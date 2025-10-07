newspaper
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό
Κόσμος 07 Οκτωβρίου 2025

Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό

O Economist κάνει έναν τρομακτικό υπαινιγμό: Πως οι χειρότερες υπερβολές βίας της κυβέρνησης Τραμπ - ειδικά στο Σικάγο - φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στο 7500 South Shore Drive, ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στο Σικάγο, η μπροστινή πύλη και η πόρτα είναι ορθάνοιχτες. Μπαίνοντας μέσα, συναντάς ένα κτίριο σχεδόν εγκαταλελειμμένο. Αν και μερικά διαμερίσματα έχουν γερά κάγκελα και διπλά μάνταλα, τα περισσότερα δεν έχουν πόρτες και είναι κλειστά με κόντρα πλακέ. Μερικά είναι ανοιχτά στον κόσμο.

Μέσα σε ένα από αυτά, μια δέσμη μπαλονιών και ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα υποδηλώνουν μια πρόσφατη γιορτή. Σε μια γωνία βρίσκεται ένα καροτσάκι. Ένα αντίγραφο της Καινής Διαθήκης, στα ισπανικά, βρίσκεται στο πάτωμα. Δεν υπάρχει κανένα ίχνος των ενοίκων. Πιθανότατα βρίσκονται σε κάποιο κέντρο κράτησης μεταναστών.

Σε μια παραλλαγή της ατάκας «Μου αρέσει η μυρωδιά της Ναπάλμ το πρωί» από την ταινία Apocalypse Now, ο Τραμπ λέει Μου αρέσει η μυρωδιά των απελάσεων το πρωί.

Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια φωτογραφία στη σελίδα του στο Truth Social με αναφορά στην πολεμική ταινία «Apocalypse Now» και τη λεζάντα «Το Σικάγο θα μάθει σύντομα γιατί ονομάζεται Υπουργείο ΠΟΛΕΜΟΥ». Στις 30 Σεπτεμβρίου, μια επιδρομή στο 7500 South Shore Drive έδειξε ότι το εννοούσε, όπως αναφέρει με τρόμο ο Economist.

Γύρω στη 1 π.μ., τουλάχιστον 300 μασκοφόροι ομοσπονδιακοί πράκτορες, κυρίως από την συνοριακή φρουρά, μερικοί κατεβαίνοντας με σχοινιά από ελικόπτερα, άλλοι χρησιμοποιώντας σκάλες, εισέβαλαν στο κτίριο. Πέταξαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης στους διαδρόμους, έσπασαν τις πόρτες και μετά οδήγησαν όλους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, στο δρόμο με τις πιτζάμες τους. Περίπου 37 μετανάστες από τη Βενεζουέλα συνελήφθησαν.

Επιχειρήσεις βίας γιατί «γράφουν ωραία» στην κάμερα

Μία από τις κατοίκους που παρέμεινε είναι η Αλίσια Μπρουκς, μια 33χρονη Αμερικανίδα πολίτης. Σύμφωνα με την αφήγησή της, γύρω στη 1 π.μ. τη νύχτα της επιδρομής άκουσε ένα ελικόπτερο ακριβώς έξω από το παράθυρό της στον πέμπτο όροφο. «Άρχισα να ψάχνω το κλειδί μου και με άρπαξαν», λέει. «Με έδεσαν με πλαστικές χειροπέδες μπροστά μου και με συνόδευσαν έξω από το κτίριο».

Δεκάδες άνδρες με στρατιωτικές στολές που κρατούσαν τουφέκια εκκένωσαν το συγκρότημα «σαν να είχε πάρει φωτιά», λέει. Παρατάξανε τους κατοίκους έξω, έδεσαν τα χέρια των ενηλίκων με πλαστικές χειροπέδες και τους έβαλαν σε λεωφορεία.

Σύμφωνα με το νόμο, για να ανακρίνουν κάποιον, οι υπάλληλοι της υπηρεσίας μετανάστευσης πρέπει να έχουν λόγο να πιστεύουν ότι μπορεί να είναι παράνομος μετανάστης. Για να συλλάβουν κάποιον, χρειάζονται πιθανή αιτία. Η Μπρουκς, που είναι μαύρη και έχει αμερικανική προφορά, λέει ότι ρώτησε επανειλημμένα τους υπαλλήλους γιατί την συνέλαβαν και τους επισήμανε την υπηκοότητά της. Κανείς δεν της έκανε καμία ερώτηση.

Όταν συνέχισε να διαμαρτύρεται για τη σύλληψή της, ένας υπάλληλος την έριξε στο έδαφος, της έβγαλε τα πλαστικά δεσίματα και τα αντικατέστησε με χειροπέδες, κλειδωμένες όσο πιο σφιχτά γινόταν. Όταν αφέθηκε ελεύθερη, μαζί με αρκετούς άλλους πολίτες, λέει ότι ο ήλιος είχε αρχίσει να ανατέλλει.

Δεν έχουν δοθεί στοιχεία πως ήταν συμμορίτες πλην των ισχυρισμών της κυβέρνησης Τραμπ

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), η επιδρομή διατάχθηκε με στόχο τα μέλη της «Tren de Aragua», μιας εγκληματικής οργάνωσης της Βενεζουέλας που, σύμφωνα με τον Τραμπ, είναι μια κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατική οργάνωση που βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στον τόπο του συμβάντος, ο Γκρεγκ Μποβίνο, επικεφαλής της συνοριακής υπηρεσίας, δήλωσε ότι ήταν απαραίτητη η χρήση υπερβολικής βίας επειδή «γνωρίζουμε ότι υπάρχουν όπλα» και επειδή τα μέλη της συμμορίας είχαν καταλάβει το κτίριο, όπου διακινούσαν σεξ και ναρκωτικά. Αυτό δήλωσε στο NewsNation, ένα δεξιό κανάλι ειδήσεων, το οποίο είχε προσκληθεί να παρακολουθήσει την επιδρομή.

Το DHS δεν έχει μέχρι στιγμής παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του. Αν και στο κτίριο ζούσαν πολλοί μετανάστες από τη Βενεζουέλα, οι υπόλοιποι κάτοικοι λένε ότι η ιδέα ότι ήταν μέλη συμμοριών είναι γελοία.

Η Μπρουκς λέει ότι, κατά κάποιον τρόπο, οι Βενεζουελάνοι μπορούσαν να είναι κακοί ενοικιαστές, αφήνοντας σκουπίδια έξω από τις πόρτες τους και παίζοντας δυνατά μουσική. Αλλά, προσθέτει, επιδιόρθωναν επίσης τα σπασμένα φώτα στους διαδρόμους των κτιρίων. Ένας άλλος κάτοικος λέει ότι οι Βενεζουελάνοι ήταν ως επί το πλείστον ήσυχοι και αξιοπρεπείς άνθρωποι.

Το κτίριο ήταν σε κάκιστη κατάσταση πριν την επιδρομή

Είναι σαφές ότι το κτίριο είχε προβλήματα ακόμη και πριν γίνει στόχος επιδρομής. Τον περασμένο Οκτώβριο, η τράπεζα Wells Fargo κατέθεσε αίτηση στο δικαστήριο του Cook County για την κατάσχεση του κτιρίου, ισχυριζόμενη ότι ο ιδιοκτήτης είχε καθυστερήσει τις πληρωμές του ενυπόθηκου δανείου.

Τον περασμένο μήνα διορίστηκε ένας διαχειριστής. Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο, το κτίριο είχε προβλήματα με την εγκληματικότητα.

Επιθεωρητές της πόλης το επισκέφθηκαν τον Απρίλιο και διαπίστωσαν πολλαπλές παραβιάσεις των κανονισμών, όπως ανελκυστήρες που δεν λειτουργούσαν. Ένα παράθυρο είχε σπάσει ακόμη και πριν από την επιδρομή και δεν είναι σαφές αν κάποιος διαχειριζόταν ενεργά τα περίπου 100 διαμερίσματα.

Ορισμένες από αυτές φαίνεται να στέγαζαν καταπατητές.  Τίποτα από αυτά δεν ισοδυναμεί με κατάληψη από συμμορία.

Οι πεινασμένοι τσακώνονται με τους νηστικούς

Το South Shore, που βρίσκεται περίπου 14 χιλιόμετρα νότια του Chicago Loop, είχε 92% μαύρο πληθυσμό και 96% ντόπιους, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής που συγκεντρώθηκαν από το 2019 έως το 2023.

Η γειτονιά δεν είναι πλούσια, αλλά ούτε και από τις πιο δύσκολες του Σικάγο: τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι περίπου το 16% των νοικοκυριών είχε εισόδημα άνω των 100.000 δολαρίων.

Από το 2022 έως το 2024, περίπου 50.000 αιτούντες άσυλο έφτασαν στο Σικάγο, κυρίως με λεωφορεία από την πολιτεία του Τέξας. Καθώς εγκαταστάθηκαν, μετακινήθηκαν σε περιοχές της πόλης με φθηνά καταλύματα.

Για τους μετανάστες χωρίς πιστωτικό ιστορικό, με λίγα μετρητά και, στην καλύτερη περίπτωση, με άτυπη απασχόληση, ακόμη και κτίρια σε κακή κατάσταση όπως αυτό στο South Shore Drive μπορούν να αποτελέσουν σωτηρία. Ωστόσο, η εισροή φτωχών νεοαφιχθέντων δημιούργησε εντάσεις με τους άλλους κατοίκους.

Οι επιδρομές συνεχίζονται

Τι θα συμβεί τώρα; Για το DHS, η επιδρομή φαίνεται να πέτυχε τον στόχο της. Λίγο μετά, η υπηρεσία δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο της επιδρομής, με εικόνες σε στυλ Χόλιγουντ που έδειχναν νεαρούς ισπανόφωνους άνδρες να οδηγούνται μακριά με χειροπέδες.

Όπως και με μεγάλο μέρος της «Επιχείρησης Midway Blitz», όπως ονομάζεται επίσημα η επιχείρηση καταστολής της μετανάστευσης στο Σικάγο, η παραγωγή βίντεο φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα.

Άτομα του ICE με κουκούλες στη Ριβιέρα του Σικάγο

Στις 25 Σεπτεμβρίου, σκάφη της συνοριακής φύλαξης έκαναν επίδειξη περιπολίας στον ποταμό Σικάγο στο κέντρο της πόλης, πιθανώς αναζητώντας μετανάστες σε μια κρουαζιέρα αρχιτεκτονικής. Επαγγελματίες κινηματογραφιστές έχουν εντοπιστεί να κινηματογραφούν την Κρίστι Νοέμ, υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, σε ένα κέντρο μετανάστευσης στο Μπρόντβιου, ένα δυτικό προάστιο της πόλης.

Από την έναρξη της επιχείρησης στις αρχές Σεπτεμβρίου, έχουν συλληφθεί πάνω από χίλιοι μετανάστες. Ωστόσο, ο πρόεδρος υποσχέθηκε κυριαρχία, κάτι δύσκολο να επιτευχθεί σε μια μητρόπολη 9 εκατομμυρίων κατοίκων.

Τα βίντεο δίνουν την αίσθηση ότι οι ομοσπονδιακοί είναι παντού. «Είμαστε εδώ, Σικάγο, και δεν πάμε πουθενά», δήλωσε ο Μποβίνο στις 27 Σεπτεμβρίου. Στις 5 Οκτωβρίου, η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι η Εθνοφρουρά είχε κληθεί στην πόλη. Εάν οι δικαστές το επιτρέψουν, θα υπάρξουν πολλές περισσότερες ευκαιρίες για τη δημιουργία βίντεο.

Συμπέρασμα

Ίσως ο Economist να έχει δίκιο και να χρησιμοποιείται η ICE και το υπουργείο Εσωτερικών για την δημιουργία περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα. Για τις ανάγκες και το «ντύσιμο» της επιμέλειας, η συντριπτική πλειονότητα του υλικού προέρχεται από το υπουργείο Εσωτερικών – DHS το οποίο δείχνει να αντιμετωπίζει τον ρόλο του με λογική κοινωνικών δικτύων, meme και ωραιοποίηση της βίας.

Το άρθρο είναι τρομακτικό, όμως αν κοιτάξει κανείς το υλικό, βλέπει πως έχει μεγάλη βάση. Το πιο ανησυχητικό είναι πως η παγκόσμια πολιτική σκηνή και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, κινούνται σε αντίστοιχα μονοπάτια δημιουργίας περιεχομένου (content production όπως είναι γνωστό στα κοινωνικά δίκτυα).

Αντίστοιχα αυτή η συμπεριφορά από μη αναγνωρίσιμους μασκοφόρους πράκτορες στρατιωτικοποιημένης υπηρεσίας χωρίς εκπαίδευση, εξαγριώνει τον λαό και δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο βίας.

Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
