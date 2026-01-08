Μινεάπολη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του πράκτορα της ICE που σκότωσε την 37χρονη

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν τον πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), που πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη. Την ίδια ώρα, ο πρώην επικεφαλής της ICE, επέκρινε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, γιατί «βιάστηκε να βγάλει συμπεράσματα» για την εν εξελίξει έρευνα για το φονικό περιστατικό.

Ταυτόχρονα, η ένταση παραμένει στη Μινεάπολη, με συγκεντρώσεις και πορείες πολιτών που ζητούν δικαιοσύνη για το θύμα. Ενώ το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δηλώνει ότι θα συνεχίσει την καταστολή των μεταναστών με μεγαλύτερη ένταση.

Τζόναθαν Ρος

Σύμφωνα με την εφημερίδα Minnesota Star Tribune όσο και το δίκτυο Fox 9, ο πράκτορας της ICE που πυροβόλησε μια γυναίκα λέγεται Τζόναθαν Ρος.

Προς υπεράσπισή του έχουν σπεύσει στελέχη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, από την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, έως τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

🚨BREAKING: The ICE Agent Who Murdered Renee Good has been Identified as “Johnathan Ross” by the Minneapolis Star Tribune. Johnathan needs to be indicted immediately! pic.twitter.com/i4qKaIHqUK — Dean Withers (@itsdeaann) January 8, 2026



Σύμφωνα με τον τελευταίο, ο συγκεκριμένος πράκτορας «είχε μεγαλύτερη ευαισθησία», επειδή είχε εμπλακεί σε περιστατικό όπου τον χτύπησε αυτοκίνητο.

Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το περασμένο καλοκαίρι, ο Ρος σε επιχείρηση της ICE είχε σπάσει με τη γροθιά του το παράθυρο οχήματος και ο οδηγός, στην προσπάθειά του να ξεφύγει, τον έσυρε για κάποια μέτρα.

«Μπορείτε να καταλάβετε γιατί θα φοβόταν για τη ζωή του και για τους αστυνομικούς γύρω από τη ζωή τους», είπε η υφυπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσι ΜακΛάφλιν στο δίκτυο Fox. Και κατηγόρησε το θύμα ότι «παρακολουθούσε τους πράκτορες όλη μέρα» και «εμπόδιζε τις δυνάμεις επιβολής του νόμου μας» πριν ο αστυνομικός «αναγκαστεί να πυροβολήσει ενώ αμυνόταν».

Thousands of Minnesotans gathered last night to honor Renee Nicole Good. We will never accept that a single federal agent can be judge, jury, and executioner in our streets. ICE needs to get out of Minneapolis. pic.twitter.com/BvNmhNGtTp — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 8, 2026



Η Μακλάφλιν είπε επίσης ότι οι αστυνομικοί στη συνέχεια «άμεσα έστειλαν γιατρούς» και ένα ασθενοφόρο στο σημείο και στο θύμα «παρασχέθηκαν αμέσως οι πρώτες βοήθειες». Ωστόσο, οι μαρτυρίες και τα βίντεο από το περιστατικό διαψεύδουν τα λεγόμενά της.

«Ο Βανς δεν έπρεπε να βγάλει συμπεράσματα»

Σταδιακά ακούγονται φωνές προσώπων που συνδέονταν με την ICE, τα οποία επικρίνουν τους χειρισμούς της υπόθεσης τόσο από την υπηρεσία όσο και από την κυβέρνηση.

Ο πρώην επικεφαλής της ICE, Τζον Σάντουεγκ, χαρακτήρισε «πολύ απογοητευτικό» το γεγονός ότι ο Τζέι Ντι Βανς βιάστηκε να βγάλει συμπεράσματα για τα γεγονότα στη Μινεάπολη. Ειδικά, καθώς είναι σε εξέλιξη η έρευνα για τον πυροβολισμό της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από τον πράκτορα Τζόναθαν Ρος.

Ο πρώην υπηρεσιακός διευθυντής της ICE, τόνισε: «Μου είναι απίστευτα δύσκολο να καταλάβω πώς κάποιος θα δει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ως αξιόπιστα». Και εξήγησε ότι το «σωστό πρωτόκολλο» σε αυτό το περιστατικό είναι να διεξαχθεί η έρευνα όπως απαιτείται από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Και «η ηγεσία του τμήματος να απόσχει από την έκδοση οποιασδήποτε κρίσης μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα».

«Είναι σημαντικό για την αξιοπιστία της υπηρεσίας, η οποία είναι τόσο κρίσιμη για την ικανότητά της υπηρεσίας να λειτουργεί», είπε ο Σάντουεγκ στο CNN.

«Δεν καταδιώκουμε οχήματα»

Από την πλευρά του, ο Τζον Αμάγια, πρώην αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού στην ICE, είπε ότι η γενική πολιτική είναι να μην καταδιώκονται οχήματα ούτε να πυροβολούνται. Εκτός εάν υπάρχει άμεσος κίνδυνος.

Ο Αμάγια, που υπηρέτησε την περίοδο Ομπάμα, είπε ότι οι πράκτορες εκπαιδεύονται να έχουν αίσθηση των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω τους σε αυτές τις καταστάσεις για να αποφεύγουν να τους βλάψουν. Είπε επίσης ότι ο θάνατος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη επιβεβαίωσε έναν από τους χειρότερους φόβους που είχαν ο ίδιος και ορισμένοι υπάλληλοι της υπηρεσίας με την αύξηση των επιχειρήσεων επιβολής της μετανάστευσης κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ.

«Έχω ακούσει από διάφορους επαγγελματίες καριέρας εντός της υπηρεσίας ότι μια από τις ανησυχίες τους ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα εκπαιδεύονταν σωστά. Έτσι, θα ρίχνονταν στο πεδίο και σε επιχειρήσεις που δεν είχαν καμία δουλειά να διεξάγουν επειδή δεν είναι εκπαιδευμένοι για τον έλεγχο του πλήθους», είπε.

Και πρόσθεσε ότι πράγματι φοβούνταν ότι «κάποιος θα κατέληγε να πυροβοληθεί, είτε πολίτης, είτε μετανάστης, κάποιος από τον Τύπο. Κάποιος αθώος περαστικός ή άλλος συνάδελφος πράκτορας».

«Δεν έχουν εκπαιδευτεί για έλεγχο του πλήθους»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πράκτορας της ICE που πυροβόλησε την Γκουντ ήταν έμπειρος. Ωστόσο, ο Αμάγια τόνισε ότι οι πράκτορες δεν είναι εκπαιδευμένοι στον έλεγχο πλήθους ή στην αλληλεπίδραση με τους κατοίκους. Και τόνισε ότι το γεγονός αυτό καθιστά ορισμένες αλληλεπιδράσεις «συνταγή για καταστροφή».

«Αυτό ήταν κάτι που το βλέπαμε να έρχεται. Και μέχρι να αλλάξουν κάποιες πολιτικές, θα συμβεί ξανά», είπε.

Διπλασιάζονται οι δυνάμεις στη Μινεσότα

Στο μεταξύ το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι θα εντείνει τις έρευνές του στη Μινεάπολη και θα διπλασιάσει τις δυνάμεις του.

Σε ανάρτηση στο X, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας κοινοποίησε ένα βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να εισέρχονται σε κτίριο.

«Οι έρευνες του DHS στη Μινεάπολη επιταχύνονται καθώς περισσότεροι από τους γενναίους αστυνομικούς μας εισέρχονται στην πολιτεία. Δεν θα μας εμποδίσουν να τερματίσουμε την ΑΠΑΤΗ που έχει ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΙ τη γενναιοδωρία του έθνους μας. Τα λέμε στους δρόμους!»