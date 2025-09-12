Πράκτορας της ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας αρμόδιας για τη μετανάστευση (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε σήμερα έναν άνδρα, καθώς αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον συλλάβουν σε προάστιο του Σικάγο, ανακοίνωσαν το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και τοπικοί αξιωματούχοι.

Αστυνομικοί της ICE έκαναν έλεγχο σε όχημα για να συλλάβουν τον Σιλβέριο Βιγιέγας-Γκονθάλες όταν ο τελευταίος φέρεται να οδήγησε το αυτοκίνητό του πάνω σε αστυνομικούς, ανέφερε το DHS, χωρίς να διευκρινίζει την εθνικότητα του άνδρα, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις για την επίθεση.

#12Sep | Una persona murió en Illinois, Chicago (EE UU) luego de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (@ICEgov) le disparara. Un portavoz de ICE dijo que los agentes realizaron una parada de vehículos como parte de una «actividad policial dirigida» en… pic.twitter.com/Jh9dCzTq24 — El Diario (@eldiario) September 12, 2025

«Αρνήθηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες των πρακτόρων και οδήγησε το αυτοκίνητό του προς το μέρος τους. Ένας από τους αξιωματικούς της ICE χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο και παρασύρθηκε σε μεγάλη απόσταση. Φοβούμενος για τη ζωή του, χρησιμοποίησε το όπλο του», πρόσθεσε το υπουργείο.

«Ο αξιωματικός υπέστη πολλαπλά τραύματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο παράνομος μετανάστης κηρύχθηκε νεκρός», τόνισε το υπουργείο. Ο Σιλβέριο Βιγιέγας-Γκονθάλες είχε «ιστορικό επικίνδυνης οδήγησης. Εισήλθε στη χώρα σε άγνωστη ημερομηνία», σημείωσε το DHS, αποκαλώντας τον «εγκληματία».

BREAKING: ICE fatally shot a man in Chicago, and BT has obtained audio of the incident. We spoke to a worker at the tire shop across the street from where ICE killed Silverio Villegas-Gonzales, and he shared the security footage with us: pic.twitter.com/P8bC8xjDJC — BreakThrough News (@BTnewsroom) September 12, 2025

Έρευνα και λογοδοσία ζητούν ο κυβερνήτης και βουλευτής του Σικάγο

Παράλληλα τόνισε πως ο αστυνομικός έκανε «αναλογική χρήση βίας». Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι εξαπολύει επιχείρηση της ICE στο Σικάγο, εναντίον των «χειρότερων από τους χειρότερους εγκληματίες παράνομους μετανάστες», ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος απειλούσε να αναπτύξει στη μεγαλούπολη την εθνοφρουρά. Οι απειλές του Τραμπ αντιμετωπίστηκαν με διαμαρτυρίες σε όλο το Σικάγο και τα γύρω προάστια.

Ο πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι θα στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Μέμφις του Τενεσί. Η επιχείρηση, που βαφτίστηκε «Midway Blitz», θα βάλει στο στόχαστρο «εγκληματίες παράνομους μετανάστες που τρομοκρατούν Αμερικανούς» στο Ιλινόι, την πολιτεία όπου βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Η Λίλιαν Χιμένεθ, βουλευτής της πολιτείας για την 4η περιφέρεια του Ιλινόις στο Σικάγο, επέκρινε την ICE για τον θάνατο στο Φράνκλιν Παρκ, ένα προάστιο του Σικάγο. «Αυτό θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την κοινότητά μας, ο τρόπος με τον οποίο η ICE λειτουργεί», είπε. «Τώρα είδαμε τις απόλυτες, φρικτές συνθήκες για τις οποίες ανησυχούσαμε όλοι. Στέρησαν τη ζωή ενός μέλους της κοινότητάς μας», είπε.

I am aware of the troubling incident that has unfolded in Franklin Park. This is a developing situation and the people of Illinois deserve a full, factual accounting of what’s happened today to ensure transparency and accountability. — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) September 12, 2025

Το DHS ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι το περιστατικό συνέβη στο Σικάγο. Η Χιμένεθ και ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Ρόμπερτ Πρίτσκερ δήλωσαν ότι συνέβη στο Φράνκλιν Παρκ. «Ο λαός του Ιλινόις δικαιούται μια πλήρη, τεκμηριωμένη καταγραφή του τι συνέβη σήμερα για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η λογοδοσία», τόνισε ο Πρίτσκερ με ανάρτηση στο X.