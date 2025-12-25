ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ

Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε προάστιο της Βαλτιμόρης, όταν πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πυροβόλησαν ένα κινούμενο όχημα, του οποίου ο οδηγός φέρεται να απέφευγε τη σύλληψη, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανέφερε ότι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης προσπάθησαν να συλλάβουν δύο άνδρες από την Πορτογαλία και το Ελ Σαλβαδόρ – οι οποίοι φέρεται να ζούσαν παράνομα στις ΗΠΑ – καθώς οδηγούσαν στο Γκλεν Μπέρνι του Μέριλαντ την Τετάρτη, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Το DHS ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι οι αξιωματικοί πλησίασαν το όχημα και ζήτησαν από τον οδηγό να σβήσει τη μηχανή, αλλά ο οδηγός δεν συνεργάστηκε και αντίθετα έπεσε πάνω σε αρκετά οχήματα της ICE.

ICE agents shoot at Maryland driver who tried to run them over: Policehttps://t.co/I6gRzEmtOx pic.twitter.com/lYsBfrPlJ0 — The Washington Times (@WashTimes) December 25, 2025

«Φοβούμενοι για τη ζωή τους και τη δημόσια ασφάλεια, οι αξιωματικοί πυροβόλησαν αμυντικά με τα υπηρεσιακά τους όπλα, χτυπώντας τον οδηγό», ανέφερε το DHS σε δήλωσή του στο X. Ο οδηγός «στη συνέχεια τράκαρε το φορτηγάκι του ανάμεσα σε δύο κτίρια, τραυματίζοντας τον επιβάτη».

Οι δύο άνδρες έλαβαν αργότερα ιατρική περίθαλψη και κανένας πράκτορας της ICE δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ανέφερε το DHS.

«Οι γενναίοι αξιωματικοί μας ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους για να διατηρήσουν την ασφάλεια των αμερικανικών κοινοτήτων, συλλαμβάνοντας και απομακρύνοντας παράνομους αλλοδαπούς από τους δρόμους μας», ανέφερε επίσης η ανάρτηση του DHS.

«Οι συνεχείς προσπάθειες να ενθαρρυνθούν οι παράνομοι αλλοδαποί και οι βίαιοι ταραξίες να αντισταθούν ενεργά στην ICE θα οδηγήσουν μόνο σε πιο βίαια συμβάντα, η εξτρεμιστική ρητορική πρέπει να σταματήσει».

Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε στο ABC News ότι πράκτορες της ICE είχαν πλησιάσει ένα «λευκό φορτηγάκι» κατά τη διάρκεια μιας σύλληψης την Τετάρτη και ανέφεραν ότι ο οδηγός «προσπάθησε να πατήσει τους πράκτορες».

Στη συνέχεια, οι πράκτορες πυροβόλησαν το όχημα, το οποίο επιτάχυνε πριν σταματήσει σε ένα δασώδες σημείο της κατοικημένης περιοχής Γκλεν Μπέρνι, στο Μέριλαντ, σύμφωνα με το ABC.

Ο κυβερνήτης του Μέριλαντ, Γουές Μουρ, έγραψε στο X ότι «είναι ενήμερος για την επίθεση στην οποία εμπλέκεται η ICE» και ότι το γραφείο του θα συνεχίσει να μοιράζεται περισσότερες πληροφορίες καθώς εξελίσσεται η έρευνα.

Δεν ήταν το πρώτο περιστατικό

Η επίθεση ακολουθεί ένα παρόμοιο περιστατικό που συνέβη την Κυριακή στη Μινεσότα, όταν πράκτορες της ICE πυροβόλησαν έναν Κουβανό που επίσης αντιστάθηκε στη σύλληψη και προσπάθησε να χτυπήσει οχήματα της ICE, σύμφωνα με το ABC News.

Ο άνδρας, ο οποίος είχε εισέλθει στις ΗΠΑ στο πλαίσιο ενός προγράμματος ασύλου που έχει πλέον καταργηθεί, προσεγγίστηκε από πράκτορες της ICE στην πόλη Σεντ Πολ ενώ βρισκόταν σε ένα SUV.

Οι πράκτορες απείλησαν να σπάσουν τα παράθυρά του αν δεν τους μιλούσε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να απομακρυνθεί με το αυτοκίνητό του, σύμφωνα με το ABC, το οποίο επικαλείται την αναπληρώτρια υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Tricia McLaughlin. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο άνδρας χτύπησε έναν πράκτορα της ICE με το όχημά του.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν οι πράκτορες της ICE κυνήγησαν τον άνδρα μέχρι το κτίριο όπου κατοικούσε, όπου αργότερα έριξε με το SUV του ένα όχημα της ICE και χτύπησε έναν δεύτερο πράκτορα, σύμφωνα με το ABC.

Οι πράκτορες πυροβόλησαν αρκετές φορές πριν συλλάβουν τον άνδρα, σύμφωνα με την αναφορά.