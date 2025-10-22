newspaper
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE
Κόσμος 22 Οκτωβρίου 2025 | 03:45

ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE

Πράκτορας της υπηρεσίας μετανάστευσης πυροβόλησε έναν βοηθό του Σερίφη (US Marshals) και έναν μετανάστη TikToker τον Richard LA ο οποίος έκανε βίντεο ενάντια στη βία της ICE.

Σύνταξη
Αστυνομικός και ύποπτος τραυματίστηκαν χθες Τρίτη όταν μέλος της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) άνοιξε πυρ, κατά τη διάρκεια ελέγχου φερόμενου ως παράνομου μετανάστη στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσε στέλεχος της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το επεισόδιο σημειώθηκε όταν μέλη της ICE προσπάθησαν να συλλάβουν «παράνομο αλλοδαπό» κατά τη διάρκεια επιχείρησης με την υποστήριξη μελών άλλης αστυνομικής υπηρεσίας (US Marshals), ανέφερε η Τρίσα ΜακΛάφλιν, αναπληρώτρια υφυπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας.

«Ο παράνομος αλλοδαπός χρησιμοποίησε το όχημά του ως όπλο κι άρχισε να το ρίχνει πάνω σε όχημα των δυνάμεων επιβολής της τάξης στην προσπάθειά του να ξεφύγει», αφηγήθηκε η κ. ΜακΛάφλιν μέσω X.

«Φοβούμενοι για την ασφάλεια του κοινού και (των μελών) των δυνάμεων επιβολής της τάξης, οι αστυνομικοί μας εφάρμοσαν την εκπαίδευσή τους και άνοιξαν πυρ αμυντικά», συνέχισε σύμφωνα με το ΑΠΕ (σ.σ. είναι η επίσημη δικαιολογία σε όλο τον κόσμο όταν αστυνομικοί ανοίγουν πυρ εναντίον πολιτών σε αυτοκίνητο).

«Ο παράνομος αλλοδαπός χτυπήθηκε σε αγκώνα» κι ένας από τους αστυνόμους «τραυματίστηκε στο χέρι από σφαίρα που εξοστρακίστηκε. Και οι δύο βρίσκονται σε νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Οπτικό υλικό από το συμβάν εικονίζει όχημα περικυκλωμένο από τρία περιπολικά

Η χρήση οχημάτων των δυνάμεων ασφαλείας για την ακινητοποίηση αυτοκινήτων έχει γίνει συνηθισμένη τους τελευταίους μήνες, ιδίως σε εφόδους της αστυνομίας μετανάστευσης, που έχουν ενταθεί για να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις του προέδρου Τραμπ πως θα γίνουν μαζικές απελάσεις «εκατομμυρίων» μεταναστών οι οποίοι βρίσκονται παράτυπα στις ΗΠΑ.

Σε διάφορα καταγεγραμμένα περιστατικά, αστυνομικοί ανέφεραν πως χτυπήθηκαν από υπόπτους με οχήματα, όμως βίντεο που αποδεικνύουν ότι εκείνοι έριξαν υπηρεσιακά αυτοκίνητα πάνω σε εκείνα των υπόπτων έθεσαν υπό αμφισβήτηση την επίσημη εκδοχή.

Την περασμένη εβδομάδα, ακτιβιστής στην κομητεία Βεντούρα, κοντά στο Λος Άντζελες, συνελήφθη έπειτα από τροχαίο για το οποίο κατηγορήθηκε εκείνος από αστυνομικούς. Όμως πλάνα που τράβηξαν διερχόμενοι με κινητά τηλέφωνα εικονίζουν αντίθετα το δικό τους όχημα να πέφτει πάνω σε εκείνο του άνδρα.

Στο Σικάγο, γυναίκα συνελήφθη και κατηγορήθηκε πως χτύπησε με το αυτοκίνητό της όχημα της αστυνομίας συνόρων προτού δεχτεί πυρά από αστυνομικούς· συνήγοροί της όμως καταγγέλλουν ότι ήταν οι αστυνομικοί αυτοί που έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητό της.

«Μας επιτέθηκε με το όχημα»

Στο Σαν Μπερναρντίνο, πράκτορες του ICE πυροβόλησαν ένα όχημα τον Αύγουστο κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου μετανάστευσης. Κατηγόρησαν τους επιβάτες ότι έπεσαν με το όχημά τους πάνω στο δικό τους και χτύπησαν τους πράκτορες. Ασκήθηκαν κατηγορίες, αλλά η υπόθεση αργότερα απορρίφθηκε.

Στο Σικάγο, μια γυναίκα πυροβολήθηκε πέντε φορές από έναν πράκτορα του ICE , αφού κατηγορήθηκε ότι έπεσε με το αυτοκίνητό της πάνω στο δικό τους. Οι δικηγόροι της ισχυρίστηκαν ότι το βίντεο δείχνει ότι ήταν οι πράκτορες έπεσαν πάνω της και όχι το αντίστροφο.

Σε βίντεο που βγήκε στην δημοσιότητα για τον TikToker Richard LA που πυροβολήθηκε σήμερα, είναι εμφανές πως τρία οχήματα τον έχουν περικυκλώσει από όλες τις μεριές.

World
Παγκόσμια οικονομία: Γιατί επιδεικνύει ψυχραιμία μπροστά σε τόσες αβεβαιότητες – Τι μπορεί να αλλάξει

Παγκόσμια οικονομία: Γιατί επιδεικνύει ψυχραιμία μπροστά σε τόσες αβεβαιότητες – Τι μπορεί να αλλάξει

Economy
Ελλάδα: Κόμβος συγχωνεύσεων ή πεδίο εξαγορών;

Ελλάδα: Κόμβος συγχωνεύσεων ή πεδίο εξαγορών;

