H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης

Ομοσπονδιακοί πράκτορες της Υπηρεσίαw Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ – ICE εισέβαλαν την Τετάρτη σε ένα λύκειο στη Μινεάπολη, όπου βίντεο και φωτογραφίες τους έδειχναν να χειροπέδες σε μέλη του προσωπικού του σχολείου και να ρίχνουν χημικά ερεθιστικά σε μαθητές.

Σύμφωνα με μια αναφορά του KSTP 5 Eyewitness News, οι πράκτορες εισέβαλαν στο γυμνάσιο Roosevelt το απόγευμα της Τετάρτης, λίγες ώρες μετά την δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ, κατοίκου Μινεάπολη, από έναν κουκουλοφόρο πράκτορα της ICE.

«Είναι απλά ζώα». «Δεν έχω δει ποτέ ανθρώπους να συμπεριφέρονται έτσι», είπε ένας τοπικός σχολικός αξιωματούχος για τους ομοσπονδιακούς πράκτορες

Ένας μάρτυρας που παρακολούθησε την επιδρομή περιέγραψε ότι είδε διοικητικούς υπαλλήλους και προσωπικό να προσπαθούν να απομακρύνουν τους πράκτορες από το κτίριο για να τους εμποδίσουν να συλλάβουν μαθητές. Ο μάρτυρας είπε επίσης ότι οι πράκτορες άρχισαν να χρησιμοποιούν σπρέι πιπεριού όταν ορισμένοι μαθητές άρχισαν να διαμαρτύρονται για την παρουσία τους στο σχολικό κτίριο.

Ένας αξιωματούχος του Λυκείου Roosevelt επιβεβαίωσε στο MPR News ότι πράκτορες που φορούσαν στολές της Αμερικανικής Συνοριακής Φρουράς έριξαν πιπεριά στους μαθητές, ενώ τους έριχναν και σφαίρες πιπεριού. Βίντεο που τραβήχτηκε από τον τόπο του συμβάντος δείχνει πράκτορες να χρησιμοποιούν χημικά κατά των διαδηλωτών.

An official from Roosevelt High School in Minneapolis told MPR News that armed U.S. Border Patrol officers came onto school property during dismissal Wednesday and began tackling people; they handcuffed two staff members and released chemical weapons on bystanders. pic.twitter.com/171JUUfew8 — CAIN (@XTechPulse) January 8, 2026

Είναι απλά ζώα, είπε εργαζόμενος του σχολείου για τους πράκτορες του ICE που του επιτέθηκαν

Ο υπεύθυνος του σχολείου είπε επίσης στο MPR News ότι οι πράκτορες έβαλαν χειροπέδες σε δύο μέλη του προσωπικού του σχολείου και περιέγραψαν ότι ήρθαν σε σωματική σύγκρουση με έναν πράκτορα, καθώς προσπαθούσαν να τους πουν να φύγουν από το σχολείο.

«Του λέω: «Παρακαλώ, φύγετε από το σχολείο», και αυτός έρχεται και με χτυπάει και μετά μου λέει ότι τον έσπρωξα, και προσπαθεί να με σπρώξει, και με ρίχνει κάτω», είπε ο υπεύθυνος. «Δεν τους νοιάζει. Είναι απλά ζώα. Δεν έχω δει ποτέ ανθρώπους να συμπεριφέρονται έτσι».

🚨BREAKING: ICE/Border Patrol agents were filmed assaulting U.S. citizens outside a HIGH SCHOOL in Minneapolis, pepper-spraying students as agents swarmed the school entrance. Let that sink in. School administrators and staff desperately tried to get agents off school property,… pic.twitter.com/aFjxCh5W4Z — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) January 8, 2026

Μετά την έφοδο στο γυμνάσιο, τα Δημόσια Σχολεία της Μινεάπολις ανακοίνωσαν ότι θα ακυρώσουν όλα τα μαθήματα για το υπόλοιπο της εβδομάδας «από περίσσια προσοχής», επικαλούμενοι «ανησυχίες για την ασφάλεια» του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών.

Η Σίλια Μεχία, μια γυναίκα από τη Μινεάπολις, η κόρη της οποίας φοιτά στο δημοτικό σχολείο Green Central Elementary School στο νότιο τμήμα της πόλης, δήλωσε στο KSTP 5 Eyewitness News ότι έπρεπε να παραλάβει την κόρη της την Τετάρτη, αφού το σχολείο τέθηκε σε καθεστώς αποκλεισμού, όταν εντοπίστηκαν ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης στην περιοχή.

«Ήταν πολύ κοντά στο σχολείο για να νιώθω άνετα», είπε η Μεχία.