Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Και η Καλιφόρνια κινείται νομικά κατά του Grok για τις deepfake γυμνές φωτογραφίες γυναικών
Τεχνολογία 14 Ιανουαρίου 2026 | 23:37

Και η Καλιφόρνια κινείται νομικά κατά του Grok για τις deepfake γυμνές φωτογραφίες γυναικών

Ο Έλον Μασκ απέδωσε κάθε ευθύνη στους χρήστες του Grok. Λέει ότι «δεν γνωρίζει καμία γυμνή εικόνα ανηλίκων που δημιουργήθηκε από το Grok. Κυριολεκτικά μηδενική».

Ο γενικός εισαγγελέας της Πολιτείας της Καλιφόρνιας ξεκίνησε έρευνα για τη διάδοση deepfake σεξουαλικών φωτογραφιών γυναικών, δημιουργημένων με το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Grok του Έλον Μασκ.

Ο γενικός εισαγγελέας Ρομπ Μπόντα δήλωσε: «Η χιονοστιβάδα αναφορών που περιγράφουν λεπτομερώς το μη συναινετικό, σεξουαλικά άσεμνο υλικό που η xAI έχει δημιουργήσει και δημοσιεύσει στο διαδίκτυο τις τελευταίες εβδομάδες είναι σοκαριστική».

Συνεπώς, πρόσθεσε, οι εισαγγελικές αρχές προχωρούν σε έρευνα για τις deepfake φωτογραφίες.


Η xAI του Έλον Μασκ, η οποία αναπτύσσει το Grok, έχει δηλώσει ότι «όποιος χρησιμοποιεί ή παρακινεί το Grok να δημιουργήσει παράνομο περιεχόμενο θα υποστεί τις ίδιες συνέπειες σαν να ανέβαζε παράνομο περιεχόμενο».

Νιούσομ: «Απαράδεκτο»

Ο γενικός εισαγγελέας Μπόντα επισήμανε ότι το υλικό αυτό, «το οποίο απεικονίζει γυναίκες και παιδιά σε γυμνές και σεξουαλικά άσεμνες καταστάσεις, έχει χρησιμοποιηθεί για παρενόχληση ανθρώπων σε όλο το διαδίκτυο». Και κάλεσε την xAI να λάβει άμεσα μέτρα.

Επίθεση στην εταιρεία του Έλον Μασκ έκανε και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ. Σε ανάρτησή του στο Χ έγραψε ότι η απόφαση της xAI να «δημιουργήσει και να φιλοξενήσει ένα έδαφος αναπαραγωγής για αρπακτικά… είναι απαράδεκτη».


Η εισαγγελική έρευνα στην Καλιφόρνια έρχεται έπειτα από άλλες έρευνες που έχουν ξεκινήσει στην Ευρώπη: στη Βρετανία και τη Γαλλία. Η βρετανική εποπτική αρχή Ofcom έχει επίσης ξεκινήσει έρευνα για το Grok. Εάν κρίνει ότι η πλατφόρμα έχει παραβιάσει τον νόμο, μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως και 10% των παγκόσμιων εσόδων της ή 18 εκατομμύρια λίρες, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Προς το παρόν, η xAI δεν έχει σχολιάσει την έρευνα από την Πολιτεία της Καλιφόρνιας.

Ο Έλον Μασκ, από την πλευρά του, απέδωσε κάθε ευθύνη στους χρήστες του Grok. Σε ανάρτησή του στο Χ, έγραψε ότι «δεν γνωρίζει καμία γυμνή εικόνα ανηλίκων που δημιουργήθηκε από το Grok. Κυριολεκτικά μηδενική».

Και πως, «προφανώς, το Grok δεν δημιουργεί αυθόρμητα εικόνες. Το κάνει μόνο σύμφωνα με αιτήματα χρηστών».


Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας, από τους μεγαλύτερους δωρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και του Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε επίσης ότι οι επικριτές του X έχουν πολιτικά. Και πως χρησιμοποιούν τις καταγγελίες για το Grok ως «δικαιολογία για λογοκρισία».

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη γδύνει

Σύμφωνα με το περιοδικό Wired, εργαλεία από άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI και η Google, έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για το ψηφιακό γδύσιμο ανθρώπων.

Την περασμένη εβδομάδα, τρεις Δημοκρατικοί γερουσιαστές των ΗΠΑ ζήτησαν από την Apple και την Google να αφαιρέσουν το X και το Grok από τα καταστήματα εφαρμογών τους.

Μέσα σε λίγες ώρες από το αίτημα, το X περιόρισε το εργαλείο δημιουργίας εικόνων του, ώστε να είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές που πληρώνουν. Τα X και Grok παραμένουν διαθέσιμα στο App Store και στο Google Play της Apple.

Η νέα έρευνα έρχεται εν μέσω μιας συζήτησης σχετικά με το εάν οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας προστατεύονται από την ευθύνη για το τι δημοσιεύουν οι χρήστες σε πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης. Το Άρθρο 230 του Νόμου περί Ευπρέπειας στις Επικοινωνίες του 1996 παρέχει νομική ασυλία στις διαδικτυακές πλατφόρμες για περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες.

Σύμφωνα όμως με τον καθηγητής Τζέιμς Γκρίμελμαν, του Πανεπιστημίου Cornell, που μίλησε στο BBC,  αυτός ο νόμος «προστατεύει μόνο τους ιστότοπους από την ευθύνη για περιεχόμενο τρίτων από τους χρήστες, όχι για περιεχόμενο που παράγουν οι ίδιοι οι ιστότοποι».

Και επισήμανε ότι η xAI, που παράγει το Grok, προσπαθούσε να μεταθέσει την ευθύνη για τις εικόνες στους χρήστες. Ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες για το αν αυτό το επιχείρημα θα μπορούσε να σταθεί στο δικαστήριο.

«Δεν πρόκειται για περίπτωση όπου οι χρήστες δημιουργούν οι ίδιοι τις εικόνες και στη συνέχεια τις μοιράζονται στο X», είπε. Σε αυτήν την περίπτωση «η ίδια η xAI δημιουργεί τις εικόνες. Αυτό είναι εκτός αυτού που ισχύει για το Άρθρο 230».

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο ανακάλυψης φαρμάκων – Και μεταμορφώνει τη φαρμακευτική βιομηχανία
The Economist 14.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο ανακάλυψης φαρμάκων – Και μεταμορφώνει τη φαρμακευτική βιομηχανία

Η τεχνητή νοημοσύνη, χάρη στις δυνατότητές της, μπορεί να επιταχύνει την ανακάλυψη νέων φαρμακευτικών ουσιών και να «οργανώσει» τις υπάρχουσες πληροφορίες.

O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν
Διαδικτυακό μπλακάουτ 12.01.26

O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Ήδη από την εποχή της κυβέρνησης Μπάιντεν οι ΗΠΑ προσέφεραν πρόσβαση στο Starlink για τους ιρανούς αντιφρονούντες. Η Τεχεράνη όμως φαίνεται πως βρήκε τρόπο να το μπλοκάρει.

Πώς πέθανε ο έρωτας των millennials για το ίντερνετ
Τεχνολογία 12.01.26

Πώς πέθανε ο έρωτας των millennials για το ίντερνετ

Οι millennials υπήρξαν οι πρωταγωνιστές της πρώιμης ψηφιακής εποχής και βίωσαν την μετάβαση από ένα διαδίκτυο κοινοτήτων και προσωπικών ιστολογίων σε ένα παγκόσμιο, αλγοριθμικά καθοδηγούμενο οικοσύστημα

«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια
«βάλ' της μπικίνι» 11.01.26

«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια

Η τάση «βάλ’ της μπικίνι» στο Grok κλιμακώθηκε ταχύτατα σε εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα ψηφιακής απογύμνωσης γυναικών σε φωτογραφίες, προκαλώντας τρόμο και βαθιά ανασφάλεια σε όσες στοχοποιήθηκαν.

Google: Αφαιρεί ορισμένες από τις περιλήψεις της Τεχνητής Νοημοσύνης της – Ποιος ο λόγος
Ποιος ο λόγος; 11.01.26

«Επικίνδυνο και ανησυχητικό»: Η Google αφαιρεί ορισμένες από τις περιλήψεις της Τεχνητής Νοημοσύνης της

Έρευνα της Guardian διαπιστώνει ότι οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης παρείχαν ανακριβείς και ψευδείς πληροφορίες όταν ερωτήθηκαν για εξετάσεις αίματος

Σύλλογος Τεμπών: Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού – Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις
Νέος πρόεδρος ο Ασλανίδης 14.01.26

Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από το Σύλλογο Τεμπών - Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις

Αποδεκτή έγινε η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από το ΔΣ του Συλλόγου των Τεμπών. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η θέση της αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Προσωρινά χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο Παύλος Ασλανίδης.

Χιμένεθ: «Χάσαμε από δύο εντελώς… παράλογα πέναλτι, το σκορ δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα του ματς»
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Χιμένεθ: «Χάσαμε από δύο εντελώς… παράλογα πέναλτι, το σκορ δεν ανταποκρίνεται στο ματς»

Ο Μανόλο Χιμένεθ ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο του Άρη τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και στάθηκε στην ατυχία, αλλά και τη διαιτησία που είχε η ομάδα του απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ιράν: Κλείνουν πρεσβείες, δυτικοί πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα – Συναγερμός για άμεση κλιμάκωση
Κόσμος 14.01.26

Ιράν: Κλείνουν πρεσβείες, δυτικοί πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα – Συναγερμός για άμεση κλιμάκωση

Έκρυθμη εξακολουθεί να είναι κατάσταση στο Ιράν, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζονται ως έτοιμες να εξαπολύσουν επίθεση.

Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού
On Field 14.01.26

Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε στο Βελιγράδι το μπάσκετ του Μπαρτζώκα, με τους πειραιώτες να πετυχαίνουν την πέμπτη νίκη τους στα έξι τελευταία παιχνίδια που έχουν δώσει στην Ευρωλίγκα

Αγρότες: Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» – Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης
Λευκός και γκρίζος καπνός 14.01.26

Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» - Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης με τους αγρότες

Η βασική γραμμή της κυβέρνησης και οι όροι για να κάτσει στο ίδιο τραπέζι ο πρωθυπουργός με τους αγρότες. Το «πράσινο φως» από την Πανελλαδική Επιτροπή και οι «κόκκινες γραμμές» των μπλόκων. Κυβερνητικό «καψόνι» για τον ορισμός ώρας και ημέρας.

Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους
Ελλάδα 14.01.26

Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους

Tο γεγονός ότι τελευταία εβδομάδα, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία ούτε μέσω τηλεφώνου, ούτε μέσω διαδικτύου μεγαλώνει την αγωνία των Ιρανών που ζουν στην Ελλάδα

«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης
Just An Accident 14.01.26

«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης

«Χρησιμοποιήστε κάθε φωνή και κάθε πλατφόρμα που διαθέτετε. Καλέστε τις κυβερνήσεις σας. Ζητήστε από τις κυβερνήσεις σας να αντιμετωπίσουν αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή, αντί να κάνουν τα στραβά μάτια», δήλωσε ο Τζαφάρ Παναχί για τις εξελίξεις στο Ιράν

Παναθηναϊκός-Άρης 3-0: Αρχηγικό χατ-τρικ και έφυγε για τους ημιτελικούς (vid)
Κύπελλο Ελλάδας 14.01.26

Αρχηγικό χατ-τρικ και έφυγε για τους ημιτελικούς ο Παναθηναϊκός (3-0)

Με τρία γκολ του Τάσου Μπακασέτα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Άρη και προκρίθηκε στους «4» του Κυπέλλου, εκεί που θα συναντήσει τον ΠΑΟΚ με τη ρεβάνς στην έδρα του.

Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»

Τι ισχυρίστηκε στη νέα απολογία του ο 22χρονος - «Αισθάνομαι τύψεις» είπε στην ανακρίτρια για τα όσα είχε καταθέσει αρχικά σε βάρος του 22χρονου φίλου του

Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές
Κόσμος 14.01.26

Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμη και να επανατοποθετήσουν πυρηνικά στη Γροιλανδία εάν το ήθελαν. Ωστόσο, οι Δανοί και οι Γροιλανδοί πρέπει να ενημερωθούν και να ζητηθεί η γνώμη τους

Η αναμενόμενη απόδοση του Τσακαλίδη: Προκλητικός!
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Η αναμενόμενη απόδοση του Τσακαλίδη: Προκλητικός!

Διαιτησία «μαύρα χάλια» από τον Τσακαλίδη στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι Ελληνες διαιτητές δεν πρέπει να ορίζονται σε κρίσιμα ματς. Αποκορύφωμα ο μη καταλογισμός πέναλτι στο 82’

Π. Δουδωνής: Όχι τεράστια ευκαιρία, τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία Mercosur
Πολιτική Γραμματεία 14.01.26

Π. Δουδωνής: Όχι τεράστια ευκαιρία, τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία Mercosur

«Μου προκαλεί τεράστια εντύπωση που βγαίνουν στελέχη της κυβέρνησης και υπερασπίζονται τη Mercosur. Τιμή μας που δεν τη ψηφίσαμε» δηλώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής. «Στηρίζουμε τα αιτήματα των αγροτών», λέει.

«Καταρρίψαμε το αφήγημα Τραμπ για τη Γροιλανδία» – Τι είπε ο Δανός ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
«Ναυάγιο» 14.01.26

«Καταρρίψαμε το αφήγημα Τραμπ για τη Γροιλανδία» – Τι είπε ο Δανός ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Ο Ράσμουσεν είπε ότι είναι σαφές πως ο Τραμπ θέλει να κατακτήσει τη Γροιλανδία κι ότι στη συνάντηση του ίδιου και της Γροιλανδής ΥΠΕΞ με τους Βανς και Ρούμπιο δεν επετεύχθη αλλαγή της θέσης των ΗΠΑ

Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του
Ελλάδα 14.01.26

Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του

Σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή

H φον ντερ Λάιεν αντιμέτωπη με πρόταση μομφής εξαιτίας της Mercosur
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 14.01.26

H φον ντερ Λάιεν αντιμέτωπη με πρόταση μομφής εξαιτίας της Mercosur

H έντονη φημολογία πως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα αντιμετωπίσει την τέταρτη πρόταση μομφής μέσα σε ένα εξάμηνο με αφορμή τη συμφωνία Mercosur ανάμεσα στην ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής

