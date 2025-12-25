newspaper
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ
Κόσμος 25 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ

Μέλη της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με τη χρήση πυροβόλων όπλων στο οποίο τραυματίστηκαν δυο άνθρωποι στην πολιτεία Μέριλαντ

Σύνταξη
Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε προάστιο της Βαλτιμόρης, όταν πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πυροβόλησαν ένα κινούμενο όχημα, του οποίου ο οδηγός φέρεται να απέφευγε τη σύλληψη, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανέφερε ότι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης προσπάθησαν να συλλάβουν δύο άνδρες από την Πορτογαλία και το Ελ Σαλβαδόρ – οι οποίοι φέρεται να ζούσαν παράνομα στις ΗΠΑ – καθώς οδηγούσαν στο Γκλεν Μπέρνι του Μέριλαντ την Τετάρτη, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Το DHS ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι οι αξιωματικοί πλησίασαν το όχημα και ζήτησαν από τον οδηγό να σβήσει τη μηχανή, αλλά ο οδηγός δεν συνεργάστηκε και αντίθετα έπεσε πάνω σε αρκετά οχήματα της ICE.

«Φοβούμενοι για τη ζωή τους και τη δημόσια ασφάλεια, οι αξιωματικοί πυροβόλησαν αμυντικά με τα υπηρεσιακά τους όπλα, χτυπώντας τον οδηγό», ανέφερε το DHS σε δήλωσή του στο X. Ο οδηγός «στη συνέχεια τράκαρε το φορτηγάκι του ανάμεσα σε δύο κτίρια, τραυματίζοντας τον επιβάτη».

Οι δύο άνδρες έλαβαν αργότερα ιατρική περίθαλψη και κανένας πράκτορας της ICE δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ανέφερε το DHS.

«Οι γενναίοι αξιωματικοί μας ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους για να διατηρήσουν την ασφάλεια των αμερικανικών κοινοτήτων, συλλαμβάνοντας και απομακρύνοντας παράνομους αλλοδαπούς από τους δρόμους μας», ανέφερε επίσης η ανάρτηση του DHS.

«Οι συνεχείς προσπάθειες να ενθαρρυνθούν οι παράνομοι αλλοδαποί και οι βίαιοι ταραξίες να αντισταθούν ενεργά στην ICE θα οδηγήσουν μόνο σε πιο βίαια συμβάντα, η εξτρεμιστική ρητορική πρέπει να σταματήσει».

Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε στο ABC News ότι πράκτορες της ICE είχαν πλησιάσει ένα «λευκό φορτηγάκι» κατά τη διάρκεια μιας σύλληψης την Τετάρτη και ανέφεραν ότι ο οδηγός «προσπάθησε να πατήσει τους πράκτορες».

Στη συνέχεια, οι πράκτορες  πυροβόλησαν το όχημα, το οποίο επιτάχυνε πριν σταματήσει σε ένα δασώδες σημείο της κατοικημένης περιοχής Γκλεν Μπέρνι, στο Μέριλαντ, σύμφωνα με το ABC.

Ο κυβερνήτης του Μέριλαντ, Γουές Μουρ, έγραψε στο X ότι «είναι ενήμερος για την επίθεση στην οποία εμπλέκεται η ICE» και ότι το γραφείο του θα συνεχίσει να μοιράζεται περισσότερες πληροφορίες καθώς εξελίσσεται η έρευνα.

Δεν ήταν το πρώτο περιστατικό

Η επίθεση ακολουθεί ένα παρόμοιο περιστατικό που συνέβη την Κυριακή στη Μινεσότα, όταν πράκτορες της ICE πυροβόλησαν έναν Κουβανό που επίσης αντιστάθηκε στη σύλληψη και προσπάθησε να χτυπήσει οχήματα της ICE, σύμφωνα με το ABC News.

Ο άνδρας, ο οποίος είχε εισέλθει στις ΗΠΑ στο πλαίσιο ενός προγράμματος ασύλου που έχει πλέον καταργηθεί, προσεγγίστηκε από πράκτορες της ICE στην πόλη Σεντ Πολ ενώ βρισκόταν σε ένα SUV.

Οι πράκτορες απείλησαν να σπάσουν τα παράθυρά του αν δεν τους μιλούσε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να απομακρυνθεί με το αυτοκίνητό του, σύμφωνα με το ABC, το οποίο επικαλείται την αναπληρώτρια υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Tricia McLaughlin. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο άνδρας χτύπησε έναν πράκτορα της ICE με το όχημά του.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν οι πράκτορες της ICE κυνήγησαν τον άνδρα μέχρι το κτίριο όπου κατοικούσε, όπου αργότερα έριξε με το SUV του ένα όχημα της ICE και χτύπησε έναν δεύτερο πράκτορα, σύμφωνα με το ABC.

Οι πράκτορες πυροβόλησαν αρκετές φορές πριν συλλάβουν τον άνδρα, σύμφωνα με την αναφορά.

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς πέρασαν τον κάβο της μείωσης των επιτοκίων και αύξησαν τα έσοδα

Τράπεζες: Πώς πέρασαν τον κάβο της μείωσης των επιτοκίων και αύξησαν τα έσοδα

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών
Στη γενέτειρα του Χριστιανισμού 25.12.25

Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών

Λιγότεροι από 50.000 χριστιανοί ζουν σήμερα στην Παλαιστίνη, υπό την απειλή της παράνομης κατοχής και των επιθέσεων του Ισραήλ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Πώς αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία για 30 δευτερόλεπτα
Κόσμος 25.12.25

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Για 30 δευτερόλεπτα αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία

Αν το Falcon συνέχιζε την πορεία του για άλλα 30 δευτερόλεπτα τότε θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού Κεσικαβάκ που βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το σημείο συντριβής του, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Hurriyet

Σύνταξη
Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη
Κόσμος 25.12.25

Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη

Οι τουρκικές αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των εορτών, προχωρώντας στη σύλληψη δεκάδων υπόπτων για συμμετοχή στο ISIS και σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κωνσταντινούπολη.

Σύνταξη
Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη
Μεταβαλλόμενος κόσμος 25.12.25

Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη

Εν μέσω κλιμακούμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού (και) στην Αρκτική, η Μόσχα αυξάνει το αποτύπωμά της στην στρατηγικής σημασίας περιοχή, όπου η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τις σφαίρες ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Όταν ιδιωτικοποιείται η πρόνοια – Ο Σουηδός τηλεαστέρας βουλευτής που θησαύρισε από την προσφυγική κρίση
Σούπερ Εργολάβος 25.12.25

Όταν ιδιωτικοποιείται η πρόνοια – Ο Σουηδός τηλεαστέρας βουλευτής που θησαύρισε από την προσφυγική κρίση

Μπορεί δέκα χρόνια μετά η μεγάλη προσφυγική κρίση του 2015 να ανήκει στην ιστορία, αλλά κάποιοι αναπολούν εκείνες τις εποχές, καθώς έβγαλαν πολλά εκατομμύρια ευρώ χάρη στη συνεργασία του κράτους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Ο Λευκός Οίκος εστιάζει στον αποκλεισμό της παρότι υπάρχουν ακόμη «στρατιωτικές επιλογές»
Οικονομική πίεση 25.12.25

«Καραντίνα» επιβάλλει στη Βενεζουέλα ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος εστιάζει αρχικά «στη χρήση οικονομικής πίεσης, ενισχύοντας τις κυρώσεις», στη Βενεζουέλα, δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος, παρότι «οι στρατιωτικές επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν».

Σύνταξη
Σενεγάλη: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ανατροπή σκάφους με μετανάστες
Μετανάστες 25.12.25

Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ανατροπή σκάφους

Σκάφος στο οποίο επέβαιναν παράτυποι μετανάστες ανετράπη στα ανοικτά της Σενεγάλης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δώδεκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους.

Σύνταξη
Ρωσία: Η αεράμυνα κατέρριψε 25 ουκρανικά drones που κατεθύνονταν στη Μόσχα
Ρωσικές πηγές 25.12.25

Καταρρίψεις δεκάδων ουκρανικών drones καθ' οδόν προς τη Μόσχα

Δεκάδες ουκρανικά drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αεράμυνα, σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχους, ενώ περιορίστηκαν οι δραστηριότητες σε δύο αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
Υεμένη: Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές
Χούθι - κυβερνητικοί 25.12.25

Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων στην Υεμένη

«Συμφωνία για την ανάκτηση και την παράδοση πτωμάτων σε όλα τα μέτωπα» καθώς και αιχμαλώτων πολέμου στην Υεμένη, ανακοίνωσαν οι Χούθι και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Βολιβία: Κινητοποιήσεις εργαζομένων στα ορυχεία εναντίον της κατάργησης των επιδοτήσεων στα καύσιμα
Κατάργηση επιδοτήσεων 25.12.25

Κινητοποιήσεις για τις τιμές των καυσίμων στα ορυχεία της Βολιβίας

Οι εργαζόμενοι στα ορυχεία της Βολιβίας συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.

Σύνταξη
Συρία: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί της Ιορδανίας εναντίον κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών
Κυκλώματα ναρκωτικών 25.12.25

Η Ιορδανία βομβαρδίζει στη νότια Συρία

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας στοχοποίησαν «κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και αποθήκες» στην επαρχία Σουάιντα, στη νότια Συρία.

Σύνταξη
Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 25.12.25

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προσφέρουν μειωμένα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο

Σύνταξη
Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών
Ελλάδα 25.12.25

Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών

Οργισμένο ήταν το χριστουγεννιάτικο κήρυγμα του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης για την «κατάντια» όπως είπε της Ελλάδας - Στοχοποίησε ξανά τις γυναίκες και κατέκρινε όσους υιοθετούν ζώα

Σύνταξη
Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών
Στη γενέτειρα του Χριστιανισμού 25.12.25

Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών

Λιγότεροι από 50.000 χριστιανοί ζουν σήμερα στην Παλαιστίνη, υπό την απειλή της παράνομης κατοχής και των επιθέσεων του Ισραήλ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Στο μικροσκόπιο το smartwatch του
Ελλάδα 25.12.25

Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Στο μικροσκόπιο το smartwatch του

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το πρωί εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, ο οποίος αγνοείται στις Σέρρες.

Σύνταξη
Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη
Λατρεία 25.12.25

Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη

Από τότε που η τηλεόραση κοίταξε στα μάτια τον κινηματογράφο, μας έχει χαρίσει μερικές εντυπωσιακές παραγωγές. Και παράλληλα έμαθε σε μια νέα γενιά μια σειρά από τραγούδια που κάποτε είχαν γράψει τη δική τους ιστορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες
Agro-in 25.12.25

Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες

Οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται μέχρι να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας

Σύνταξη
Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 25.12.25

Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά

Οι ψυχολόγοι έχουν αποκαλύψει πώς μπορούμε να εντοπίσουμε έναν πιθανό serial killer – και λένε ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξουμε

Σύνταξη
Νέα σενάρια από τη Βραζιλία για Τετέ και Γκρέμιο – «Η πρόταση στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Νέα σενάρια από τη Βραζιλία για Τετέ και Γκρέμιο – «Η πρόταση στον Παναθηναϊκό»

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων, στο εξωτερικό κάνουν λόγο για συνάντηση του μάνατζερ του Τετέ με την Γκρέμιο που συζήτησαν για την πρόταση που θα γίνει στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Πώς αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία για 30 δευτερόλεπτα
Κόσμος 25.12.25

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Για 30 δευτερόλεπτα αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία

Αν το Falcon συνέχιζε την πορεία του για άλλα 30 δευτερόλεπτα τότε θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού Κεσικαβάκ που βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το σημείο συντριβής του, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Hurriyet

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

