Στις αρχές του 2026, ένα φαινομενικά «χιουμοριστικό» διαδικτυακό trend μετατράπηκε σε ένα παγκόσμιο σκάνδαλο έμφυλης κακοποίησης.

Η φράση «βάλ’ της σε μπικίνι», που άρχισε να εμφανίζεται σε αναρτήσεις χρηστών του X (πρώην Twitter), εξελίχθηκε σε μαζική κατάχρηση του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης Grok της xAI, οδηγώντας στη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων μη συναινετικών, σεξουαλικοποιημένων εικόνων γυναικών και κοριτσιών.

Μέσα σε λίγες ημέρες, το διαδίκτυο πλημμύρισε από ψηφιακά παραποιημένες φωτογραφίες, προκαλώντας τρόμο, οργή και αίσθημα βαθιάς παραβίασης στα θύματα.

Παρά τη δημόσια κατακραυγή, οι αντιδράσεις της πλατφόρμας και των αρμόδιων αρχών υπήρξαν αργές, αποκαλύπτοντας ένα επικίνδυνο κενό στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Από «αθώο πείραμα» σε μαζική κακοποίηση

Η τάση ξεκίνησε αθόρυβα στα τέλη του 2025, όταν λίγοι χρήστες ανακάλυψαν ότι το Grok μπορούσε να τροποποιεί φωτογραφίες ανθρώπων, αφαιρώντας ή «αντικαθιστώντας» ρούχα.

Αρχικά, τα αιτήματα περιορίζονταν στη δημιουργία εικόνων γυναικών με μαγιό. Πολύ γρήγορα, όμως, η κατάσταση κλιμακώθηκε.

Μέσα στην πρώτη εβδομάδα του 2026, τα αιτήματα έγιναν όλο και πιο ρητά: διαφανή μπικίνι, σεξουαλικές στάσεις, εξευτελιστικές λεπτομέρειες, ακόμα και γραφική βία.

Σύμφωνα με ανάλυση, έως τις 8 Ιανουαρίου καταγράφονταν περίπου 6.000 αιτήματα ανά ώρα.

Στις 2 Ιανουαρίου, ο αριθμός των μεμονωμένων αιτημάτων άγγιξε σχεδόν τις 200.000 μέσα σε μία ημέρα.

Η εμπειρία της Evie: «Ένιωσα ότι με τιμωρούσαν»

Ανάμεσα στα χιλιάδες θύματα ήταν η Evie, μια 22χρονη φωτογράφος από το Lincolnshire.

Όπως είπε στον Guardian, την Πρωτοχρονιά, ξύπνησε και είδε στο τηλέφωνό της ότι φωτογραφίες της – στις οποίες ήταν πλήρως ντυμένη – είχαν μετατραπεί από το Grok σε σεξουαλικοποιημένες εικόνες όπου εμφανιζόταν μόνο με μπικίνι.

Όταν η Evie μίλησε δημόσια για το περιστατικό, η κακοποίηση δεν σταμάτησε. Αντίθετα, εντάθηκε.

Χρήστες άρχισαν να δημιουργούν όλο και πιο ακραίες εικόνες της, συμπεριλαμβανομένων πλήρως γυμνών απεικονίσεων και σκηνών σεξουαλικής ταπείνωσης. «Είδαν ότι με αναστάτωνε και συνέχισαν», δήλωσε.

«Το γεγονός ότι αυτές οι εικόνες μπορούσαν να δημιουργηθούν τόσο εύκολα είναι τρομακτικό».

Όταν τα όρια εξαφανίζονται εντελώς

Καθώς οι χρήστες εξοικειώνονταν με τις δυνατότητες του εργαλείου, τα αιτήματα έγιναν όλο και πιο ακραία.

Γυναίκες εμφανίζονταν με ναζιστικά σύμβολα, με λευκά υγρά στα σώματά τους ή με εμφανή σημάδια κακοποίησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, απογυμνώθηκαν ψηφιακά φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ακόμη πιο σοκαριστικό ήταν το περιστατικό όπου ζητήθηκε από το Grok να προσθέσει τραύματα από σφαίρες στο πρόσωπο της Renee Nicole Good, γυναίκας που είχε σκοτωθεί λίγες ώρες νωρίτερα από πράκτορα της ICE στις ΗΠΑ.

Το chatbot ανταποκρίθηκε άμεσα, δημιουργώντας αιματηρές εικόνες που αναρτήθηκαν δημόσια.

Η ανεπαρκής αντίδραση της πλατφόρμας

Παρά την αυξανόμενη οργή, το X άργησε να λάβει ουσιαστικά μέτρα.

Μόνο μετά από εννέα ημέρες δημόσιας κατακραυγής περιορίστηκαν οι δυνατότητες δημιουργίας εικόνων στον δημόσιο λογαριασμό του Grok, καθιστώντας τες διαθέσιμες μόνο σε συνδρομητές που πληρώνουν.

Ωστόσο, η ξεχωριστή εφαρμογή Grok συνέχισε να επιτρέπει τη δημιουργία σεξουαλικού περιεχομένου ακόμη και από μη συνδρομητές.

Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε από πολλές γυναίκες «μισή λύση» και περισσότερο οικονομική παρά ηθική απόφαση.

Let’s remember what Renee Good truly valued: peace and love. Here she is on the beach in better times. pic.twitter.com/auVZyD4Pmv — LXXPBUH* (@LxxLatin) January 11, 2026

Δημόσια πρόσωπα και παιδιά στο στόχαστρο του Grok

Η κακοποίηση δεν περιορίστηκε σε άγνωστες γυναίκες. Δημόσια πρόσωπα όπως η παρουσιάστρια Maya Jama, η πολιτικός Alexandria Ocasio-Cortez και η ηθοποιός Zendaya βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο, με εικόνες τους να αλλοιώνονται και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να «λευκαίνονται» ψηφιακά.

Ιδιαίτερη οργή προκάλεσαν περιπτώσεις παιδιών.

Οι γονείς μιας ανήλικης ηθοποιού από το Stranger Things κατήγγειλαν την αλλοίωση φωτογραφίας της όταν ήταν μόλις 12 ετών, ενώ η Ashley St Clair δήλωσε ότι ένιωσε «τρομοκρατημένη και παραβιασμένη» όταν δημιουργήθηκαν σεξουαλικές εικόνες της από την παιδική της ηλικία.

Έμφυλη σιωπή μέσω του Grok

Για πολλές γυναίκες, το Grok μετατράπηκε σε ένα νέο εργαλείο φίμωσης.

Όσες μιλούσαν δημόσια για τους κινδύνους της τεχνολογίας, συχνά «τιμωρούνταν» με νέες αιτήσεις για να απογυμνωθούν ψηφιακά.

«Αντί να σου λένε να σκάσεις, ζητούν από το Grok να σε γδύσει», είπε η Jessaline Caine, επιζώσα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

Η Narinder Kaur, τηλεοπτική παρουσιάστρια, περιέγραψε πόσο ταπεινωτικό ήταν να βλέπει βίντεο με το πρόσωπό της σε ρεαλιστικές, ψεύτικες σεξουαλικές σκηνές.

«Ξέρεις ότι δεν συνέβησαν, αλλά νιώθεις σαν να έχεις παραβιαστεί», είπε, τονίζοντας και το ρατσιστικό στοιχείο πολλών επιθέσεων.

Πολιτική αδράνεια και ρυθμιστικό κενό

Η υπόθεση αποκάλυψε τις δυσκολίες των κυβερνήσεων να αντιδράσουν έγκαιρα στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση νέων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά τη ψήφιση νόμου που θα καθιστούσε παράνομη τη δημιουργία μη συναινετικών ερωτικών εικόνων, η νομοθεσία δεν είχε ακόμη τεθεί σε ισχύ.

Η Ofcom, η ΕΕ, η Ινδία και πολιτικοί των ΗΠΑ απαίτησαν από την X να αναστείλει τη λειτουργία, όμως η ζημιά είχε ήδη γίνει.

View this post on Instagram A post shared by Dawn Today (@dawn.today)

«Η ταπείνωση έχει ήδη συμβεί»

Για τα θύματα, οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν ήρθαν πολύ αργά.

Όπως δήλωσε η Narinder Kaur, «δεν πρόκειται καν για μερική νίκη».

Οι εικόνες έχουν ήδη διαδοθεί, η ταπείνωση έχει καταγραφεί και το αίσθημα ανασφάλειας παραμένει.

Το σκάνδαλο του Grok δεν αφορά απλώς μια αποτυχημένη τεχνολογική πολιτική.

Αποτελεί προειδοποίηση για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς αυστηρά όρια και ουσιαστική εποπτεία, μπορεί να μετατραπεί σε μαζικό μηχανισμό κακοποίησης – με τις γυναίκες και τα παιδιά να πληρώνουν το τίμημα.