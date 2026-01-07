Ένας πράκτορας της Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ -ICE πυροβόλησε και σκότωσε μια οδηγό στην Μινεάπολις την Τετάρτη, εν μέσω μιας επιχείρησης επιβολής των μεταναστευτικών νόμων. Πρόκειται για το τελευταίο βίαιο περιστατικό στο πλαίσιο της εθνικής εκστρατείας καταστολής των μεταναστών που έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που αφορά δολοφονία ελεγχόμενου πολίτη.

Στο βίντεο φαίνεται πως η γυναίκα, παρά το άγχος της πιθανώς για την σύλληψη, κόβει το τιμόνι αριστερά και βάζει όπισθεν, χωρίς να έχει κάποιον πίσω της και από το παράθυρο του οδηγού και το μπροστινό παρμπρίζ την πυροβόλησε θανάσιμα ο πράκτορας της ICE, ο οποίος έριξε τουλάχιστον 3 σφαίρες.

Μάρτυρες είδαν διασώστες να κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση – ΚΑΡΠΑ στη γυναίκα που είχε καταρρεύσει στο χιόνι κοντά στο αυτοκίνητο που είχε καταλήξει σε μια κολώνα. Λίγο μετά, την έβαλαν σε ένα ασθενοφόρο που έφυγε χωρίς να έχει τις σειρήνες αναμμένες.

Ο φόνος προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες στους δρόμους κοντά στον τόπο του συμβάντος, όπου ορισμένοι διαδηλωτές αντιμετώπισαν βαριά οπλισμένους ομοσπονδιακούς πράκτορες που φόρεσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες και έριξαν χημικά εναντίον τους.

Today, ICE officers in Minneapolis were conducting targeted operations when rioters began blocking ICE officers and one of these violent rioters weaponized her vehicle, attempting to run over our law enforcement officers in an attempt to kill them—an act of domestic terrorism.… — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) January 7, 2026

Διαψεύδεται η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας από τα βίντεο

Η Τρίσια ΜακΛάφλιν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε σε ανάρτησή της στο X ότι ο αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων άρχισε να πυροβολεί μετά από μια «βίαιη εξέγερση» που προσπάθησε να κατατροπώσει τους αξιωματικούς της ICE.

«Ο φερόμενος ως δράστης χτυπήθηκε και είναι νεκρός», έγραψε. «Οι αξιωματικοί της ICE που τραυματίστηκαν αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως».

Get the fuck out of here, το μήνυμα του δημάρχου Μινεάπολις στην ICE που έγινε viral

Ο δήμαρχος του Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρέι, κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για την αύξηση των εντάσεων γύρω από την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων. «Η παρουσία ομοσπονδιακών υπαλλήλων της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων προκαλεί χάος στην πόλη μας», δήλωσε ο Φρέι.

Έχω ένα μήνυμα για τον ICE είπε, «Ξεκουμπιστείτε από εδώ» (σ.σ. Get the fuck out of here, είπε για την ακρίβεια)». και πρόσθεσε. «Οι άνθρωποι πληγώνονται. Οι οικογένειες διαλύονται… και τώρα κάποιος είναι νεκρός».

Χαρακτήρισε ως «bullshit» (σ.σ. μαλακίες) τα περί αυτοάμυνας, λέγοντας πως έχει δει το βίντεο. «Στην οικογένεια να πω πως λυπάμαι βαθιά», πρόσθεσε ο Φρέι. «Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να πω αυτή τη στιγμή που θα κάνει εσάς ή τους συγγενείς και τους φίλους του θύματος να νιώσετε καλύτερα».

Τις τελευταίες εβδομάδες, πράκτορες έχουν αποσταλεί στο Μινεάπολη μετά από καταγγελίες για απάτη που αφορούν Σομαλούς μετανάστες, τους οποίους ο Τραμπ έχει αποκαλέσει «σκουπίδια».