίευσε ένα μπαράζ ψηφιακά επεξεργασμένων γυμνών εικόνων γυναικών και παιδιών, έπειτα από αιτήματα χρηστών.

Αρκούσε η απλή εντολή «Grok, φόρεσέ της μπικίνι». Έτσι, χιλιάδες χρήστες του X, χάρη στην ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη, έγδυσαν γυναίκες, έφηβες, ακόμη και παιδιά χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Τουλάχιστον 3 εκατομμύρια τέτοιες εικόνες δημιουργήθηκαν σε μόλις έντεκα ημέρες, σύμφωνα με το αμερικανικό Κέντρο για την Καταπολέμηση του Ψηφιακού Μίσους.

We have launched a new formal investigation against X under the Digital Services Act (DSA). It will assess whether the company properly assessed and mitigated risks associated with the deployment of Grok’s functionalities into X in the EU. Read more: https://t.co/CdgjpgPDi6 pic.twitter.com/vUBukIpPlo — European Commission (@EU_Commission) January 26, 2026

«Μόνο για επί πληρωμή χρήστες»

Η παγκόσμια κατακραυγή που ακολούθησε αντιμετωπίστηκε με μια αρχική ανακοίνωση από το X ότι το εργαλείο θα περιοριζόταν σε συνδρομητές που πληρώνουν. Ωστόσο, στη συνέχεια η εταιρεία εμπόδισε όλους τους χρήστες να χρησιμοποιούν το Grok για να γδύνουν πραγματικούς ανθρώπους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ανακοίνωσή της μέσω της πλατφόρμας X σημείωσε: «Η έρευνα θα εξετάσει εάν το X αξιολόγησε και μετρίασε σωστά τους κινδύνους που σχετίζονται με την ανάπτυξη των λειτουργιών του Grok στο X στην ΕΕ».

I welcome today’s decision by the @EU_Commission to open proceedings against Grok. This is exactly the action I’ve been calling for to stop platforms like X from rolling out dangerous AI tools without any meaningful protections, and to make proper use of existing regulations. pic.twitter.com/9wzS9Wi99e — Nina Carberry MEP (@ninacarberry) January 26, 2026



Το σκάνδαλο έχει παγκόσμια απήχηση. Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι κατά της πλατφόρμας βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA). Η Ευρώπη δεν θα «ανεχτεί την παράλογη συμπεριφορά» των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, όπως «ψεύτικες γυμνές εικόνες γυναικών και παιδιών», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στη Γαλλία και τη Βρετανία

«Καμία πλατφόρμα δεν είναι υπεράνων των νόμων. Θα φτάσουμε μέχρι την άκρη του κόσμου για να επιβάλουμε τον νόμο», πρόσθεσε από την πλευρά της η υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων της Γαλλίας, Αν Λε Ενάνφ. Σημείωσε επίσης ότι η γαλλική κυβέρνηση είχε παραπέμψει το ζήτημα στα γαλλικά δικαστήρια «ήδη από τις 2 Ιανουαρίου».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό το σκάνδαλο θεωρείται παιδική πορνογραφία, καθώς το Grok διευκόλυνε τη δημιουργία σεξουαλικοποιημένων εικόνων ατόμων κάτω των 18 ετών. Μια άλλη έρευνα ξεκίνησε στις 12 Ιανουαρίου από τη βρετανική ρυθμιστική αρχή.

Επειδή η πλατφόρμα του Έλον Μασκ έλαβε μέτρα για να σταματήσει αυτή την πλημμύρα ενοχλητικών εικόνων, οι Βρυξέλλες δεν κατέφυγαν σε προσωρινά μέτρα. Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt είχε υπονοήσει ότι η Επιτροπή ήθελε να αναστείλει τη λειτουργία του Grok εντός του κοινωνικού δικτύου X στην Ευρώπη. Αυτό έκαναν προηγουμένως η Μαλαισία, η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες. Ωστόσο, τελικά, προχωρά μόνο σε έρευνα.

Τι λέει το ευρωπαϊκό δίκαιο

Η έρευνα σχετικά με τους κινδύνους που θέτει το Grok του X (πρώην Twitter), βασίζεται στον κανονισμό της ΕΕ για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Το X, όπως και οι πλατφόρμες της Meta (Facebook, Instagram) και το TikTok, πρέπει να υποβάλλει ετήσια «έκθεση αξιολόγησης κινδύνου» στην Επιτροπή. Σε αυτή πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς οι κίνδυνοι που υπάρχουν στην υπηρεσία του και πώς τους μετριάζει. Πρέπει επίσης να υποβάλλει έκθεση κάθε φορά που λανσάρει νέες υπηρεσίες.

Η έρευνα της Κομισιόν δεν περιορίζεται στη δημιουργία σεξουαλικοποιημένων εικόνων. Εξετάζει όλους τους συστημικούς κινδύνους του Grok. Το εργαλείο αυτό τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη επικριθεί για το αντισημιτικό περιεχόμενό του, την αμφισβήτηση του Ολοκαυτώματος και το επαινετικό περιεχόμενο για τον Αδόλφο Χίτλερ. «Η διάδοση αυτού του παράνομου περιεχομένου (…) εκθέτει τους Ευρωπαίους πολίτες σε σοβαρή βλάβη», σημείωσε η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της.