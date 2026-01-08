newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Μινεάπολη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του πράκτορα της ICE που σκότωσε την 37χρονη
Κόσμος 08 Ιανουαρίου 2026 | 23:45

Μινεάπολη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του πράκτορα της ICE που σκότωσε την 37χρονη

Ο πράκτορας, που κατονομάστηκε ως Τζόναθαν Ρος, είχε εμπλακεί σε άλλο περιστατικό με αυτοκίνητο πριν από έξι μήνες. Πρώην στελέχη της ICE λένε ότι ο θάνατος της Γκουντ «επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους τους»

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν τον πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), που πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη. Την ίδια ώρα, ο πρώην επικεφαλής της ICE, επέκρινε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, γιατί «βιάστηκε να βγάλει συμπεράσματα» για την εν εξελίξει έρευνα για το φονικό περιστατικό.

Ταυτόχρονα, η ένταση παραμένει στη Μινεάπολη, με συγκεντρώσεις και πορείες πολιτών που ζητούν δικαιοσύνη για το θύμα. Ενώ το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δηλώνει ότι θα συνεχίσει την καταστολή των μεταναστών με μεγαλύτερη ένταση.

Τζόναθαν Ρος

Σύμφωνα με την εφημερίδα Minnesota Star Tribune όσο και το δίκτυο Fox 9, ο πράκτορας  της ICE που πυροβόλησε μια γυναίκα λέγεται Τζόναθαν Ρος.

Προς υπεράσπισή του έχουν σπεύσει στελέχη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, από την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, έως τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.


Σύμφωνα με τον τελευταίο, ο συγκεκριμένος πράκτορας «είχε μεγαλύτερη ευαισθησία», επειδή είχε εμπλακεί σε περιστατικό όπου τον χτύπησε αυτοκίνητο.

Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το περασμένο καλοκαίρι, ο Ρος σε επιχείρηση της ICE είχε σπάσει με τη γροθιά του το παράθυρο οχήματος και ο οδηγός, στην προσπάθειά του να ξεφύγει, τον έσυρε για κάποια μέτρα.

«Μπορείτε να καταλάβετε γιατί θα φοβόταν για τη ζωή του και για τους αστυνομικούς γύρω από τη ζωή τους», είπε η υφυπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσι ΜακΛάφλιν στο δίκτυο Fox. Και κατηγόρησε το θύμα ότι «παρακολουθούσε τους πράκτορες όλη μέρα» και «εμπόδιζε τις δυνάμεις επιβολής του νόμου μας» πριν ο αστυνομικός «αναγκαστεί να πυροβολήσει ενώ αμυνόταν».


Η Μακλάφλιν είπε επίσης ότι οι αστυνομικοί στη συνέχεια «άμεσα έστειλαν γιατρούς» και ένα ασθενοφόρο στο σημείο και στο θύμα «παρασχέθηκαν αμέσως οι πρώτες βοήθειες». Ωστόσο, οι μαρτυρίες και τα βίντεο από το περιστατικό διαψεύδουν τα λεγόμενά της.

«Ο Βανς δεν έπρεπε να βγάλει συμπεράσματα»

Σταδιακά ακούγονται φωνές προσώπων που συνδέονταν με την ICE, τα οποία επικρίνουν τους χειρισμούς της υπόθεσης τόσο από την υπηρεσία όσο και από την κυβέρνηση.

Ο πρώην επικεφαλής της ICE, Τζον Σάντουεγκ, χαρακτήρισε «πολύ απογοητευτικό» το γεγονός ότι ο Τζέι Ντι Βανς βιάστηκε να βγάλει συμπεράσματα για τα γεγονότα στη Μινεάπολη. Ειδικά, καθώς είναι σε εξέλιξη η έρευνα για τον πυροβολισμό της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από τον πράκτορα Τζόναθαν Ρος.

Ο πρώην υπηρεσιακός διευθυντής της ICE, τόνισε: «Μου είναι απίστευτα δύσκολο να καταλάβω πώς κάποιος θα δει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ως αξιόπιστα». Και εξήγησε ότι το «σωστό πρωτόκολλο» σε αυτό το περιστατικό είναι να διεξαχθεί η έρευνα όπως απαιτείται από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Και «η ηγεσία του τμήματος να απόσχει από την έκδοση οποιασδήποτε κρίσης μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα».

«Είναι σημαντικό για την αξιοπιστία της υπηρεσίας, η οποία είναι τόσο κρίσιμη για την ικανότητά της υπηρεσίας να λειτουργεί», είπε ο Σάντουεγκ στο CNN.

«Δεν καταδιώκουμε οχήματα»

Από την πλευρά του, ο Τζον Αμάγια, πρώην αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού στην ICE, είπε ότι η γενική πολιτική είναι να μην καταδιώκονται οχήματα ούτε να πυροβολούνται. Εκτός εάν υπάρχει άμεσος κίνδυνος.

Ο Αμάγια, που υπηρέτησε την περίοδο Ομπάμα, είπε ότι οι πράκτορες εκπαιδεύονται να έχουν αίσθηση των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω τους σε αυτές τις καταστάσεις για να αποφεύγουν να τους βλάψουν. Είπε επίσης ότι ο θάνατος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη επιβεβαίωσε έναν από τους χειρότερους φόβους που είχαν ο ίδιος και ορισμένοι υπάλληλοι της υπηρεσίας με την αύξηση των επιχειρήσεων επιβολής της μετανάστευσης κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ.

REUTERS/Tyrone Siu

«Έχω ακούσει από διάφορους επαγγελματίες καριέρας εντός της υπηρεσίας ότι μια από τις ανησυχίες τους ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα εκπαιδεύονταν σωστά. Έτσι, θα ρίχνονταν στο πεδίο και σε επιχειρήσεις που δεν είχαν καμία δουλειά να διεξάγουν επειδή δεν είναι εκπαιδευμένοι για τον έλεγχο του πλήθους», είπε.

Και πρόσθεσε ότι πράγματι φοβούνταν ότι «κάποιος θα κατέληγε να πυροβοληθεί, είτε πολίτης, είτε μετανάστης, κάποιος από τον Τύπο. Κάποιος αθώος περαστικός ή άλλος συνάδελφος πράκτορας».

«Δεν έχουν εκπαιδευτεί για έλεγχο του πλήθους»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πράκτορας της ICE που πυροβόλησε την Γκουντ ήταν έμπειρος. Ωστόσο, ο Αμάγια τόνισε ότι οι πράκτορες δεν είναι εκπαιδευμένοι στον έλεγχο πλήθους ή στην αλληλεπίδραση με τους κατοίκους. Και τόνισε ότι το γεγονός αυτό καθιστά ορισμένες αλληλεπιδράσεις «συνταγή για καταστροφή».

«Αυτό ήταν κάτι που το βλέπαμε να έρχεται. Και μέχρι να αλλάξουν κάποιες πολιτικές, θα συμβεί ξανά», είπε.

REUTERS/Tyrone Siu

Διπλασιάζονται οι δυνάμεις στη Μινεσότα

Στο μεταξύ το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι θα εντείνει τις έρευνές του στη Μινεάπολη και θα διπλασιάσει τις δυνάμεις του.

Σε ανάρτηση στο X, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας κοινοποίησε ένα βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να εισέρχονται σε κτίριο.

«Οι έρευνες του DHS στη Μινεάπολη επιταχύνονται καθώς περισσότεροι από τους γενναίους αστυνομικούς μας εισέρχονται στην πολιτεία. Δεν θα μας εμποδίσουν να τερματίσουμε την ΑΠΑΤΗ που έχει ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΙ τη γενναιοδωρία του έθνους μας. Τα λέμε στους δρόμους!»

Commodities
Mέταλλα: Έρχεται πενθήμερο… «φωτιά» σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο

Mέταλλα: Έρχεται πενθήμερο… «φωτιά» σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο

Πετρέλαιο
ΗΠΑ: Η κορυφαία χώρα στην εξόρυξη αργού – Γιατί θέλει και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

ΗΠΑ: Η κορυφαία χώρα στην εξόρυξη αργού – Γιατί θέλει και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

Διμερείς συνομιλίες ανάμεσα στη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ ζητά ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Κόσμος 08.01.26

Διμερείς συνομιλίες ανάμεσα στη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ ζητά ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ο Πέλε Μπρόμπεργκ, ηγέτης του Naleraq, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης και ένθερμος υποστηρικτής της ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας πρότεινε απευθείας συνομιλίες της Γροιλανδίας με τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Με μεγάλο ρίσκο και 7 τραυματίες γύρισαν οι Αμερικανοί από τη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο
Κόσμος 08.01.26

Με μεγάλο ρίσκο και 7 τραυματίες γύρισαν οι Αμερικανοί από τη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο

Από καθαρή τύχη οι ΗΠΑ δεν έχασαν ελικόπτερο ή στρατιώτες στην επιχείρηση απαγωγής του προεδρικού ζεύγους στη Βενεζουέλα. Της επίθεσης των βομβαρδιστικών προηγήθηκε μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση

Σύνταξη
Ιράν: Αυτοκίνητο εμβόλισε αστυνομικούς – Μεγάλη διαδήλωση τώρα στην Τεχεράνη
Στους 45 οι νεκροί 08.01.26

Αυτοκίνητο εμβόλισε αστυνομικούς στο Ιράν - Μεγάλη διαδήλωση τώρα στην Τεχεράνη

Τη στιγμή που το Ιράν διανύει τη δεύτερη εβδομάδα των πιο βίαιων διαδηλώσεων των τελευταίων χρόνων, ο αριθμός των θυμάτων εξαιτίας της άγριας καταστολής αυξάνεται δραματικά ενώ οι διαδηλωτές ζητούν την επιστροφή του γιου του έκπτωτου Σάχη, Ρεζά Παχλαβί.

Σύνταξη
Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών
Ανάρτηση 08.01.26

Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών

Με αφορμή εκδήλωση στην Κύπρο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, καταγγέλλει όσους «παραποιούν την ιστορία» και λέει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται «στο πλευρό του τουρκοκυπριακού λαού».

Σύνταξη
Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»
Κυνικός 08.01.26

Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους New York Times, κατέστησε σαφές ότι θα είναι μόνο ο ίδιος «διαιτητής» οποιωνδήποτε περιορισμών στις εξουσίες του, και όχι το διεθνές δίκαιο ή οι διεθνείς συνθήκες

Σύνταξη
«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ
Ισραήλ 08.01.26

«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ

Η Handala, μια ομάδα χάκερ με συνδέσμους στο Ιράν που στο παρελθόν είχε χάκαρε τις συσκευές ισραηλινών αξιωματούχων, απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει «σοκαριστικές» πληροφορίες σχετικά με τη Μοσάντ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»
Σκληρή γλώσσα 08.01.26

Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»

Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ από τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊμάγερ, ο οποίος ζήτησε από τον κόσμο να μην αφήσει την παγκόσμια τάξη να διαλυθεί.

Σύνταξη
H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης
Κόσμος 08.01.26

H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης

Χωρίς να έχει περάσει πολύ ώρα από τον φόνο της 37χρονης που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από άνδρα της ICE, η «υπηρεσία» μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και τρομοκράτησε παιδιά και εκπαιδευτικούς

Σύνταξη
Ισπανία: Η Καθολική Εκκλησία υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης
Κάλλιο αργά... 08.01.26

Η Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης

Πρόκειται για ένα μόνο βήμα στην αντιμετώπιση ενός ενδημικού προβλήματος δεκαετιών, που έχει αφήσει χιλιάδες θύματα σεξουαλικής κακοποίησης χωρίς δικαίωση, τόσο στην Ισπανία όσο και σε άλλες καθολικές χώρες

Σύνταξη
Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία
Δείτε πόσα δίνει 08.01.26

Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία

Ο Τραμπ «προσφέρει» 100.000 δολάρια στους Γροιλανδούς για να ενταχθούν στις ΗΠΑ - Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Γροιλανδών τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»
Απόλυτη ασυλία 08.01.26

Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»

Με επίθεση στο «διαβολικό αριστερό κίνημα», τα ΜΜΕ και τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, που δολοφονήθηκε από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, αντιδρά η κυβέρνηση Τραμπ. Για «πλύση εγκεφάλου» μίλησε ο Βανς.

Σύνταξη
Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ
Είναι αρκετό; 08.01.26

Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ

Το Μεξικό αντιμετωπίζει μια κρίση απαγωγών, εξαφανίσεων και άλλης εγκληματικής βίας, η οποία έχει προκαλέσει πάνω από τριάντα χιλιάδες θανάτους ετησίως από το 2018

Σύνταξη
Το New Yorker σχολιάζει την επίθεση Τραμπ στην Βενεζουέλα με ένα εξώφυλλο «φωτιά»
Κόσμος 08.01.26

Το New Yorker σχολιάζει την επίθεση Τραμπ στην Βενεζουέλα με ένα εξώφυλλο «φωτιά»

Ένα από τα κορυφαία πολιτικά περιοδικά του κόσμου, το New Yorker, προδημοσίευσε το εξώφυλλο για το τεύχος της 19ης Ιανουαρίου, παρουσιάζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, αχόρταγο, να πίνει... πετρέλαιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Mercosur
«Έχει ξεπεραστεί» 08.01.26 Upd: 20:47

Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Mercosur

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα ψηφίσει «κατά της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur». Η συμφωνία ωστόσο αναμένεται ότι θα εγκριθεί από την ΕΕ

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
